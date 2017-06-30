32-летний Джо Домбровски объявил о завершении карьеры велогонщика

Джо Домбровски завершил карьеру профессионального велогонщика

32-летний американский велогонщик Джо Домбровски (Joe Dombrowski) объявил о завершении карьеры в профессиональном велоспорте. Победитель андеровской версии Джиро д’Италия-2012, Джо Домбровски начал карьеру в 2013 году в команде Sky, после двух сезонов в которой перешёл в команду Cannondale (EF Education), где проработал до конца 2019 года.

Два года Домбровски выступал в команде UAE Team Emirates, а в 2022 и 2023 году был гонщиком команды Astana Qazaqstan. За свою карьеру Джо Домбровски одержал 4 победы, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия в 2021 году, принял участие в 14 Гранд-турах. где его лучшим результатом было 12-е место в общем зачёте Джиро д’Италия-2019.

В соцсетях Джо Домбровски написал: «После долгих раздумий хочу объявить, что завершаю карьеру профессионального велогонщика. Спасибо всем, кто был со мной во время моего замечательного путешествия. Через 11 лет и 14 Гранд-туров я считаю, что мне повезло пройти этот невероятный путь, который с юности был моей мечтой. У профессионала повседневность состоит из тренировочных блоков, сборов и гонок. Только сейчас, оглянувшись на это, понимаю, как была построена эта жизнь.

Я выступал в топовых командах, боролся на крупнейших мировых велогонках, имел честь быть товарищем по команде настоящих легенд велоспорта.

Но, начиная этот путь, не мог себе представить, какие нематериальные ценности к нему прилагаются. Я научился жить в другой стране, говорить на другом языке, подружился с людьми по всему миру.

Велоспорт дал мне представление о том, как лучшие в своём деле достигают вершины, как надо работать, чтобы на ней оставаться. Это уникальный опыт, образование, которое не купишь ни за какие деньги. Я сделал всё, о чём мечтал, и даже больше.

Понимаю, что в какой-то степени добился успеха в карьере благодаря тому, что занимался любимым делом. Велоспорт научил меня, что наибольших успехов в жизни добиваются те, кто любят то, чем занимаются, и знают ,куда хотят идти.

Мне повезло, что за время карьеры велогонщика у меня появилось много разных интересов. С нетерпением хочу исследовать всё, что меня интересует, очень скоро наступит время писать очередную порцию писем самому себе».