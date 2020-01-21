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42-летний Ринальдо Ночентини завершил карьеру велогонщика

Ринальдо Ночентини объявил о завершении 21-летний карьеры велогонщика

 

 

  42-летний итальянский велогонщик Ринальдо Ночентини (Rinaldo Nocentini) объявил о завершении карьеры, которую начал в 1999 году. Самым ярким моментом карьеры Ночентини стали 8 дней в жёлтой майке лидера на Тур де Франс в 2009 году, когда он выступал в команде AG2R La Mondiale.  

 

  Всего на счету итальянского гонщика 15 побед, последние из которых он одержал в 2018 году на этапах гонки La Tropicale Amissa Bongo. За свою карьеру Ринальдо Ночентини проехал 17 Гран-туров. Его лучшим результатом в общем зачёте Гран-тура стало 13-е место на Тур де Франс-2009. Проведя 9 лет в AG2R La Mondiale в 2016 году Ринальдо Ночентини перешёл в континентальную португальскую команду  Sporting Clube de Portugal/Tavira, в которой завершил карьеру.

 

Photo (c) Bettini

 

  В интервью Tuttobici и La Nazione Ринальдо Ночентини сказал: «Я продолжал ездить до 42 лет, потому что последнюю часть карьеры провёл в Португалии,  в более спокойной и расслабленной атмосфере, чем в традиционных велосипедных странах Европы. В противном случае я бы закончил гораздо раньше.  Когда я стал профессионалом с Mapei в 1999 году, атмосфера была более семейная, но с каждым сезоном это менялось, и ,как мне кажется, не в лучшую сторону. Сегодня быть гонщиком – это огромный стресс.

 

  10 июля 2009 года навсегда запечатлелось в памяти и в сердце. Я уехал в отрыв задолго до горного финиша в Андорре и пожертвовал возможностью выиграть этап, чтобы получить жёлтую майку лидера. Несколько дней я был в ней, опережая Альберто Контадора и Лэнса Армстронга в общем зачёте. Увеличилась моя популярность и экономический уровень, но, прежде всего, я получил громадное удовлетворение».

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Теги к статье: Ринальдо Ночентини Rinaldo Nocentini

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Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Альберто Контадор госпитализир ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: motte
    Цитата: Astanaforever
    Может бурито съел горький? Выздоровление ему.

    Был ролик недавно , он с бассо в частном самолете в колумбии  и цедят что то, но веселые! Особенно бассо и на тебе...Альберто , не доводи до греха.
    Вы на кокс колумбийский намекаете? Может позволить себе разок.
  • Капитан Нэмо
    Альберто Контадор госпитализир ... (5)
    Капитан Нэмо-Фото

    В Колумбию со своей едой ехать надо...

  • uran
    Альберто Контадор госпитализир ... (5)
    uran-Фото
    Может пандебоно не свежее попалось?
  • motte
    Альберто Контадор госпитализир ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Может бурито съел горький? Выздоровление ему.

    Был ролик недавно , он с бассо в частном самолете в колумбии  и цедят что то, но веселые! Особенно бассо и на тебе...Альберто , не доводи до греха.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Калифорнии не будет провод ... (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Адриен
    Уважаемый Сейтмеметов Сейтхалил, вам тоже не мешало бы знать, что толстосумы из США никого не содержат. Тоже мне, нашлись благодетели. Они никогда не вкладывают деньги, не надеясь на прибыль.НИКОГДА! Помните Тур де Трамп ? Мне довелось побывать на обеих гонках, наблюдать ВООЧИЮ за Лемондом, Екимовым, Бобриком... Так Трампа хватило только на два года спонсорства, потому как прибыль была почти нулевая. Все, что вы пишите об оборудовании, причиндалах, велосипедах не имеет НИКАКОГО отношения к благотворительности, а просто-напросто приносит ПРИБЫЛЬ. Всё правильно, делают деньги, молодцы. Но это не СОДЕРЖАНИЕ протура, а выгодный бизнес.
    Вы вообще понимаете что сказали? Не содержат но дают деньги? Вкладывают деньги в команды ,не благотворительности ради а что бы заработать. Бред , вы идете работает на фабрике слесарем ,или сантехником в ЖКО, но фабрику по вашему мнению построил благодетель для того что бы людям помогать??? Не выдумывайте . Раз вы такой осведомленный и есть может возможность пообщаться с экс профессионалами ,задайте вопрос тому же Екимову ,при возможности , человек до Федерации работал менеджером в команде , и гонялся в американской команде так же . Он вам расскажет что тех спонсоры ,дают не только материалы но и приносят деньги с собой, и кто даёт больше денег то именно его материалы и используют. И ввиду отсутствия денег многие марки так и остаются в забвении хотя качество может быть не хуже. Поэтому сравнения с Трампом который сорит деньгами , и людьми которые на протяжении десятков лет продолжают вкладывать деньги, пусть и не на его уровне но стабильные ,в команды ,на которые живут работники и кормят свои семьи, это просто не корректно . Или вы серьёзно считаете что есть проекты в Протуре которые занимаются благотворительностью??? Хоть один назовите пожалуйста из 18 команд ))))) Все имеют какую то задачу ,но точно не благотворительность .
  • Astanaforever
    Альберто Контадор госпитализир ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Может бурито съел горький? Выздоровление ему.
  • Sezar
    Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (15)
    Sezar-Фото

    Выиграть Вуэльту и Тур -разные вещи. Универсал как раз и должен хорошо ездить короткие торчки Вуэльты. Причем и на Джиро и на Вуэльте он слегка провисал на 3 неделе. Но в чем он прав-так это в том, что время не на его стороне, а Тур выиграть надо. Даже такой тяжелый и неподходящий как в 2020.

  • Roscomsport
    Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (15)
    Roscomsport-Фото

    Удивительная карьера, требую продолжения банкета!

  • almaty1991
    Бывший врач команды Sky призна ... (9)
    almaty1991-Фото

    Никогда такого не было, и вот опять...

  • Zhanzhak
    Бывший врач команды Sky призна ... (9)
    Zhanzhak-Фото
    +
    Сезон закончился, страсти поутихли, скукота......

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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