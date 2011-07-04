Ваут ван Арт: “Я бы очень хотел проехать Джиро д’Италия, но решаю не только я”

О планах и возможностях Ваута ван Арта босс Jumbo-Visma и бельгийский комментатор Жозе де Каувер

Новость о возможном дебюте 29-летнего бельгийского велогонщика Ваута ван Арта (Wout Van Aert) в Джиро д’Италия-2024 и отсутствии в его календаре Тур де Франс, сообщённая La Gazzetta dello Sport, опроверг генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge). О том, что программа гонок каждого гонщика Jumbo-Visma будет тщательно разрабатываться в ноябре, Плюгге сообщил в интервью Wielerflits.

С начала карьеры в Jumbo-Visma (с 2019 года) Ваут ван Арт пять раз принял участие в Тур де Франс, но ни разу не стартовал ни на Джиро, ни на Вуэльте Испании.

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Сам Ваут ван Арт в интервью La Gazzetta dello Sport в октябре лишь сказал, что хотел бы участвовать в итальянском Гранд-туре:

«Я бы очень хотел проехать Джиро, но решаю не только я. Первый Гранд-туром , в котором хочу участвовать кроме Тура - Джиро д’Италия, я люблю Италию».

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «На данном этапе мы ещё в процессе планирования сезона 2024 года. Наши сотрудники в ноябре проведут собрание, где оценят сезон и тщательно разработают планы на следующий год. Мы каждый год используем такой подход. Эти идеи будут обсуждаться с гонщиками один на один в декабре во время первого тренировочного сбора. И только тогда программа гонок будет составлена. Поэтому ещё не ясно, какой Гранд-тур поедет Ван Арт».

Ваут ван Арт и команда Jumbo-Visma, подводя итоги сезона, говорили, что одним из приоритетов на следующий год являются Монументы - Тур Фландрии и Париж-Рубэ.

Новость о возможном участии Ваута ван Арта в Джиро д’Италия прокомментировал и Жозе Де Каувер (José De Cauwer), бывший профессиональный велогонщик и успешный менеджер бельгийских велокоманд, а также бывший тренер бельгийской сборной (прим. VeloLIVE - под руководством которого команда ADR выиграла Тур Фландрии с Эдди Планкартом и Париж-Рубэ с Дирком Демолем в 1988, Тур де Франс с Грегом Ле Мондом в 1989году, чемпионат мира с Томом Бооненом в 2005 году).

Жозе Де Каувер, который сейчас является комментатором телеканала VRT, в интервью Sporza задался вопросом, может ли Ваут ван Арт поставить целью победу в генеральной классификации Гранд-тура.

Жозе Де Каувер: «Факт, что в последние годы Ван Арт играл роль супердоместика на Тур де Франс, был приятным и выгодным для Jumbo-Visma и Йонаса Вингегора. Но если бы Ван Арт был вашим сыном, и вы бы видели, как много он работает ради кого-то на Туре, то подумали бы: «Если бы смог не так сильно выкладываться, то мог бы стать чемпионом мира в Глазго. Кто-то с этим не согласен, так как считает подготовку Ван Арта к Чемпионату мира идеальной — с фокусом на победу на этапе, отсутствием борьбы за зелёную майку и ранним сходом с гонки.

Если он собирается бороться за генеральную классификацию, возникает вопрос, как сильно он должен сбросить вес, чем он готов пожертвовать, а чем не готов. Если он выиграет Джиро, это была бы фантастика, поворотная точка в его карьере. Но даже Ван Арт преуспеет на нескольких этапах, это тоже будет очень хорошо.

Мне интересно, хочет ли сам Ваут ван Арт снова сосредоточиться на борьбе за классификацию в течение трёх недель. Такие амбиции влекут за собой и большое давление. Я полагаю, что он также хочет выиграть Тур Фландрии и/или Париж-Рубэ, что тоже создаёт давление».