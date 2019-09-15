Джонатан Нарваэс — победитель критериума “Down Under Classic”-2024

Поздний отрыв не оставил шанса спринтерам на критериуме “Down Under Classic”-2024

26-летний эквадорский велогонщик команды INEOS Grenadiers стал победителем критериума “Down Under Classic”-2024 в Аделаиде, предваряющего австралийскую велогонку Тур Даун Андер, которая стартует 16 января.

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Один из фаворитов, победитель критериума прошлого года Калеб Юэн (Jayco AlUla) не вышел на старт. Велокоманда Jayco AlUla в интервью Cyclingnews объяснила, что на австралийского спринтера повлияла жара: «Калеб чувствует себя не на 100%, ему немного не по себе после того, как вчера он тренировался на жаре. Для команды главное, чтобы на старте во вторник он был в полной готовности к Туру Даун Андер. Поэтому он пропустил вечерний критериум и будет отдыхать».

Одну из первых атак на 1,35-километровых кругах по улицам Аделаиды предпринял Бауке Моллема (Lidl Trek), также вперёд выходил Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step). Команда Bora-hansgrohe контролировала гонку, надеясь побороться за победу с Сэмом Уэлфордом. Но поздний отрыв из семи гонщиков создал просвет, благодаря которому спринт на финишной черте разыграли гонщики отрыва, а не спринтеры пелотона.

Джонатан Нарваэс опередил 24-летнего эритрейского гонщика команды Lidl Trek Натнаэля Тесфатсиона и дебютанта в пелотоне Мирового тура, 20-летнего мексиканского гонщика команды UAE Team Emirates Исаака дель Торо.

Джонатан Нарваэс: «Я совсем не ожидал, что отрыв сегодня выживет. Было важно не терять мотивацию и выиграть гонку. Мы планировали работать в спринте на Элиа Вивиани, но я оказался впереди, и было легче так продолжать гонку, чем возвращаться».

Исаак дель Торо: «Чувствую себя отлично. Это была моя первая гонка с командой, я старался всем наслаждаться и впитывать как можно больше. Быть здесь - моя самая большая мечта, а то, что я ещё показал хороший результат, превзошло все ожидания. Мы с нетерпением ждём начала крупной гонки на следующей неделе».

Бернхард Айзель, спортивный директор команды Bora-hansgrohe, в интервью GCN сказал: «Мы сделали, что могли. Примерно ещё у шести команд в составе на старте были спринтеры, остаётся вопрос, почему они не работали, не помогали нам. Все наши гонщики провели свою работу. Если остальные рады спринтовать за седьмое место, то …. Такого на Даун Андер Классик ещё не было. Получилась очень странная гонка».