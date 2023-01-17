Тобиас Лунд Андерсен, Лоренцо Милези и Оскар Онли начнут карьеру профессионалов в команде DSM

Тобиас Лунд Андерсен, Лоренцо Милези и Оскар Онли - новые велогонщики команды DSM

Велокоманда DSM объявила о подписании контрактов с выпускниками развивающей андеровской команды Development Team DSM Оскаром Онли (Oscar Onley), Тобиасом Лундом Андерсеном (Tobias Lund Andresen) и Лоренцо Милези (Lorenzo Milesi), которые начнут карьеру профессионалов в 2023 году.

20-летний датский гонщик Тобиас Лунд Андерсен и его ровесник, итальянский гонщик Лоренцо Милези подписали контракт с командой DSM до 2025 года, а 20-летний британский велогонщик Оскар Онли будет выступать в DSM, по меньшей мере, до конца 2027 года.

Оскар Онли

Photo Credit: Cor Vos/DSM Team

В этом году Оскар Онли вошёл в топ-5 на Circuit des Ardennes стал призёром Тура Хорватии-2022, на этапах которого дважды занимал вторые места. Онли также выиграл этап андеровской гонки Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc.

Оскар Онли: «Очень рад, что в следующем году перейду в Мировой тур с командой DSM. За последние два года благодаря развивающей программе команды я очень многому научился и в гонках, и вне велосипеда. С нетерпением предвкушаю, как на этой основе буду совершенствоваться. У нас есть чёткий план развития, буду набираться опыта и учиться в разных ситуациях. Команда верит в меня, а я уверен, что вместе мы сможем раскрыть максимум моих способностей».

Руди Кемна, главный тренер команды DSM: «Оскар пришёл к нам в 2021 году и сразу вписался в команду. Он решительный и упорно работающий молодой гонщик, который всегда интересуется и задаёт вопросы о том, как совершенствовать каждый аспект своей спортивной жизни. В этом году мы увидели плоды этой работы – он был хорошим помощником, впечатлил на финишах, особенно во второй части сезона. Важно помнить, что Оскар ещё молод. Поэтому мы хотим дать ему время, чтобы он мог естественным образом расти как спортсмен и как личность, начав выступать на уровне Мирового тура по нашей программе для профессиональных гонщиков».

Тобиас Лунд Андерсен

Photo Credit: Cor Vos/DSM Team

Тобиас Лунд Андерсен присоединился к развивающей команде DSM в 2021 году после блестящего года в юниорах. В первый сезон с Development Team DS датский гонщик выиграл этап на Le Tour de Bretagne Cycliste, где атаковал и правильно рассчитал свои действия в финале, а в 2022 занял 2-е место на этапе Flanders Tomorrow Tour. В этом сезоне он также выступал во многих гонках профессиональной команды, где получил ценный опыт, а также проявил свой уровень. Особенно впечатлил команду Тобиас Лунд Андерсен на классике Scheldeprijs, где помог товарищам по команде Сэму Уэлсфорду и Касперу Ван Удену финишировать 3-м и 4-м, а сам занял 17-е место.

Тобиас Лунд Андерсен: «Счастлив и горд, что буду выступать на уровне Мирового тура в команде DSM. Я уже участвовал в гонках мужской программы, знаком со всеми в команде, работал с ними, поэтому, думаю, это облегчит мне переход. С нетерпением жду начала сезона, хочу продолжать расти как гонщик, учиться, добиться как можно большего вместе с командой».

Руди Кемна, главный тренер команды DSM: «Тобиас показал себя сильным в юниорах, он каждый год делает шаг вперёд. Он – командный игрок, который более чем счастлив, когда работает на команду и помогает всеми силами. Мы видели его сильные стороны в этом сезоне, когда он выступал по мужской программе гонок. Тобиас – сильный гонщик, может проходить холмы, а также бороться на взрывных финишах. Как и все ребята нашей развивающей программы, он переходит на более высокий уровень, мы хотим, чтобы эта траектория продолжалась, будем вместе двигаться дальше».

Лоренцо Милези

Photo Credit: Cor Vos/DSM Team

Лоренцо Милези пришёл в андеровскую команду DSM в 2022 году, и впечатлил команду уже на третьей гонке своего сезона – на классике Милан-Турин, где работал в голове пелотона. На гонке Le Triptyque des Monts et Château Лоренцо Милези выиграл два этапа, в том числе заключительную разделку. На Tour de l'Avenir выиграл финальный этап, а на чемпионате мира вошёл в топ-10 на разделке среди андеров.

Лоренцо Милези: «Первый год в андеровской команде DSM получился отличным. Я очень рад, что в 2023 году в этой команде перейду в профессионалы. За этот сезон я многому научился, хотя иногда было тяжело из-за болезни и травм. Но команда меня всецело поддерживала, я очень благодарен за это. Думаю, в спортивном плане я очень сильно продвинулся, показал несколько хороших результатов, которыми могу гордиться. Я уже с радостью и волнением жду следующий сезон, хочу максимально проявить свои лучшие качества на некоторых крупных гонках».

Руди Кемна, главный тренер команды DSM: «Присоединившись к команде в этом году, Лоренцо произвёл сильное впечатление, он очень мотивирован, с готовностью учится и слушает советы тренеров и экспертов. Мы увидели, что он сделал большие шаги в развитии, показал хорошие результаты, но и вне гонок он смог преодолеть свою замкнуность и вырасти как личность. Мы хотим, чтобы он продолжал прогрессировать в профессиональном пелотоне, а мы ему в этом поможем».