42-летний Ринальдо Ночентини завершил карьеру велогонщика

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- Дата:
- Вчера, 23:37
Ринальдо Ночентини объявил о завершении 21-летний карьеры велогонщика
42-летний итальянский велогонщик Ринальдо Ночентини (Rinaldo Nocentini) объявил о завершении карьеры, которую начал в 1999 году. Самым ярким моментом карьеры Ночентини стали 8 дней в жёлтой майке лидера на Тур де Франс в 2009 году, когда он выступал в команде AG2R La Mondiale.
Всего на счету итальянского гонщика 15 побед, последние из которых он одержал в 2018 году на этапах гонки La Tropicale Amissa Bongo. За свою карьеру Ринальдо Ночентини проехал 17 Гран-туров. Его лучшим результатом в общем зачёте Гран-тура стало 13-е место на Тур де Франс-2009. Проведя 9 лет в AG2R La Mondiale в 2016 году Ринальдо Ночентини перешёл в континентальную португальскую команду Sporting Clube de Portugal/Tavira, в которой завершил карьеру.
Photo (c) Bettini
В интервью Tuttobici и La Nazione Ринальдо Ночентини сказал: «Я продолжал ездить до 42 лет, потому что последнюю часть карьеры провёл в Португалии, в более спокойной и расслабленной атмосфере, чем в традиционных велосипедных странах Европы. В противном случае я бы закончил гораздо раньше. Когда я стал профессионалом с Mapei в 1999 году, атмосфера была более семейная, но с каждым сезоном это менялось, и ,как мне кажется, не в лучшую сторону. Сегодня быть гонщиком – это огромный стресс.
10 июля 2009 года навсегда запечатлелось в памяти и в сердце. Я уехал в отрыв задолго до горного финиша в Андорре и пожертвовал возможностью выиграть этап, чтобы получить жёлтую майку лидера. Несколько дней я был в ней, опережая Альберто Контадора и Лэнса Армстронга в общем зачёте. Увеличилась моя популярность и экономический уровень, но, прежде всего, я получил громадное удовлетворение».
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