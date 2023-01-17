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“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

AlUla – второй титульный спонсор велокоманды GreenEDGE Cycling с 2023 по 2025 годы

 

 

 С 2023 года австралийская велокоманда BikeExchange-Jayco (GreenEDGE Cycling) будет выступать под новым названием – Jayco AlUla.

 

“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

 

  “Jayco” – дочерняя компания Thor Industries, производитель транспортных средств для отдыха (складных прицепов для кемпинга, туристических прицепов, домов на колёсах).

 

  Аль-Ула (AlUla) – оазис на северо-западе Саудовской Аравии,  крупнейший в мире живой музей, развитию которого посвящён амбициозный проект по созданию культурного ландшафта из пяти тематических районов и центров наследия, 15 культурных объектов, 20 км общественного пространства.

 

  Став официальным вторым партнёром GreenEDGE Cycling, Аль-Ула надеется представить пейзажи, сады, музеи, Долину искусств Вади Аль-Фанн, Музей Хегры, Набатейский театр, Музей арабского коневодства, Музей чёрного базальта и другие достопримечательности оазиса миллионам любителей велоспорта всего мира. В 2022 году Аль-Ула принимал этап Тура Саудовской Аравии.

 

“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

 

“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

 

“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

 

“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

 

“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

 

“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

 

“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

 

“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

 

“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

 

“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

 

“Jayco AlUla” – новое название велокоманды BikeExchange-Jayco с 2023 года

 Photo © GreenEDGE Cycling/Getty Images

 

  Джерри Райан (Gerry Ryan), владелец команды: «С большой радостью объявляю новость о том, что Аль-Ула, ставший официальным спонсором GreenEDGE Cycling в 2022 году, теперь является титульным партнёром с 2023 года. Этот новый шаг взаимоотношений позволит нам продолжать невероятное путешествие в мире профессионального шоссейного велоспорта и ставить ещё более высокие цели».

 

  Филлип Джонс (Phillip Jones), директор по менеджменту и маркетингу Королевской комиссии проекта Аль-Ула: «Аль-Ула – новое туристическое направление. За последние несколько лет нас уже узнали ищущие неизведанные места путешественники.

 

  Считаем, что партнёрство с велокомандой Jayco AlUla – важная часть нашей стратегии и успеха. Мы любим работать с увлечённой своим делом командой, нам нравится сближение двух брендов, так как мы стремится сделать Аль-Ула примером внушающего доверие экологического туристического направления.

 

  Велоспорт – важная часть нашего видения перспектив оазиса Аль-Ула с его природными богатствами, извилистыми дорогами, проложенными среди гор из песчаника и по вулканическим плато. Мы ради впервые принять тренировочный лагерь команды, который пройдёт  сразу после Тура Саудовской Аравии-2023, благодаря чему велогонщики смогут вовлечь в велоспорт и вдохновить следующие поколения».

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Теги к статье: Jayco AlUla BikeExchange-Jayco

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Комментарии

  • sixpack
    Примож Роглич – лидер Jumbo-Vi ... (4)
    sixpack-Фото

    Вполне ожидаемо. Понадеемся на красивую, мощную борьбу -- и там, и сям

     

    ЗЫ Хиндли (по словам спортдиров команды, тк планы Хиндли и Власова уже объявлены) на Джиро не будет, что вполне ожидаемо, ибо на плоских разделках он получит +5 мин. Такое мог отыгрывать разве что Пантани.

     

  • Ернат
    Примож Роглич – лидер Jumbo-Vi ... (4)
    Ернат-Фото
    зачем Винегора Джиро, ? потом не сможет защитить титул на ТДФ
    правильное решение
  • Krakk
    Примож Роглич – лидер Jumbo-Vi ... (4)
    Krakk-Фото

    Очень сомнительное решение, мягко говоря! Неужто у Роглича в команде настолько сильное лобби, что он отцепил Вингегора от Джиро? А если поискать менее конспирологическое объяснение, - "Юмбо" во чтобы то ни стало хочет заграбастать оба грантура. И они считают, что такое распределение обеспечит исполнение этой цели. Считают, что Роглича будет достаточно, чтобы справиться с Хиндли? Вроде и есть резон так полагать, учитывая разделки... только такая самонадеянность может дорого обойтись. Бог с ним, с Погачаром, но Йонас должен был быть на Джиро! Аукнется им это решение, помяните мое слово. Накажет их Хиндли. А после того, как профукают Джиро, даже победа на Туре будет крайне слабым утешением.

  • RVL
    Примож Роглич – лидер Jumbo-Vi ... (4)
    RVL-Фото

    Опять дуэль ремко роглич

  • дрокер
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    дрокер-Фото
    Чезенатико Родина Марко Пантани
  • