Ричард Карапас: «Моя цель — Тур де Франс-2024»

Ричард Карапас вернулся к тренировкам и нацелен бороться за генеральную классификацию Тур де Франс-2024

30-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас начал подготовку к следующему году и второму сезону в команде EF Education Easy Post. Сейчас команда проводит тренировочный сбор в Испании.

Карапасу не удалось проявить себя на Тур де Франс-2023, так как он упал и сошёл уже в первый день гонки. И эквадорский велогонщик, который уже стоял на третьей ступени подиума французского Гранд-тура в 2021 году, решительно настроен бороться за высокое место в генеральной классификации Тур де Франс-2024, о чём рассказал в интервью GCN.

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Ричард Карапас: «Для меня самая большая цель в следующем году - Тур де Франс. Этот сезон не был у меня успешным, но я хочу снова попробовать бороться за генеральную классификацию в 2024. Этот год из-за падения был у меня совсем не таким, как всегда, и я начинаю с нуля. Я забуду прошлое, и если у меня хорошо пойдёт нога, тогда попробую побороться за хорошую позицию в общем зачёте.

Мне хорошо в этой команде, здесь у меня есть возможности. Я ещё не знаю, каким будет состав на Тур де Франс, но считаю, что это будет лучшая команда в гонке. У нас много сильных гонщиков - Нельсон Паулесс очень хорош, Андрей Амадор тоже очень сильный гонщик. Есть такие гонщики как Йонас Рутш и Штефан Биссегер.

Сейчас идёт моя вторая неделя тренировок. После Панамериканских Игр я четыре месяца не тренировался, но сейчас снова вернулся на велосипед. У меня всё идёт хорошо, есть новый план на следующий год».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education Easy Post: «Сейчас Ричи гораздо сильнее, чем был на сборах в это же время в прошлом году. В прошлом году он был измотан после сезона, и потом ему пришлось лечить тонзиллит. Чтобы полностью восстановиться, ему понадобилось несколько месяцев. В этом тренировочном лагере я вижу, что Ричард похож на себя прежнего.

Он гораздо острее, чем был в прошлом году. На Тур де Франс он будет нашим главным гонщиком, будем ли мы бороться за общий зачёт или за победы на этапах. Сначала Ричи нужно сначала показать себя на нескольких недельных гонках, а потом посмотрим, как он сможет противостоять Вингеогору и Погачару.

Он верит в себя, надеюсь, он в этом прав. Мы должны увидеть его в действии, чтобы команда могла бороться на Туре за генеральную классификацию, потому что мы не из тех, кто будет гнаться за 8-м местом. Это не наши амбиции. Наша главная цель в 2024 году - выигрывать гонки, а не очки».