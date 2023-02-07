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Роан Деннис объявил о завершении карьеры велогонщика в конце 2023 года

32-летний Роан Деннис завершит карьеру профессионального велогонщика в 2023 году

 

 

  Роан Деннис (Rohan Dennis), которому в мае исполнится 33 года, объявил в соцсетях, что в конце 2023 года поставит точку в карьере профессионального велогонщика.  

 

Роан Деннис объявил о завершении карьеры велогонщика в конце 2023 года

 

  Роан Деннис: «Спасибо тебе, Мелисса Деннис, что поддерживала меня всю профессиональную карьеру, и при этом растила двух самых лучших детей, о которых только мог просить.

  Велоспорт, ты многое мне дал, за что всегда буду благодарен. Впереди ещё долгий сезон, однако, он точно будет моим последним сезоном в профессионалах».

Photo (c) @rohandennis

 

 В 2009 году уроженец Аделаиды (Австралия) Роан Деннис начал выступать в континентальной команде Jayco-AIS, а в 2013 перешёл в профессионалы, став гонщиком команды Garmin Sharp, где выступал до августа 2014 года, после чего перешёл в команду BMC, в которой провёл шесть сезонов. В 2019 Роан Деннис часть сезона выступал в команде Bahrain Merida, а затем провёл два сезона в команде INEOS Grenadiers. В 2022 году австралийский велогонщик перешёл в команду Jumbo-Visma.

 

  За карьеру Роан Деннис одержал 32 победы, дважды становился чемпионом мира в разделке, стал победителем этапов всех трёх Гранд-туров. В феврале 2015 года установил мировой часовой рекорд на треке, равный 52,491 км, рекорд продержался до 7 июня, когда его побил Брэдли Уиггинс.

 

  В 2020 год -  единственный за всю карьеру, когда у Денниса не было ни одной победы, но в этот сезон он помог своему товарищу по команде INEOS Тео Геогану Харту выиграть Джиро д’Италия. В 2022 году Деннис в четвёртый раз стал чемпионом Австралии в разделке.

 

  Этот сезон, в конце которого заканчивается контракт Роана Денниса с командой Jumbo-Visma, австралийский гонщик начал с победы на этапе Тура Даун Андер.

 

  В конце прошлого года в интервью журналу Rouleur Роан Деннис сказал: «Пока не уверен, поеду Джиро или Тур. Конечно, Тур де Франс стал бы отличной подготовкой к чемпионату мира, который пройдёт через 10 дней. Разделка чемпионата мира – ещё одна гонка, на которой очень хочу стартовать. Думаю, там будет дистанция на 40+ км. Должна быть почти часовая индивидуальная гонка».

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Jumbo-Visma

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:22 | Регистрация: 27.05.2017

    Хорошие зарплаты в Инеос и Джамбо.

    No war!
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10 - 14 февраля 2023

Tour of Oman

12 февраля 2023

Clasica de Almeria

13 февраля 2023

Jaen Paraiso Interior

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

17 - 19 февраля 2023

Tour des Alpes Maritimes et du Varl

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

23 - 26 февраля 2023

O Gran Camino

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

28 февраля 2023

Le Samyn

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • uran
    Роан Деннис объявил о завершен ... (1)
    uran-Фото
    Хорошие зарплаты в Инеос и Джамбо.
  • Саныч
    Филиппо Ганна: «Все хотят от м ... (1)
    Саныч-Фото

    Последние 



    Последний абзац от Филиппо просто шедевр!!!

     

  • Astanaforever
    Muscat Classic-2023 (1)
    Astanaforever-Фото
    Кэв не доехал гонку, как Мерлир тоже. Хотел увидеть их противостояние. Ладно, завтра увидим на туре Омана.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (117)
    s75-Фото

    Рохан объявил о завершении карьеры по окончании сезона 2023.

  • Earl57
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (32)
    Earl57-Фото

    Цитата: Earl57
    Пока что жду Альгарве, где собирается очень сильный состав. И можно будет получить более точное представление о состоянии того или иного гонщика. Я просто жду и наблюдаю.
    Особенно хочу посмотреть, что продемонстрирует здешний фаворит Вайн по сравнению с топовыми горняками, генеральщиками и раздельщиками.

