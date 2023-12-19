47-летний Оскар Севилья продолжит карьеру велогонщика в 2024 году

47-летний Оскар Севилья остаётся велогонщиком Medellín - EPM в 2024 году

Оскар Севилья (Óscar Sevilla), который пришёл в профессиональный велоспорт в 1998 году, а первую победу одержал в 1999 на этапе Тура Романдии, пока не собирается ставить точку в карьере и в 2024 году продолжит выступать в колумбийской континентальной команде Medellín - EPM.

После начала «Операсьон Пуэрто» в 2006 году Оскар Севилья больше не выступал в командах Мирового тура. К этому моменту у Оскара Севильи было 13 побед и участие в 13 Гранд-турах, подиум Вуэльты Испании-2001, 7-е место на Тур де Франс-2001. В 2008 и 2009 он выступал за американскую континентальную команду RockRacing. В 2010 году его отстранили от гонок из-за положительного допинг-теста, взятого во время Тура Колумбии.

Когда в марте 2011 года закончился срок отстранения, Оскар Севилья начал выступать в колумбийских континентальных командах.

В команду Medellín - EPM Оскар Севилья пришёл в 2013 году, а свой одиннадцатый сезон в Medellín - EPM завершил победой в генеральной классификации Тура Хайнаня.

В этой многодневной гонке категории 2. Pro 47-летний испанский велогонщик финишировал вторым на двух этапах, а в общем зачёте обошёл 23-летнего австралийского гонщика Себастьяна Бервика из команды Israel-Premier Tech) и 32-летнего канадского велогонщика Джеймса Пикколи из команды China Glory Continental Cycling.

В сезоне 2023 года, который начал в январе, а завершил в октябре, Оскар Севилья набрал 78 гоночных дней и одержал 10 побед.

В интервью Revista Mundo Ciclistico Оскар Севилья сказал: «Ещё на один год продолжу выступать в команде Medellín-EPM. На данный момент мы занимаемся организацией календаря, гонок, пока не знаем, какие ещё гонщики останутся в команде, но мы посмотрим.

У меня очень короткое межсезонье, потому что сейчас так для меня лучше. Поэтому я уже начал физическую подготовку, работаю в тренажёрном зале, бегаю, уже думаю о 2024. Каждый год я двигаюсь постепенно, месяц за месяцем, и наслаждаюсь тем, что люблю больше всего - велоспортом, вношу свой вклад в успехи команды, надеюсь на хороший сезон. Будет трудно соответствовать сезону 2023 года, потому что в смысле результатов он получился очень хорошим. Но мы надеемся, что будем довольны итогом и в конце следующего сезона».