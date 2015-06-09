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Род Эллингворт покидает велокоманду INEOS Grenadiers

Менеджер команды INEOS Grenadiers Род Эллингворт уходит из команды в конце года

 

 

51-летний Род Эллингворт (Rod Ellingworth), который руководил  INEOS Grenadiers с 2021 года, исполняя обязанности генерального менеджера команды, уйдёт из британской велокоманды. Эту новость, о которой первым сообщило издание Daily Telegraph, подтвердили Cyclingnews и GCN.

 

Род Эллингворт покидает велокоманду INEOS Grenadiers

Photo (c) Team Sky

 

Cyclingnews цитируют заявление команды: "INEOS Grenadiers подтверждает, что заместитель директора команды Род Эллингворт покинет команду в конце года. На данном этапе никаких дополнительных комментариев не будет".

 

Род Эллингворт работал в команде с момента основания в 2009 году, затем в 2020 на один сезон он перешёл в команду Bahrain как тренер и менеджер, ответственный за выступление команды. Но в 2021 году Эллингворт вновь вернулся в британскую команду и взял на себя широкий круг обязанностей, в то  время как глава INEOS Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд (Dave Brailsford) переключился на более общие спортивные вопросы в INEOS, в том числе занимался командой по парусному спорту, футболу и регби, хотя и оставался формально директором велокоманды.

 

Cyclingnews сообщает, что отношения Рода Эллингворта и главы команды Дэйва Брэйлсфорда испортились летом, когда появлялись сообщения о возможном подписании командой контракта с Ремко Эвенепулом.

 

GCN отмечает, что слухи о возможном уходе Эллингворта появились во время Вуэльты Испании-2023. По мнению GCN, одной из причин ухода может быть факт недовольства Эллингворта, который хотя и мог принимать мелкие решения, в более серьёзных вопросах и даже в вопросах продления базовых контрактов должен был ждать, пока своё мнение выразят более высокопоставленные члены структуры INEOS.

 

Помимо Рода Эллинвгорта в конце этого года из команды INEOS Grenadiers уходят спортивный директор Маттео Тозатто, который будет работать в команде Tudor, и спортивный директор-координатор Роджер  Хэммонд.

 

На данный момент команда INEOS Grenadiers подписала лишь двух новых велогонщиков - Эндрю Огаста (Andrew August) и Оскара Родригеса (Óscar Rodríguez). Из команды ушли Тео Геоган Харт (в Lidl-Trek), Даниэль Мартинес (в Bora-hansgrohe), Люк Плапп (в Jayco-AlUls), Павел Сиваков (в UAE Team Emirates), Бен Таллетт (в Jumbo-Visma)., а также не был продлён контракт с 40-летним австралийским велогонщиком Кэмероном Вюрфом, выступавшим в команде с 2020 года.  

 

В 2023 году гонщики команды INEOS Grenadiers одержали 36 побед, в том числе победу на Страде Бьянке с Томом Пидкоком, два этапа Тур де Франс, которые выиграли Михал Квятковски и Карлос Родригес, этап Вуэльты Испании, который выиграл Филиппо Ганна. Среди призовых мест команды INEOS Grenadiers - подиум Джиро д’Италия с Герантом Томасом, занявшим 2-е место, подиум Льеж-Бастонь-Льеж с Томом Пидкоком, занявшим 2-е место, подиум Милан-Сан-Ремо с Филиппо Ганной, также поднявшимся на вторую ступень.

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Теги к статье: INEOS Grenadiers

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  1. s75

    Сегодня, 09:52 | Регистрация: 9.06.2015

    Хэммонд уже покинул команду. Подтверждение со стороны команды в Твиттере у Бенсона. Профайл менеджера на сайте "гренадеров" удален/неактивен.

    Head of Racing

    Roger Hammond

    Biography
    Bringing his years of experience at the top of the sport to the Grenadiers, Roger Hammond has enjoyed fantastic success as both a rider and Sport Director. Arriving at the team in 2022, he took up the role of Head of Racing.



    P.S. в команде появился новый менеджер по финансам.

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Комментарии

  • s75
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    s75-Фото
    Фото очень даже в тему. Ответ на зов природы, приблизительно то, чем он занимается в адрес своего работодателя, умеющего держать слово.
  • s75
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    s75-Фото

    По старой привычке Кристофер постоянно путает во всех интервью Тур де Франс и Тур Руанды.

  • s75
    Род Эллингворт покидает велоко ... (1)
    s75-Фото

    Хэммонд уже покинул команду. Подтверждение со стороны команды в Твиттере у Бенсона. Профайл менеджера на сайте "гренадеров" удален/неактивен.

    Head of Racing

    Roger Hammond

    Biography
    Bringing his years of experience at the top of the sport to the Grenadiers, Roger Hammond has enjoyed fantastic success as both a rider and Sport Director. Arriving at the team in 2022, he took up the role of Head of Racing.



    P.S. в команде появился новый менеджер по финансам.

  • BlAr
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    BlAr-Фото
    А что...Пронский на Джиро, Фрум на ТдФ...конкурентам только Вуэльта останется!
  • RVL
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    RVL-Фото

    Саша, это говорящее фото
    С кривым лицом на фоне заваленного фактора))
    Это вам не пинарела с моторчиком)))

  • ararat
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    ararat-Фото
    Вино селфится с Ураном и Фруми... а вдруг)
  • lekom
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    lekom-Фото
    И заметьте, у него, как и у любого аборигена Кении тоже две руки
  • Yuriy 17
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Astanaforever
    аборигена южной Африки

    Считается, что К. Фрум родился и до юношского возраста прожил в Кении - Восточная Африка. 

    За Кению и выступал в молодости. 

     

    И строение черепа Фрумми напоминает аборигена Кении. 

  • kabachok
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    kabachok-Фото
    Бхх)
  • Astanaforever
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Самый большой развод 21 века в профессиональном велоспорте на внушительные деньги от непровзойденного великого мастера велогонок и сальбутамола, аборигена южной Африки по отношению к команде Аравийского полуострова, земли обетованной и оккупированной чужеземцами. Молодец Фруминатор, так их.

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