Патрик Лефевр: «Ремко мечтает о подиуме Тур де Франс, хотя сам это не говорит»

Патрик Лефевр об отношениях с Ремко Эвенепулом и другими гонщиками команды Soudal Quick Step

Генеральный директор Soudal Quick Step Патрик Лефевр уверен, что команда сможет принять вызов на Тур де Франс-2024 и обеспечить капитану команды Ремко Эвенепулу полную поддержку в борьбе за генеральную классификацию.

В интервью HLN Патрик Лефевр признался, что ему даже нравится, когда его недооценивают, а также отметил, что как менеджер, старается держать дистанцию даже с Ремко Эвенепулом, и подвёл черту под разговорами прошлого года о возможном переходе его воспитанника в другую команду раньше окончания контракта.

Патрик Лефевр: «Давление снова будет огромным. Ремко может не говорить об этом, но он мечтает о подиуме. Мы не собираемся скрывать свои амбиции, но если не получится, то и с балкона спрыгивать из-за этого не буду. Считаю, что у нас есть команда, которая сумеет «доставить» его наилучшим образом. Знаю, что многие сомневаются в этом, но мне нравится, когда нас недооценивают.

В Глазго были сказаны слова, которые, возможно, мне не следовало говорить. Кое-что было, но сейчас я не буду обсуждать это с Ремко. Такое случается в каждом «браке», но я не мстительный. Я подвёл черту.

Наши отношения в порядке, но мы не друзья. В моём положении это невозможно. Мне трудно становиться эмоционально вовлечённым. Главе команды необходимо держать связь с гонщиком, чтобы понимать, что у него в голове. Но как менеджер, я должен сохранять необходимую дистанцию. Когда у гонщиков заканчивается контракт, они не испытывают ко мне сострадания, садясь за стол переговоров».

Перед началом сезона чемпион мира в разделке Ремко Эвенепул поработал в знаменитой аэродинамической трубе в Миланском политехническом университете ("Galleria del Vento del Politecnico di Milano"), где к нему и тренерской команде присоединились партнёры Soudal Quick Step из компании Castelli. В течение дня 23-летний бельгийский велогонщик тестировал ряд вариантов одежды, шлемов, бахил, которые может использовать в индивидуальных гонках на время, а также несколько вариантов шлемов для шоссейных гонок.

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Кун Пелгрим (Koen Pelgrim), главный тренер команды Soudal Quick Step: «Данные, которые мы получаем после работы в аэродинамической трубе, бесценны. Уровень, на котором выступает Ремко в гонках на время, огромное значение играют мельчайшие погрешности. В контролируемой среде ветрового туннеля мы можем видеть разницу в материалах, понимаем, как они влияют на разные посадки на велосипеде. У Ремко отличная посадка, а Castelli производит прекрасные костюмы для гонок на время, поэтому нам не нужные радикальные изменения, мы стараемся точно настроить уже имеющееся у нас».