    Ну вот, не поедет Вайн Альгарве, так что облом. Сравнить не получится.

  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (32)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Геродот
    Желтый поезд ONCE

    я тогда прибарахлился комплектом этой велоформы и катался в ней весь из себя страшно-важный! )))

    Цитата: Геродот
    И победитель Айтор Гонсалес, тогда показался крутым мачо.

    да, он мачо крутой и жизнь у него интересеная! )

    Айтор Гонсалес , чемпион Вуэльты 2002 года, обвиняется в ограблении магазина мобильных телефонов.

  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    Astanaforever-Фото
    8-й, 9-й и 11-й этапы покажут, кто тут жёлтая майка. А вот зелёную майку Кэвендиш таки может взять. 2 подарка исторических этапов, где он побеждал в молодости + 21-й, где он тоже побеждал (!) сотворят историю. Но рекорд Меркса ему не отдадут. Меркс - легенда! Кэвендиш - хам! Camel 2 июля 2021 19:09.......хе-хе. Вот в этом Ваши противоречия и выражаются..конкретно.
  • sashaney
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    sashaney-Фото
    В Квиках зарплату ему платил хозяин Спешиалайзд. Они же на их вело и выступают. А в Дименшион он заболел модной белезнью - мононуклеозом. Докторов команды он винит в том, что долго не мог восстановится и был на грани "не вернуться".
  • Camel
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    Camel-Фото


    Цитата: Astanaforever
    Смешно ты написал. Вот Мартинелли в квиках был несколько сезонов и чё команда не катала его за 34 мя победами? Да и с отрывках он не побеждал. Получается, что любого можно раскатать, да? Да он Кэв одержим 35 й победой. Тот 21 год на туре он своими четырьмя победами и зелёной майкой Кэв Утер и раскатал Патрика ниже плинтуса. И в составе квиков он в прошлом году мог бы свою 35 победу взять. Но Лефевр просто не дал ему из за бельгийского лобби..из за своего земляка Меркса. Вот Кэв и выдает эти гневные интервью. А как вы хотели? Любой бы возмутился на его месте. Да Марк хочет побеждать.И что тут плохого? А мосты сжёг, зная, что Астана как бы последняя в его карьере команда. Просто в твоём посыле..сплошные противоречия..и личные неприязни.


    А при чем тут Мартинелли? Я о Мартинелли писал?

    "Мог бы взять победу..." Вы с чего так решили? Мог бы, так взял бы, никто за седло его не держал.

    "Лефевр не дал... из-за бельгийского лобби..." Что значит не дал? Из-за какого ещё там лобби? Вы хоть понимаете значение этого понятия? Если бы Лефевр не хотел предоставить ему попытку выиграть этап, кому он нужен был бы в команде, даже за плату!

    "Просто в твоём посыле..сплошные противоречия..." В чём мои противоречия выражаются конкретно? Или это вы так, ляпнули?

    "А мосты сжёг, зная, что Астана как бы последняя в его карьере команда...". Думаю, если бы вы произнесли эту фразу публично, на вас смело можно было бы подавать иск в суд за дискредитацию личности! Кто вам дал право судить о мыслях, планах и действиях другого человека, причём в таком унизительном стиле? Вы не много на себя взяли?

    И ещё. До тех пор, пока вы лично с кем-то не познакомились и не получили специального на то разрешения, не позволяйте себе панибратства, переходя на "ты", вас это очень плохо характеризует.

  • старт-шоссе 82
    Марк Кэвендиш: “Сейчас впервые ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото

    В принципе красивые и ни к чему не обязывающие слова. Какае у них там планы и договоренности на самом деле ни кто не скажет.

    Для команды это однозначно плюс, для молодых ребят провести несколько тренировок с Кэвом это однозначно плюс.

    Посмотрим как сложится сезон, будем ждать побед.

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