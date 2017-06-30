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32-летний Джо Домбровски объявил о завершении карьеры велогонщика

Джо Домбровски завершил карьеру  профессионального велогонщика

 

 

32-летний американский велогонщик Джо Домбровски (Joe Dombrowski) объявил о завершении карьеры в профессиональном велоспорте. Победитель андеровской версии Джиро д’Италия-2012, Джо Домбровски начал карьеру в 2013 году в команде Sky, после двух сезонов в которой перешёл в команду Cannondale (EF Education), где проработал до конца 2019 года.

 

 

 

Два года Домбровски выступал в команде UAE Team Emirates, а в 2022 и 2023 году был гонщиком команды Astana Qazaqstan. За свою карьеру Джо Домбровски одержал 4 победы, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия в 2021 году, принял участие в 14 Гранд-турах. где его лучшим результатом было 12-е место в общем зачёте Джиро д’Италия-2019.

 

В соцсетях Джо Домбровски написал: «После долгих раздумий хочу объявить, что завершаю карьеру профессионального велогонщика. Спасибо всем, кто был со мной во время моего замечательного путешествия. Через 11 лет и 14 Гранд-туров я считаю, что мне повезло пройти этот невероятный путь, который с юности был моей мечтой. У профессионала повседневность состоит из тренировочных блоков, сборов и гонок. Только сейчас, оглянувшись на это, понимаю, как была построена эта жизнь.  

 

Я выступал в топовых командах, боролся на крупнейших мировых велогонках, имел честь быть товарищем по команде настоящих легенд велоспорта.

Но, начиная этот путь, не мог себе представить, какие нематериальные ценности к нему прилагаются. Я научился жить в другой стране, говорить на другом языке, подружился с людьми по всему миру.

 

Велоспорт дал мне представление о том, как лучшие в своём деле достигают вершины, как надо работать, чтобы на ней оставаться. Это уникальный опыт, образование, которое не купишь ни за какие деньги. Я сделал всё, о чём мечтал, и даже больше.

 

Понимаю, что в какой-то степени добился успеха в карьере благодаря тому, что занимался любимым делом. Велоспорт научил меня, что наибольших успехов в жизни добиваются те, кто любят то, чем занимаются, и знают ,куда хотят идти.  

 

Мне повезло, что за время карьеры велогонщика у меня появилось много разных интересов. С нетерпением хочу исследовать всё, что меня интересует, очень скоро наступит время писать очередную порцию писем самому себе».

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Теги к статье: Джо Домбровски Joe Dombrowski

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:27 | Регистрация: 30.06.2017

    Походу Астана превратилась в "кладбище" велосипедистов. Уже шестой в этом сезоне астанчан вешает свои велотуфли на стенку. А. Нибали, Л.Л.Санчес, Д.Мартинелли, М.Боаро, А.Зейц...теперь вот Д.Домбровски. Велкам всем в Астану, кто хочет завершать карьеру. Радушные проводы на покой команда гарантирует.))) Ждем так же завершения от И.Бассо и А.Рябушенко.Ю Натарова. ..и установим рекорд Гиннеса...так сказать.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • nightbuster33
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Пока, в составе команды представительницы 3-х стран:Индии,Индонезии и Казахстана. В последствии,по мере отбора,могут подключится  участницы других стран континента(и не только?) для полноценного участия в предстоящих гонках.Успехов в претворении замыслов проекта, принимая во внимание на сколько сложна работа развития женского велоспорта в условиях Азиатского континента.

  • Astanaforever
    32-летний Джо Домбровски объяв ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Походу Астана превратилась в "кладбище" велосипедистов. Уже шестой в этом сезоне астанчан вешает свои велотуфли на стенку. А. Нибали, Л.Л.Санчес, Д.Мартинелли, М.Боаро, А.Зейц...теперь вот Д.Домбровски. Велкам всем в Астану, кто хочет завершать карьеру. Радушные проводы на покой команда гарантирует.))) Ждем так же завершения от И.Бассо и А.Рябушенко.Ю Натарова. ..и установим рекорд Гиннеса...так сказать.
  • старт-шоссе 82
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото
    С такими красивыми женскими именами команда просто обречена на красивые победы.
  • JetRevel
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (2)
    JetRevel-Фото
    Жду "белые дороги" это всегда эпично,вроде и шоссе,а с другой стороны если дождь уже и кросс)))Тиррено и Джиро будут интересны в плане горных перевалов,снега в этом году не сильно много "пока".В воскресенье заезжали группой из Порденоне на Дзонколан,светило солнце, день был прекрасный, дышалось хорошо.Ехали с двумя машинами,два микроавтобуса , назад ими спустились в Порденоне,в этом году почти все отели закрыты.Планировали подняться в субботу, остановиться на ночь на горе,но не получилось
  • Earl57
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (2)
    Earl57-Фото

    Uno-X все-таки протиснулись на Тиррено. Вместо Лотто, как я понимаю.

    На Страде Бьянке и МСР у них действует автоматическое приглашение на все однодневные гонки в сезоне. А вот с недельными гонками сложнее. К ASO они пару лет назад нашли подход и теперь французы дают Uno-X приглашения на все свои гонки кроме Вуэльты. А вот итальянцы Uno-X никогда не приглашали, ибо много своих команд. Но Йенс Хаугланд на днях сказал, что они будут работать над тем, чтобы на следующий год проехать два ГТ - Джиро и ТДФ. Значит будут подбирать ключики к RCS Sport и Мауро Веньи. Хаугланд далеко не уходит от руководства норвежской велокомандой, он остается одним из руководителей совета директоров. И он умеет тихо договариваться, без криков, шума и пыли... Хотя люди, которые его не знают, никогда не заподозрят, что этот внешне невзрачный человек успешно руководит преуспевающей компанией с оборотом в 20 млрд евро в год. Очень интересная личность. 

  • s75
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (6)
    s75-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Единственное плохо, что не написали гражданство гонщиц..Интересно было узнать.


    PCS

  • RVL
    Ваут ван Арт завершил свой сез ... (3)
    RVL-Фото

    Судя по тому как он упал, он был как лошадь в шорах...в глазах темно и пульс в красной зоне. Тело не слушалось...потому и не стал прыгать , потому и упал. Убегал со всех ног
    Не легко ему было...

  • uran
    Ваут ван Арт завершил свой сез ... (3)
    uran-Фото
    От чего же? Ему под результатами написали кто хотел. Не получилось дуэли с главным соперником, кажется, что победа была легкой несмотря на падение. По немного набирает форму.
  • AzaKonta
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (6)
    AzaKonta-Фото
    Которая попытка, не идёт что то женская команда у нас.
  • Ернат
    Astana Dewi Women Team: Новый ... (6)
    Ернат-Фото

    удачи 

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