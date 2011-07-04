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Ваут ван Арт: “Я бы очень хотел проехать Джиро д’Италия, но решаю не только я”

О планах и возможностях Ваута ван Арта босс Jumbo-Visma и бельгийский комментатор Жозе де Каувер

 

 

Новость о возможном дебюте 29-летнего бельгийского велогонщика Ваута ван Арта (Wout Van Aert) в Джиро д’Италия-2024 и отсутствии в его календаре Тур де Франс, сообщённая La Gazzetta dello Sport, опроверг генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge). О том, что программа гонок каждого гонщика Jumbo-Visma будет тщательно разрабатываться в ноябре, Плюгге сообщил в интервью Wielerflits.

 

С начала карьеры в Jumbo-Visma (с 2019 года) Ваут ван Арт пять раз принял участие в Тур де Франс, но ни разу не стартовал ни на Джиро, ни на Вуэльте Испании.

 

Ваут ван Арт: “Я бы очень хотел проехать Джиро д’Италия, но решаю не только я”

Photo Credits: LaPresse

 

Сам Ваут ван Арт в интервью La Gazzetta dello Sport в октябре лишь сказал, что хотел бы участвовать в итальянском Гранд-туре:

 

«Я бы очень хотел проехать Джиро, но решаю не только я. Первый Гранд-туром , в котором хочу участвовать кроме Тура - Джиро д’Италия, я люблю Италию».

 

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «На данном этапе мы ещё в процессе планирования сезона 2024 года. Наши сотрудники в ноябре проведут собрание, где оценят сезон и тщательно разработают планы на следующий год. Мы каждый год используем такой подход. Эти идеи будут обсуждаться с гонщиками один на один в декабре во время первого тренировочного сбора. И только тогда программа гонок будет составлена. Поэтому ещё не ясно, какой Гранд-тур поедет Ван Арт».

 

Ваут ван Арт и команда Jumbo-Visma, подводя итоги сезона, говорили, что одним из приоритетов на следующий год являются Монументы - Тур Фландрии и Париж-Рубэ.

 

Новость о возможном участии Ваута ван Арта в Джиро д’Италия прокомментировал и Жозе Де Каувер (José De Cauwer), бывший профессиональный велогонщик и успешный менеджер бельгийских велокоманд, а также бывший тренер бельгийской сборной (прим. VeloLIVE - под руководством которого команда ADR выиграла Тур Фландрии с Эдди Планкартом и Париж-Рубэ с Дирком Демолем в 1988, Тур де Франс с Грегом Ле Мондом в 1989году, чемпионат мира с Томом Бооненом в 2005 году).

 

Жозе Де Каувер, который  сейчас является комментатором телеканала VRT, в интервью Sporza задался вопросом, может ли Ваут ван Арт поставить целью победу в генеральной классификации Гранд-тура.   

 

Жозе Де Каувер: «Факт, что в последние годы Ван Арт играл роль супердоместика на Тур де Франс, был приятным и выгодным для Jumbo-Visma и Йонаса Вингегора. Но если бы Ван Арт был вашим сыном, и вы бы видели, как много он работает ради кого-то на Туре, то подумали бы: «Если бы смог не так сильно выкладываться, то мог бы стать чемпионом мира в Глазго. Кто-то с этим не согласен, так как считает подготовку Ван Арта к Чемпионату мира идеальной — с фокусом на победу на этапе, отсутствием борьбы за зелёную майку  и ранним сходом с гонки.

 

Если он собирается бороться за генеральную классификацию, возникает вопрос, как сильно он должен сбросить вес,  чем он готов пожертвовать, а чем не готов. Если он выиграет Джиро, это была бы фантастика, поворотная точка в его карьере. Но даже Ван Арт преуспеет на нескольких этапах, это тоже будет очень хорошо.

 

Мне интересно, хочет ли сам Ваут ван Арт снова сосредоточиться на борьбе за классификацию в течение трёх недель. Такие амбиции влекут за собой и большое давление. Я полагаю, что он также хочет выиграть Тур Фландрии и/или Париж-Рубэ, что тоже создаёт давление».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Джиро д'Италия-2024

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:35 | Регистрация: 4.07.2011

    Винегар без ваута как кухня без ножа.

    Есть у них на Западе такая поговорка:

    how is your life?

    Ответ:

    My life with my wife like a kitchen without knife -:)



     

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • motte
    Ваут ван Арт: “Я бы очень хоте ... (1)
    motte-Фото

    Винегар без ваута как кухня без ножа.

    Есть у них на Западе такая поговорка:

    how is your life?

    Ответ:

    My life with my wife like a kitchen without knife -:)



     

  • Astanaforever
    Харольд Техада остается в Asta ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Ернат
    надеюсь сгодится быть сокапитаном 
    Пронского?
  • s75
    Герант Томас о продолжении сво ... (2)
    s75-Фото
    в оригинале звучало что-то типа "нового поколения", а Роглич, скорее, принадлежит к поколению самого Герайнта, ему уже 34
  • vadi
    Герант Томас о продолжении сво ... (2)
    vadi-Фото

    Роглича уже успел забыть?

  • Ернат
    Харольд Техада остается в Asta ... (3)
    Ернат-Фото

    надеюсь сгодится быть сокапитаном 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (95)
    s75-Фото

    Фрайле официально еще на два года в Инеос Гренадиерс. 26 мест занято в команде на 2024 год. Пока неизвестно, где продолжат карьеру австралийцы Верф и Плапп, соответственно, в команде от двух до четырех свободных вакансий.

  • Astanaforever
    Харольд Техада остается в Asta ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Да он не Лопес...но все же..
  • Shalam s Urala
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (17)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: error
    При должной спецальной подготовке (с учетом жертвовать классиками)... Ваут мне кжется способен побороться на Джиро....

    интересно.. никогда в эту сторону о Ван Арте не думалось! и ведь действительно - пуркуа бы и не па? только не помню чтоб сам он об этом хоть раз заикнулся..

    главное тут заключается в простой штуке. Г-Туры всегда требовали и требуют жертв. вон как солнечный зайчик уже 2 года хорошо это доказывает. можно, конечно, кивать то не на ту тактику, то на сломанную лапку.. но это же такая простая вещь - 3 недели ГТ требуют суперформы, классики же требуют суперготовности в день Х. форма и готовность - ни разу не одно и то же. нельзя построить фундаментальную форму, пытаясь то тут то там заострять её суперготовностью ради пофеерить на классиках.

    да да да, у Меркса (и не только у него) всё это получалось, но это лишь частный случай прухи, что не нашёлся по его душу сосредоточенный чувак из рыбного цеха

  • Astanaforever
    Шесть велогонщиков продлили ко ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А по чесноку, Инеос в этом году не подписал ни одного топа, ни одного стоящего гонщика..
  • error
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (17)
    error-Фото
    как минимум это будет интересно и необычно)... если именно так

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