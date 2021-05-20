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Ричард Карапас: «Моя цель — Тур де Франс-2024»

Ричард Карапас вернулся к тренировкам и нацелен бороться за генеральную классификацию Тур де Франс-2024

 

 

30-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас начал подготовку к следующему году и второму сезону в команде EF Education Easy Post. Сейчас команда проводит тренировочный сбор в Испании.

 

Карапасу не удалось проявить себя на Тур де Франс-2023, так как он упал и сошёл уже в первый день гонки. И эквадорский велогонщик, который уже стоял на третьей ступени подиума французского Гранд-тура в 2021 году,  решительно настроен бороться за высокое место в генеральной классификации Тур де Франс-2024, о чём рассказал в интервью GCN.

 

Ричард Карапас: «Моя цель — Тур де Франс-2024»

Photo (c) EF Education-EasyPost

 

Ричард Карапас: «Для меня самая большая цель в следующем году - Тур де Франс. Этот сезон не был у меня успешным, но я хочу снова попробовать бороться за генеральную классификацию в 2024. Этот год из-за падения был у меня совсем не таким, как всегда, и я начинаю с нуля. Я забуду прошлое, и если у меня хорошо пойдёт нога, тогда попробую побороться за хорошую позицию в общем зачёте.

 

Мне хорошо в этой команде, здесь у меня есть возможности. Я ещё не знаю, каким будет состав на Тур де Франс, но считаю, что это будет лучшая команда в гонке. У нас много сильных гонщиков - Нельсон Паулесс очень хорош, Андрей Амадор тоже очень сильный гонщик. Есть такие гонщики как Йонас Рутш и Штефан Биссегер.

 

Сейчас идёт моя вторая неделя тренировок. После Панамериканских Игр я четыре месяца не тренировался, но сейчас снова вернулся на велосипед. У меня всё идёт хорошо, есть новый план на следующий год».

 

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education Easy Post: «Сейчас Ричи гораздо сильнее, чем был на сборах в это же время в прошлом году. В прошлом году он был измотан после сезона, и потом ему пришлось лечить тонзиллит. Чтобы полностью восстановиться, ему понадобилось несколько месяцев. В этом тренировочном лагере я вижу, что Ричард похож на себя прежнего.

 

Он гораздо острее, чем был в прошлом году. На Тур де Франс он будет нашим главным гонщиком, будем ли мы бороться за общий зачёт или за победы на этапах. Сначала Ричи нужно сначала показать себя на нескольких недельных гонках, а потом посмотрим, как он сможет противостоять Вингеогору и Погачару.

 

Он верит в себя, надеюсь, он в этом прав. Мы должны увидеть его в действии, чтобы команда могла бороться на Туре за генеральную классификацию, потому что мы не из тех, кто будет гнаться за 8-м местом. Это не наши амбиции. Наша главная цель в 2024 году - выигрывать гонки, а не очки».

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz EF Education-EasyPost Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 03:35 | Регистрация: 20.05.2021

    Если наберет форму,а голова у него есть,почему нет.

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Комментарии

  • nightbuster33
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Если наберет форму,а голова у него есть,почему нет.

  • s75
    Киан Эйтдебрукс выехал на трен ... (1)
    s75-Фото

    Новые эпизоды сериала о красивой истории любви Жабы и Гадюки.

  • Karmatron
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (8)
    Karmatron-Фото
    Ну, например, в 2021-м году 8-м был Сепп Кусс. Шансы через пару лет выиграть, как видите, крайне великИ.

    Если серьезно, то тоже в упор не вижу в нем чего-то экстраординарного.
  • Earl57
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (8)
    Earl57-Фото

    Народ в соцсетях уже прикалываться начал biggrin

    - I propose a solution.

    Richard Plugge races Ralph Denk up Alpe du Zwift.

    Winner takes Cian Uijtdebroeks.

    - Can other team bosses join this? Let's get Cian to Eolo

    - I’m guessing moviestar could effectively claim Valverde is the team boss… and Astana would be alright, but my pick would be Tudor in the team boss racing stakes.

     

    Босс какой команды победит в Звифте, тот пусть и забирает Эйтдебрукса biggrin

     

  • Antonio Colom
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (8)
    Antonio Colom-Фото

    Откуда уверенность, что этот товарищ что-то большое выйграет?

     

    Сколько людей были в 10-ке на Вуэльте за все годы. 

  • BlAr
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (8)
    BlAr-Фото

    Шухер касательно Эйтдебрукса продолжается. Вот уже менеджер Кофидиса обвинил Плюгге в нечестной игре и потребовал его отставки в связи с конфликтом интересов с поста в Ассоциации команд.

  • kwwk
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (8)
    kwwk-Фото

    Ну что ж, нас ждут интересные разборки. А гонец конечно же себе карму подпортил.

  • Nicolay
    Ваут ван Арт открыл сезон вело ... (1)
    Nicolay-Фото
    Молодец Ваут!
  • sixpack
    Заявление велокоманды Bora-han ... (6)
    sixpack-Фото

    не первый раз такое происходит в спорте, и есть практика оценки расчета потерь кинутого партнера в арбитраже, они увязываются с зарплатой. Видимо, Висма согласисать компенсировать неустойку. 

     

    а что получится у Киана в Висме, будем посмотреть

     

    интересный вопрос, сколько времени займет разбирательство. УСИ, скорее всего,  запретит Эйтдебруксу выступать до минимальной ясности

     

  • RVL
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (8)
    RVL-Фото

    Уведомлять можно кого угодно 

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