“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

AlUla – второй титульный спонсор велокоманды GreenEDGE Cycling с 2023 по 2025 годы

С 2023 года австралийская велокоманда BikeExchange-Jayco (GreenEDGE Cycling) будет выступать под новым названием – Jayco AlUla.

“Jayco” – дочерняя компания Thor Industries, производитель транспортных средств для отдыха (складных прицепов для кемпинга, туристических прицепов, домов на колёсах).

Аль-Ула (AlUla) – оазис на северо-западе Саудовской Аравии, крупнейший в мире живой музей, развитию которого посвящён амбициозный проект по созданию культурного ландшафта из пяти тематических районов и центров наследия, 15 культурных объектов, 20 км общественного пространства.

Став официальным вторым партнёром GreenEDGE Cycling, Аль-Ула надеется представить пейзажи, сады, музеи, Долину искусств Вади Аль-Фанн, Музей Хегры, Набатейский театр, Музей арабского коневодства, Музей чёрного базальта и другие достопримечательности оазиса миллионам любителей велоспорта всего мира. В 2022 году Аль-Ула принимал этап Тура Саудовской Аравии.

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Джерри Райан (Gerry Ryan), владелец команды: «С большой радостью объявляю новость о том, что Аль-Ула, ставший официальным спонсором GreenEDGE Cycling в 2022 году, теперь является титульным партнёром с 2023 года. Этот новый шаг взаимоотношений позволит нам продолжать невероятное путешествие в мире профессионального шоссейного велоспорта и ставить ещё более высокие цели».

Филлип Джонс (Phillip Jones), директор по менеджменту и маркетингу Королевской комиссии проекта Аль-Ула: «Аль-Ула – новое туристическое направление. За последние несколько лет нас уже узнали ищущие неизведанные места путешественники.

Считаем, что партнёрство с велокомандой Jayco AlUla – важная часть нашей стратегии и успеха. Мы любим работать с увлечённой своим делом командой, нам нравится сближение двух брендов, так как мы стремится сделать Аль-Ула примером внушающего доверие экологического туристического направления.

Велоспорт – важная часть нашего видения перспектив оазиса Аль-Ула с его природными богатствами, извилистыми дорогами, проложенными среди гор из песчаника и по вулканическим плато. Мы ради впервые принять тренировочный лагерь команды, который пройдёт сразу после Тура Саудовской Аравии-2023, благодаря чему велогонщики смогут вовлечь в велоспорт и вдохновить следующие поколения».