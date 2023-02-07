Роан Деннис объявил о завершении карьеры велогонщика в конце 2023 года

32-летний Роан Деннис завершит карьеру профессионального велогонщика в 2023 году

Роан Деннис (Rohan Dennis), которому в мае исполнится 33 года, объявил в соцсетях, что в конце 2023 года поставит точку в карьере профессионального велогонщика.

Роан Деннис: «Спасибо тебе, Мелисса Деннис, что поддерживала меня всю профессиональную карьеру, и при этом растила двух самых лучших детей, о которых только мог просить.

Велоспорт, ты многое мне дал, за что всегда буду благодарен. Впереди ещё долгий сезон, однако, он точно будет моим последним сезоном в профессионалах».

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В 2009 году уроженец Аделаиды (Австралия) Роан Деннис начал выступать в континентальной команде Jayco-AIS, а в 2013 перешёл в профессионалы, став гонщиком команды Garmin Sharp, где выступал до августа 2014 года, после чего перешёл в команду BMC, в которой провёл шесть сезонов. В 2019 Роан Деннис часть сезона выступал в команде Bahrain Merida, а затем провёл два сезона в команде INEOS Grenadiers. В 2022 году австралийский велогонщик перешёл в команду Jumbo-Visma.

За карьеру Роан Деннис одержал 32 победы, дважды становился чемпионом мира в разделке, стал победителем этапов всех трёх Гранд-туров. В феврале 2015 года установил мировой часовой рекорд на треке, равный 52,491 км, рекорд продержался до 7 июня, когда его побил Брэдли Уиггинс.

В 2020 год - единственный за всю карьеру, когда у Денниса не было ни одной победы, но в этот сезон он помог своему товарищу по команде INEOS Тео Геогану Харту выиграть Джиро д’Италия. В 2022 году Деннис в четвёртый раз стал чемпионом Австралии в разделке.

Этот сезон, в конце которого заканчивается контракт Роана Денниса с командой Jumbo-Visma, австралийский гонщик начал с победы на этапе Тура Даун Андер.

В конце прошлого года в интервью журналу Rouleur Роан Деннис сказал: «Пока не уверен, поеду Джиро или Тур. Конечно, Тур де Франс стал бы отличной подготовкой к чемпионату мира, который пройдёт через 10 дней. Разделка чемпионата мира – ещё одна гонка, на которой очень хочу стартовать. Думаю, там будет дистанция на 40+ км. Должна быть почти часовая индивидуальная гонка».