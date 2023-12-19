Иэн Босуэлл о перспективах команды INEOS Grenadiers

Иэн Босуэлл: «Не думаю, что у INEOS Grenadiers есть кто-то, кто теоретически может выиграть Тур де Франс в 2024 году»

В последний раз гонщики Ineos Grenadiers одерживали победу на Гранд-туре в 2021 году - с Эганом Берналем на Джиро д’Италия. На Тур де Франс доминирование британской команды прекратилось с 2020 года, когда после четырёх подряд побед у INEOS Grenadiers были только подиумы французского Гранд-тура - 3-е место с Ричи Портом в 2020, когда победу на Туре одержал Тадей Погачар (UAE Team Emirates), 3-е место в 2021 с Ричардом Карапасом, 3-е место в 2022 с Герантом Томасом.

Бывший профессиональный велогонщик Иэн Босуэлл (Ian Boswell), выступавший в команде Sky с 2014 по 2017 год, поддерживает дружбу с некоторыми гонщиками британской команды.

В эпизоде The Cycling Podcast Босуэлл рассказал, что некоторые из его друзей предпочли подписать контракт с командой Jumbo-Visma за значительно меньшую зарплату, чем переходить в INEOS Grenadiers. Иэн Босуэлл считает, что руководство INEOS Grenadiers не может найти гонщика или цель, ради которой могли бы собрать команду.

Иэн Босуэлл: «В 2010, когда команда появилась, у них была очень чёткая цель выиграть Тур де Франс с британским гонщиком. Это была британская команда, в которой прекрасно понимали, кем именно они являются и что хотят делать. А разве в нынешнем составе команды есть кто-то, кто теоретически может выиграть Тур де Франс в 2024 году? Я так не думаю. Но они не фокусируются и на спринтах, в противном случае им надо было бы подписать кого-то типа Марка Кэвендиша. И в классиках у них тоже не лучший состав. Мне они напоминают опоздавшего в комнате, где перестала играть музыка, а им не хватило стула, чтобы сесть.

Я дружу с парой гонщиков, которые в прошлом году решили не подписывать контракт с этой командой, а перейти в Jumbo на значительно меньшую зарплату. Их решение основывалось на том, что они услышали о происходящем с командой, с её культурой и динамикой. Они предпочли участвовать в гонках за гораздо меньшие деньги там, где вероятнее всего, смогут быстрее добиться большего успеха.

Не хочу сказать, что другая команда работает правильнее, но сейчас она на большей высоте. Они перешли в команду, которая идёт вверх, а не в команду, которая, кажется, каждый год делает шаг вниз.

У них нет стержня - спортсмена или цели, вокруг которых можно было построить команду. Видеть, как команда с такой организацией, с таким большим бюджетом, с возможностью подписать гонщика, который мог бы стать главным в составе, не сделала этого за последние два года, когда такие гонщики были доступны…немного тревожно».

Иэн Босуэлл также прокомментировал уход из INEOS Grenadiers её руководителя Рода Эллингворта:

«Род работал в Sky, когда команда была в абсолютном зените. Они выигрывали все гонки, Тур за Туром, куда они приезжали с сильнейшим составом и добивались успеха. Как же тяжело Роду находиться в такой обстановке, когда он знает, как выглядит успех, и когда ему надо принимать решения, но у него нет возможности продолжать традиции команды.

Если вышестоящие люди принимают решения, с которыми он не согласен, будь то подписание гонщиков или выбор состава, если его, возможно, оставляет в тени Брэйлсфорд, который хотя и не присутствует ежедневно, но всё равно принимает решения, или если так поступает Рэдклифф или другие люди в организации, понятно, как это может расстраивать, потому что он знает, какой была та команда. Он знает, какой была атмосфера и культура команды, когда приходили успехи, знает, как это восстановить, но, возможно, ему не дают прав делать, что он хочет».