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47-летний Оскар Севилья продолжит карьеру велогонщика в 2024 году

47-летний Оскар Севилья остаётся велогонщиком Medellín - EPM в 2024 году

47-летний Оскар Севилья продолжит карьеру велогонщика в 2024 году

 

 

Оскар Севилья (Óscar Sevilla), который пришёл в профессиональный велоспорт в 1998 году, а первую победу одержал в 1999 на этапе Тура Романдии, пока не собирается ставить точку в карьере и в 2024 году продолжит выступать в колумбийской континентальной команде Medellín - EPM.

 

После начала «Операсьон Пуэрто» в 2006 году Оскар Севилья больше не выступал в командах Мирового тура. К этому моменту у Оскара Севильи было 13 побед и участие в 13 Гранд-турах, подиум Вуэльты Испании-2001, 7-е место на Тур де Франс-2001. В 2008 и 2009 он выступал за американскую континентальную команду RockRacing. В 2010 году его отстранили от гонок из-за положительного допинг-теста, взятого во время Тура Колумбии.

Когда в марте 2011 года закончился срок отстранения, Оскар Севилья  начал выступать в колумбийских континентальных командах.

 

В  команду Medellín - EPM Оскар Севилья пришёл в 2013 году, а свой одиннадцатый сезон в Medellín - EPM завершил победой в генеральной классификации Тура Хайнаня.

 

В этой многодневной гонке категории 2. Pro 47-летний испанский велогонщик финишировал вторым на двух этапах, а в общем зачёте обошёл 23-летнего австралийского гонщика Себастьяна Бервика из команды Israel-Premier Tech) и 32-летнего канадского велогонщика Джеймса Пикколи из команды China Glory Continental Cycling.

 

В сезоне 2023 года, который начал в январе, а завершил в октябре, Оскар Севилья набрал 78 гоночных дней и одержал 10 побед.  

 

В интервью Revista Mundo Ciclistico Оскар Севилья сказал: «Ещё на один год продолжу выступать в команде Medellín-EPM. На данный момент мы занимаемся организацией календаря, гонок, пока не знаем, какие ещё гонщики останутся в команде, но мы посмотрим.

 

У меня очень короткое межсезонье, потому что сейчас так для меня лучше. Поэтому я уже начал физическую подготовку, работаю в тренажёрном зале, бегаю, уже думаю о 2024. Каждый год я двигаюсь постепенно, месяц за месяцем, и наслаждаюсь тем, что люблю больше всего - велоспортом, вношу свой вклад в успехи команды, надеюсь на хороший сезон. Будет трудно соответствовать сезону 2023 года, потому что в смысле результатов он получился очень хорошим. Но мы надеемся, что будем довольны итогом и в конце следующего сезона».

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Теги к статье: Оскар Севилья

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Комментарии

  • nightbuster33
    Ригоберто Уран о завершении ка ... (4)
    nightbuster33-Фото
    Вот-вот,а то больше тем не хватает,чтобы п...п... . Ка-ни-ку-лы,все что связано непосредственно с велоспортом побоку,начинаем "полоскать" вышестоящих.
  • RVL
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    RVL-Фото
    Лучше быть первым парнем в альпецине... где все под него..
  • vova-55
    Ригоберто Уран о завершении ка ... (4)
    vova-55-Фото

    Это итересно, хотелось бы расшифровки

    на конкетных примерах. 

    "Этих гонщиков защищают

    крупные структуры, вкладывающие в них много денег и времени". 

    Какие структуры? 

    В кого вкладывают?

    Как вкладывают (во что и солько)? 

     

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    Earl57-Фото
    Народная поговорка: "Кто хочет побить собаку, тот всегда найдет палку"
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    s75-Фото
    Вопрос "что случилось" нынче популярный. Уходят - группа сильных гонщиков, "сам", его и.о, шеф DS, шеф "научной группы", один из ведущих DS. Для обычной рутины межсезонья многовато.
  • nightbuster33
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (9)
    nightbuster33-Фото

    Чудо случается только раз в жизни и то достается не всем.

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    Earl57-Фото

    На днях в соцсетях снова поднялся вой: "Что происходит с Инеос?!!" Что случилось? Оказалось, что свидетельством "деградации" Инеоса стало отсутствие в программе Пидкока и Томаса Фландрии и Рубэ. То, что программа Пидкока и без того плотная, значения не имеет. Как и то, что кроме Пидкока и Томаса в Инеосе есть еще 25 гонщиков. Томас же вообще брусчатые классики давным давно ездить перестал. Но "эксперты" твердо убеждены, что гонщики должны делать то, что от них ждут, а не то, что нужно и интересно им самим. Ну и конечно же не возникает вопроса, с какого перепуга желания совершенно посторонних людей должны значить для спортсменов больше, чем их собственные...

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    s75-Фото

    Похоже, что Доулл (EF) и Алеотти (Bora) остаются в своих нынешних командах. Бреннера отправляют из DSM в Tudor, а Де Ла Круз в поисках.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    s75-Фото
    там еще посмотреть надо, кто от кого отказался? ;)
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    Earl57-Фото
    Ну, Филипсен, положим, от Юмбо тоже отказался. Несмотря на их успехи. Зато рассматривает Трек, рейтинг которого ниже чем у Инеоса и Юмбо. Так что это не показатель.

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