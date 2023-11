Род Эллингворт покидает велокоманду INEOS Grenadiers

Хэммонд уже покинул команду. Подтверждение со стороны команды в Твиттере у Бенсона. Профайл менеджера на сайте "гренадеров" удален/неактивен.





Head of Racing

Roger Hammond



Biography

Bringing his years of experience at the top of the sport to the Grenadiers, Roger Hammond has enjoyed fantastic success as both a rider and Sport Director. Arriving at the team in 2022, he took up the role of Head of Racing.