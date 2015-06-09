Род Эллингворт покидает велокоманду INEOS Grenadiers

Менеджер команды INEOS Grenadiers Род Эллингворт уходит из команды в конце года

51-летний Род Эллингворт (Rod Ellingworth), который руководил INEOS Grenadiers с 2021 года, исполняя обязанности генерального менеджера команды, уйдёт из британской велокоманды. Эту новость, о которой первым сообщило издание Daily Telegraph, подтвердили Cyclingnews и GCN.

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Cyclingnews цитируют заявление команды: "INEOS Grenadiers подтверждает, что заместитель директора команды Род Эллингворт покинет команду в конце года. На данном этапе никаких дополнительных комментариев не будет".

Род Эллингворт работал в команде с момента основания в 2009 году, затем в 2020 на один сезон он перешёл в команду Bahrain как тренер и менеджер, ответственный за выступление команды. Но в 2021 году Эллингворт вновь вернулся в британскую команду и взял на себя широкий круг обязанностей, в то время как глава INEOS Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд (Dave Brailsford) переключился на более общие спортивные вопросы в INEOS, в том числе занимался командой по парусному спорту, футболу и регби, хотя и оставался формально директором велокоманды.

Cyclingnews сообщает, что отношения Рода Эллингворта и главы команды Дэйва Брэйлсфорда испортились летом, когда появлялись сообщения о возможном подписании командой контракта с Ремко Эвенепулом.

GCN отмечает, что слухи о возможном уходе Эллингворта появились во время Вуэльты Испании-2023. По мнению GCN, одной из причин ухода может быть факт недовольства Эллингворта, который хотя и мог принимать мелкие решения, в более серьёзных вопросах и даже в вопросах продления базовых контрактов должен был ждать, пока своё мнение выразят более высокопоставленные члены структуры INEOS.

Помимо Рода Эллинвгорта в конце этого года из команды INEOS Grenadiers уходят спортивный директор Маттео Тозатто, который будет работать в команде Tudor, и спортивный директор-координатор Роджер Хэммонд.

На данный момент команда INEOS Grenadiers подписала лишь двух новых велогонщиков - Эндрю Огаста (Andrew August) и Оскара Родригеса (Óscar Rodríguez). Из команды ушли Тео Геоган Харт (в Lidl-Trek), Даниэль Мартинес (в Bora-hansgrohe), Люк Плапп (в Jayco-AlUls), Павел Сиваков (в UAE Team Emirates), Бен Таллетт (в Jumbo-Visma)., а также не был продлён контракт с 40-летним австралийским велогонщиком Кэмероном Вюрфом, выступавшим в команде с 2020 года.

В 2023 году гонщики команды INEOS Grenadiers одержали 36 побед, в том числе победу на Страде Бьянке с Томом Пидкоком, два этапа Тур де Франс, которые выиграли Михал Квятковски и Карлос Родригес, этап Вуэльты Испании, который выиграл Филиппо Ганна. Среди призовых мест команды INEOS Grenadiers - подиум Джиро д’Италия с Герантом Томасом, занявшим 2-е место, подиум Льеж-Бастонь-Льеж с Томом Пидкоком, занявшим 2-е место, подиум Милан-Сан-Ремо с Филиппо Ганной, также поднявшимся на вторую ступень.