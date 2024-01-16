Ваут ван Арт назвал Джиро д’Италия-2024 своей главной целью

Ваут ван Арт вновь назвал Джиро д’Италия-2024 целью своего сезона

Ваут ван Арта (Wout Van Aert) вновь обозначил Джиро д’Италия-2024 как одну из своих главных целей предстоящего сезона. Во время спортивного праздника в Колумбии - на Гран-фондо Ригоберто Урана El Giro de Rigo 29-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma на вопрос издания Mundo Ciclístico о ключевой цели 2024 года ответил:

«Главным образом, это Джиро д’Италия». Он добавил, что любит Италию за «атмосферу, кухню и тёплые яркие эмоции жителей».

Ваут ван Арт поблагодарил Ригоберто Урана и его жену за приглашение в Колумбию и начинает готовиться к укороченному по сравнению с прошлыми годами сезону велокросса:

«Я был приятно удивлён и рад энтузиазму людей в Колумбии. Перед приездом я уже немного знал о Колумбии благодаря информации от коллег Тома Дюмулена и Сеппа Кусса, а также от моей сестры, которая почти два месяца жила в Боготе. Хотел бы вернуться сюда. У меня не хватает слов благодарности для Риго и его супруги за то, что меня пригласили».

В интервью RCN Ваут ван Арт отверг предположение журналистов, что легендарные достижения Эдди Меркса давят на бельгийских гонщиков в плане борьбы за победы на Гранд-турах:

«Не думаю, что победы Эдди Меркса должны становиться причиной давления. Скорее они - повод восхищения и гордости. Но было бы ошибкой сравнивать себя с ним, потому что Эдди Меркс с недостижимым списком побед - эталон не только бельгийского, но и мирового велоспорта».

В недавнем интервью La Gazzetta dello Sport Ваут ван Арт подчёркивал, что хотел бы проехать итальянский Гранд-тур, но значение имеет не только его желание.

Однако спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман в ответ на запрос GCN опроверг сообщения о том, что составлен предварительный состав на Джиро д’Италия-2024, где помимо Ван Арта имена Аттилы Вальтера (Attila Valter), Томаса Глоага (Thomas Gloag), Маттео Йоргенсона (Matteo Jorgenson), Бена Таллета (Ben Tulett), Йоханнеса Стёуне-Миттета (Johannes Staune-Mittet) и Пера Странда Хагенеса (Per Strand Hagenes), почеркнув, что процесс планирования сезона в самом разгаре, и решения ещё не приняты.