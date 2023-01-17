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Тобиас Лунд Андерсен, Лоренцо Милези и Оскар Онли начнут карьеру профессионалов в команде DSM

Тобиас Лунд Андерсен, Лоренцо Милези и Оскар Онли - новые велогонщики команды DSM

 

 

 

 

  Велокоманда DSM объявила о подписании контрактов с выпускниками развивающей  андеровской команды Development Team DSM Оскаром Онли (Oscar Onley), Тобиасом Лундом Андерсеном (Tobias Lund Andresen) и Лоренцо Милези (Lorenzo Milesi), которые начнут карьеру профессионалов в 2023 году.

20-летний датский гонщик Тобиас Лунд Андерсен и его ровесник, итальянский гонщик Лоренцо Милези подписали контракт с командой DSM до 2025 года, а 20-летний британский велогонщик Оскар Онли будет выступать в DSM, по меньшей мере, до конца 2027 года.

 

Оскар Онли

Оскар Онли

 Photo Credit: Cor Vos/DSM Team

 

   В этом году Оскар Онли вошёл в топ-5 на Circuit des Ardennes стал призёром Тура Хорватии-2022, на этапах которого дважды занимал вторые места. Онли также выиграл этап андеровской гонки Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc.

 

  Оскар Онли: «Очень рад, что в следующем году перейду в Мировой тур с командой DSM. За последние два года благодаря развивающей программе команды я очень многому научился и в гонках, и вне велосипеда. С нетерпением предвкушаю, как на этой основе буду совершенствоваться. У нас есть чёткий план развития, буду набираться опыта и учиться в разных ситуациях. Команда верит в меня, а я уверен, что вместе мы сможем раскрыть максимум моих способностей».

 

  Руди Кемна, главный тренер команды DSM: «Оскар  пришёл к нам в 2021 году и сразу вписался в команду. Он решительный и упорно работающий молодой гонщик, который всегда интересуется и задаёт вопросы о том, как совершенствовать каждый аспект своей спортивной жизни. В этом году мы увидели плоды этой работы – он был хорошим помощником, впечатлил на финишах, особенно во второй части сезона. Важно помнить, что Оскар ещё молод. Поэтому мы хотим дать ему время, чтобы он мог естественным образом расти как спортсмен и как личность, начав выступать на уровне Мирового тура по нашей программе для профессиональных гонщиков».

 

Тобиас Лунд Андерсен

  Тобиас Лунд Андерсен

Photo Credit: Cor Vos/DSM Team

 

  Тобиас Лунд Андерсен присоединился к развивающей команде DSM в 2021 году после блестящего года в юниорах. В первый сезон с Development Team DS датский гонщик выиграл этап на Le Tour de Bretagne Cycliste, где атаковал и правильно рассчитал свои действия в финале, а в 2022 занял 2-е место на этапе  Flanders Tomorrow Tour.  В этом сезоне он также выступал во многих гонках профессиональной команды, где получил ценный опыт, а также проявил свой уровень. Особенно впечатлил команду Тобиас Лунд Андерсен на классике Scheldeprijs, где помог товарищам по команде Сэму Уэлсфорду и Касперу Ван Удену финишировать 3-м и 4-м, а сам занял 17-е место.

 

  Тобиас Лунд Андерсен: «Счастлив и горд, что буду выступать на уровне Мирового тура в команде DSM. Я уже участвовал в гонках мужской программы, знаком со всеми в команде, работал с ними, поэтому, думаю, это облегчит мне переход. С нетерпением жду начала сезона, хочу продолжать расти как гонщик, учиться, добиться как можно большего вместе с командой».

 

  Руди Кемна, главный тренер команды DSM: «Тобиас  показал себя сильным в юниорах, он каждый год делает шаг вперёд. Он – командный игрок, который более чем счастлив, когда работает на команду и помогает всеми силами. Мы видели его сильные стороны в этом сезоне, когда он выступал по мужской программе гонок. Тобиас – сильный гонщик, может проходить холмы, а также бороться на взрывных финишах. Как и все ребята нашей развивающей программы, он переходит на более высокий уровень, мы хотим, чтобы эта траектория продолжалась, будем вместе двигаться дальше».

 

 

 

Лоренцо Милези

 Лоренцо Милези

Photo Credit: Cor Vos/DSM Team

 

  Лоренцо Милези пришёл в андеровскую команду DSM в 2022 году, и впечатлил команду уже на третьей гонке своего сезона – на классике Милан-Турин, где работал в голове пелотона. На гонке Le Triptyque des Monts et Château Лоренцо Милези выиграл два этапа, в том числе заключительную разделку. На Tour de l'Avenir выиграл финальный этап, а на чемпионате мира вошёл в топ-10 на разделке среди андеров.

