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Патрик Лефевр: «Ремко мечтает о подиуме Тур де Франс, хотя сам это не говорит»

Патрик Лефевр об отношениях с Ремко Эвенепулом и другими гонщиками команды Soudal Quick Step

 

 

Генеральный директор Soudal Quick Step Патрик Лефевр уверен, что команда сможет принять вызов на Тур де Франс-2024 и обеспечить капитану команды Ремко Эвенепулу полную поддержку в борьбе за генеральную классификацию.

 

В интервью HLN Патрик Лефевр признался, что ему даже нравится, когда его недооценивают, а также отметил, что как менеджер, старается держать дистанцию даже с Ремко Эвенепулом, и подвёл черту под разговорами прошлого года о возможном переходе его воспитанника в другую команду раньше окончания контракта.

 

 

Патрик Лефевр: «Давление снова будет огромным. Ремко может не говорить об этом, но он мечтает о подиуме. Мы не собираемся скрывать свои амбиции, но если не получится, то и с балкона спрыгивать из-за этого не буду. Считаю, что у нас есть команда, которая сумеет «доставить» его наилучшим образом. Знаю, что многие сомневаются в этом, но мне нравится, когда нас недооценивают.

 

В Глазго были сказаны слова, которые, возможно, мне не следовало говорить. Кое-что было, но сейчас я не буду обсуждать это с Ремко. Такое случается в каждом «браке», но я не мстительный. Я подвёл черту.

 

Наши отношения в порядке, но мы не друзья. В моём положении это невозможно. Мне трудно становиться эмоционально вовлечённым. Главе команды необходимо держать связь с гонщиком, чтобы понимать, что у него в голове. Но как менеджер, я должен сохранять необходимую дистанцию. Когда у гонщиков заканчивается контракт, они не испытывают ко мне сострадания, садясь за стол переговоров».

 

Перед началом сезона чемпион мира в разделке Ремко Эвенепул поработал в знаменитой аэродинамической трубе в Миланском политехническом университете ("Galleria del Vento del Politecnico di Milano"), где к нему и тренерской команде присоединились партнёры Soudal Quick Step из компании Castelli. В течение дня 23-летний бельгийский велогонщик тестировал ряд вариантов одежды, шлемов, бахил, которые может использовать в индивидуальных гонках на время, а также несколько вариантов шлемов для шоссейных гонок.

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

 

Кун Пелгрим (Koen Pelgrim), главный тренер команды Soudal Quick Step: «Данные, которые мы получаем после работы в аэродинамической трубе, бесценны. Уровень, на котором выступает Ремко в гонках на время, огромное значение играют мельчайшие погрешности. В контролируемой среде ветрового туннеля мы можем видеть разницу в материалах, понимаем, как они влияют на разные посадки на велосипеде. У Ремко отличная посадка, а Castelli производит прекрасные костюмы для гонок на время, поэтому нам не нужные радикальные изменения, мы стараемся точно настроить уже имеющееся у нас».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Soudal Quick-Step Ремко Эвенепул Remco Evenepoel

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Комментарии

  • diplomat
    Тур Даун Андер-2024. Этап 2. Р ... (3)
    diplomat-Фото

    Некст уан хорош!

  • Esperus2006
    Тур Даун Андер-2024. Этап 2. Р ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Показывают где-то ?
  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2024. Этап 2. Р ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Молодой всех наказал Победитель Тур Л,Авенир знает свое дело.Задача, для многих команд в будущем.

  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2024. Маршрут (5)
    nightbuster33-Фото

    2-эт. Победитель Л,Авенир (Мексика) всех наказал.Так что у Погачара появился великолепный, будущий помощник,пока еще молодой.

  • vova-55
    Рольф Альдаг: «Jumbo-Visma пыт ... (5)
    vova-55-Фото

    Нормально и правильно говорит спортивный тренер Боры. 

    Держит хвост пистолетом. 

    Реальные шансы есть, за подиум на Туре побороться. 

    А при спортивной удаче и победить (в этом шансы поменьше).

    На шоссе все случается.



    Вспомним, что на излете карьеры

    победителями Тура стали Эванс и Састре.



    А Винокуров и Екимов выиграли олимпийские медали.



    Напомню, Хемелтона лишили олимпийской медали в гонке с раздельным стартом 2004 года за допинг. 

    Победителем признали Екимова.



    Екимов стал трехкратным олимпийским чемпионом.

  • nightbuster33
    Рольф Альдаг: «Jumbo-Visma пыт ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Практика. Не все отличные гонщики становятся хорошими тренерами или не все отличные тренеры были хорошими гонщиками.Тренер-это человек,знающий что-то больше чем гонщик.И вообще,разговор идет не о человеке,как тренере,а о тренере,который должен оставаться мужиком до конца,не высказывая "бабские" домысли.

  • Shalam s Urala
    Рольф Альдаг: «Jumbo-Visma пыт ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    болтун и больной на голову уже как гонщик помог Рийсу и Ульриху взять их единственные Туры. вместе посмеёмся если и Примо возьмёт свой

  • motte
    Сэм Уэлсфорд — победитель 1 эт ... (1)
    motte-Фото

    Бора может быть сменена на Redbull на тур.

  • Astanaforever
    Рольф Альдаг: «Jumbo-Visma пыт ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Этот Рольф, явно больной на голову. Только так стоит понимать этот спич.
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2024. Этап 1. Р ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Прекрасное приобретение Боры у DSM.

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