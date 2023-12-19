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Иэн Босуэлл о перспективах команды INEOS Grenadiers

Иэн Босуэлл: «Не думаю, что у INEOS Grenadiers есть кто-то, кто теоретически может выиграть Тур де Франс в 2024 году»

 

 

В последний раз гонщики Ineos Grenadiers одерживали победу на Гранд-туре в 2021 году - с Эганом Берналем на Джиро д’Италия. На Тур де Франс доминирование британской команды прекратилось с 2020 года, когда после четырёх подряд побед у INEOS Grenadiers были только подиумы французского Гранд-тура - 3-е место с Ричи Портом в 2020, когда победу на Туре одержал Тадей Погачар (UAE Team Emirates), 3-е место в 2021 с Ричардом Карапасом, 3-е место в 2022 с Герантом Томасом.

 

Бывший профессиональный велогонщик Иэн Босуэлл (Ian Boswell), выступавший в команде Sky с 2014 по 2017 год, поддерживает дружбу с некоторыми гонщиками британской команды.

 

В эпизоде The Cycling Podcast Босуэлл рассказал, что некоторые из его друзей предпочли подписать контракт с командой Jumbo-Visma за значительно меньшую зарплату, чем переходить в INEOS Grenadiers. Иэн Босуэлл считает, что руководство INEOS Grenadiers не может найти гонщика или цель, ради которой могли бы собрать команду.   

 

Иэн Босуэлл: «В 2010, когда команда появилась, у них была очень чёткая цель выиграть Тур де Франс с британским гонщиком. Это была британская команда, в которой прекрасно понимали, кем именно они являются и что хотят делать. А разве в нынешнем составе команды есть кто-то, кто теоретически может выиграть Тур де Франс в 2024 году? Я так не думаю. Но они не фокусируются и на спринтах, в противном случае им надо было бы подписать кого-то типа Марка Кэвендиша. И в классиках у них тоже не лучший состав. Мне они напоминают опоздавшего в комнате, где перестала играть музыка, а им не хватило стула, чтобы сесть.

 

Я дружу с парой гонщиков, которые в прошлом году решили не подписывать контракт с этой командой, а перейти в Jumbo на значительно меньшую зарплату. Их решение основывалось на том, что они услышали о происходящем с командой, с её культурой и динамикой. Они предпочли участвовать в гонках за гораздо меньшие деньги там, где вероятнее всего, смогут быстрее добиться большего успеха.

 

Не хочу сказать, что другая команда работает правильнее, но сейчас она на большей высоте. Они перешли в команду, которая идёт вверх, а не в команду, которая, кажется, каждый год делает шаг вниз.

 

У них нет стержня - спортсмена или цели, вокруг которых можно было построить команду. Видеть, как команда с такой организацией, с таким большим бюджетом, с возможностью подписать гонщика, который мог бы стать главным в составе, не сделала этого за последние два года, когда такие гонщики были доступны…немного тревожно».

 

Иэн Босуэлл также прокомментировал уход из INEOS Grenadiers её руководителя Рода Эллингворта:

 

«Род работал в Sky, когда команда была в абсолютном зените. Они выигрывали все гонки, Тур за  Туром, куда они приезжали с сильнейшим составом и добивались успеха. Как же тяжело Роду находиться в такой обстановке, когда он знает, как выглядит успех, и когда ему надо принимать решения, но у него нет возможности продолжать традиции команды.

 

Если вышестоящие люди принимают решения, с которыми он не согласен, будь то подписание гонщиков или выбор состава, если его, возможно, оставляет в тени Брэйлсфорд, который хотя и не присутствует ежедневно, но всё равно принимает решения, или если так поступает Рэдклифф или другие люди в организации, понятно, как это может расстраивать, потому что он знает, какой была та команда. Он знает, какой была атмосфера и культура команды, когда  приходили успехи, знает, как это восстановить, но, возможно, ему не дают прав делать, что он хочет».

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Теги к статье: INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • MVDP
    Велокоманда Decathlon AG2R La ... (10)
    MVDP-Фото

    Ждем появления Sportmaster Grenadiers.

  • MVDP
    Петер Саган выиграл критериум ... (8)
    MVDP-Фото

    Baguette - Benzinol? Будет на багетах и бензине ездить.

  • M-07
    “Visma|Lease a Bike” — новое н ... (9)
    M-07-Фото
    Да сделали бы основные названия, которые не меняются в зависимости от спонсоров, а уже после этого добавляли бы спонсоров. Например, в том же футболе был бы условный Зенит Газпром.
  • Shalam s Urala
    Велокоманда Decathlon AG2R La ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    уже не вспомню, но в нулевых годах одна из команд про-тура (французская вроде) каталась на лясиках "декатлон"

  • Серафим
    Тобиас Фосс подписал трёхлетни ... (9)
    Серафим-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Вообще, хорошая Школа, простите за общие слова, - это один из Основных Базисов. Туда, где есть Школа, стремятся все. 

      Клянусь своей треуголкой, не понимаю, чем, к примеру, школа Рабобанка хуже школы Скай.

  • olvo
    Велокоманда Decathlon AG2R La ... (10)
    olvo-Фото

    Цитата: SVS
    Van Rysel - это декатлоновский товар. Хорошая рабочая лошадка, но не для спортсменов. Для любителей не при деньгах. В декатлоне этим брендом обозначается самое лучшее для декатлона качество и самая высокая цена. Среди вело товаров.

    По поводу одежды поддержу.

  • Krakk
    Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли ... (12)
    Krakk-Фото

    Транскрипция не всегда работает по правилам. Имя, кстати, у него совершенно не голландское, и очень смахивает на ирландское.
    Да правильный вариант, - именно Киан.

  • Krakk
    Сиан Эйтдебрукс: «Останусь ли ... (12)
    Krakk-Фото

    Цитата: error
    А почему вы решили что только по «безобидному интервью»? Я, да и многие видели как он ехал Вуэльту например.
    А что такого было в его поведении? Вуэльту не смотрел, могу судить только по финишным протоколам. То что Эйтдебрукс то и дело уезжал от Власова, никак нельзя ставить ему в вину, совершенно правильное поведение намного более одаренного гонщика, превосходящего изначального капитана по главнейшему критерию генеральщика - ходу в тяжелых горах. И то, что в итоге оказался позади в гк - "заслуга" придурочного маршрута, испортившего гонку не только трем лидерам"Юмбо." Вопрос, почему у столь сильной и амбициозной команды столь слабый в горах (со-)капитан, сразу же возникнет и у Роглича.

  • SVS
    Велокоманда Decathlon AG2R La ... (10)
    SVS-Фото
    Нет. Не ашан. Качественные велосипеды по приемлемым ценам. Но для своего сегмента.
  • SVS
    Велокоманда Decathlon AG2R La ... (10)
    SVS-Фото

    Van Rysel - это декатлоновский товар. Хорошая рабочая лошадка, но не для спортсменов. Для любителей не при деньгах. В декатлоне этим брендом обозначается самое лучшее для декатлона качество и самая высокая цена. Среди вело товаров.

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