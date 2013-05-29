Вауту ван Арту придётся поменять тренера

Ваут ван Арт: "Мне придётся выйти из зоны комфорта"

Ваут ван Арт завершил сезон на шоссе на итальянской классике «ГранПьемонте»-2023, где финишировал в группе через три с половиной минуты после победителя Андреа Баджиоли (Soudal Quick Step). 29-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma в этом сезоне одержал 5 побед, из которых только одна на гонке Мирового тура - в классике E3.

А призовых мест у Ваута Ван Арта было гораздо больше - 3-й на Милан-Сан-Ремо-2023, 2-й в Гент-Вевельгем, 3-й на Париж-Рубэ-2023, два вторых и два третьих места на этапах Тур де Франс-2023, серебряная медаль в групповой гонке Чемпионата мира в Глазго, бронзовая медаль Чемпионата Европы в разделке, серебряная медаль Чемпионата Европы в групповой гонке.

В конце сезона Ваут ван Арт также получил неожиданный сюрприз - его тренер, 61-летний Марк Ламбертс (Marc Lamberts), с которым он работал с 17 лет, уходит в другую команду. Победу на "Coppa Bernocchi"-2023 Ваут ван Арт посвятил своему тренеру.

Марк Ламбертс, который также тренирует Приможа Роглича, с большой долей вероятности перейдёт в команду Bora-hansgrohe вместе со словенским гонщиком, о чём сообщает издание Het Laatste Nieuws.

Хотя на данный момент официального подтверждения перехода Приможа Роглича в команду Bora-hansgrohe нет, Het Laatste Nieuws утверждает, что контракт по переходу тренера практически готов, и его 12-летнее сотрудничество с Ваутом ван Артом подошло к концу.

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В интервью Het Nieuwsblad Ваут ван Арт рассказал, что теперь ему придётся выйти из зоны комфорта, потому что Марк Ламбертс был его единственным тренером.

Ваут ван Арт: «Пока не ясно, кто теперь будет моим тренером, нам ещё предстоит это обсудить. Но во многом всё теперь станет по-другому. Марк был моим первым и пока единственным тренером. Он очень мне дорог. Я желаю ему всего наилучшего и понимаю его решение. У него, наверное, это последний шанс для перемен.

Когда он рассказал мне эту новость, я отреагировал довольно эмоционально. Для меня его уход означает конец эпохи. Мы с Марком всегда будем общаться и встречаться. Через слишком многое мы прошли вместе, чтобы я мог просто сказать: «Спасибо, на этом всё».

Я знаю, что могу стать сильнее, сейчас мои лучшие годы. Мне надо продолжать уделять внимание деталям, а в команде, где я выступаю, в этом плане знаний достаточно. Не помешает также выйти из зоны комфорта. Смотрю на перемены положительно, уверен, что это новый старт. Мне надо продолжать совершенствоваться, потому что все становятся лучше. Тот, кто два года выступает на одном уровне, деградирует. Если я хочу оставаться конкурентоспособным, мне надо становиться сильнее.

Но тренер для меня очень важен. Да, я обладаю опытом, и, конечно, не паникую, что Марк уходит. Я довольно хорошо знаю, что должен делать, но всё равно невероятно важно, чтобы рядом находился человек, который ведёт тебя по ходу сезона и анализирует данные. Когда делаешь всё это сам, теряешь массу сил, а потом рано или поздно начинаешь сомневаться».