 

  Лоренцо Милези: «Первый год в андеровской команде DSM получился отличным. Я очень рад, что в 2023 году в этой команде перейду в профессионалы. За этот сезон я многому научился, хотя иногда было тяжело из-за болезни и травм. Но команда меня всецело поддерживала, я очень благодарен за это. Думаю, в спортивном плане я очень сильно продвинулся, показал несколько хороших результатов, которыми могу гордиться. Я уже с радостью и волнением жду следующий сезон, хочу максимально проявить свои лучшие качества на некоторых крупных гонках».

 

  Руди Кемна, главный тренер команды DSM: «Присоединившись к команде в этом году, Лоренцо произвёл сильное впечатление, он очень мотивирован, с готовностью учится и слушает советы тренеров и экспертов. Мы увидели, что он сделал большие шаги в развитии, показал хорошие результаты, но и вне гонок он смог преодолеть свою замкнуность и вырасти как личность. Мы хотим, чтобы он продолжал прогрессировать в профессиональном пелотоне, а мы ему в этом поможем».

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

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Теги к статье: DSM Оскар Онли Oscar Onley Лоренцо Милези Lorenzo Milesi Тобиас Лунд Андерен Tobias Lund Andresen

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Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

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Комментарии

  • Velolife
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (1)
    Velolife-Фото

    8-й этап КМ велокросса в Антверпене собрал троицу главных протагонистов мирового СХ: MVDP, WVA и ЧМ Tom Pidcock. Два первых заняли две верхних ступеньки пьедестала. Tom Pidcock замкнул великолепную 7. Но все трое, вряд ли, борются за КМ. У них другие цели. Возможно, ЧМ. Правда, нынешний ЧМ уже намекнул, что, его, скорее всего, не увидят в Hoogerheide. Мол, там не та трасса, поскольку она для таких парней, как MVDP и WVA. И 8-й этап дал основание поверить британцу – по технической сложности трасса в Hoogerheide похожа на Антверпен. Ошибка WVA на 6-м барьере показала, что он ещё не в  форме. И более 20 секунд, которые привёз ему MVDP это подтверждает. Посмотрим, как развернётся соперничество в Дублине. Если, конечно, они туда поедут. Ведь никто шоссейные сборы не отменял. Хотя, почему бы и не покататься off-road перед Рождеством! Но, тем не менее, интересно понаблюдать за борьбой Laurens Sweeck и Eli Iserbyt, которых пока разделяют всего 6 очков. У элитных женщин разрыв намного больше: 290 Fem Van Empel против 195 Puck Pieterse. Девчонки  дают газу! Как всегда, приятно смотреть. Что и говорить, прекрасны женщины, даже тогда, когда они измазаны грязью!

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2023 – главная ... (1)
    Sezar-Фото

    Вполне может затащить.

  • motte
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (3)
    motte-Фото
    Плюс 1
  • Геродот
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (3)
    Геродот-Фото

    Мутное какое-то интервью. Спорт это не игра, не рулетка как-то. Побеждает не только сильнейший, но и умнейший. Надо думать что делаешь и делать по-задуманному. А если полагаться на игру фортуны, можно и второй раз жестоко пролететь.

  • SVS
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (3)
    SVS-Фото

    Золотые слова! Всё больше радуюсь тому, что озвученное соответствует впечатлению от человека по телекартинке. Больших успехов ему!

  • enigma
    Давиде Ребеллин погиб под колё ... (35)
    enigma-Фото

     

    ПАМЯТИ: ДАВИДЕ РЕБЕЛЛИН (1971-2022)

    https://www.wielerflits.nl/nieuws/in-memoriam-davide-rebellin-1971-2022/

  • motte
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    motte-Фото

    Это просто класс! Каждый миллиметр этой трассы знаком любому в пелотоне, ибо , основная масса гонцов живет в Монако. Главное, будет зрелищно, столько туристов, немерено, сам не раз катался, но на авто.

  • valverdezzz
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (15)
    valverdezzz-Фото
    https://www.cyclist.co.uk/in-depth/1730/make-me-a-better-sprinter  не вижу ошибок. когда писал "в моменте" - это 5-10 секунд усилий, "относительно продолжительно" - последние 500м. Я не имел ввиду, что они едут 1,5к ватт всю гонку. Я говорил о том, что теперь фактор сопротивления усталости более важен, чем возможность выдать пиковые высокие ватты, как например после 100км болтушки на туре ОАЭ. Лично я, достаточно слабый аматор спокойно держу 800-1000 ватт/5сек.
  • Meridale
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    Meridale-Фото

    Посмотрим будут ли французы опять испытывать судьбу финальной разделкой своих "вечных молодых надежд").

  • RVL
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (19)
    RVL-Фото

    стоит ежик перед медведем и твердит" я сильный , я сильный , я сильный"
    медведь его лапой бах-ежик улетел в кусты...
    ежик отряхнулся, восстановился и твердит "я сильный, я сильный, я сильный. но легкий"

    вот так и пидкоком. он уже отдал, говоря что ваны сильнее его в кроссе..
    а он тоже сильный, просто легкий.))

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
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7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
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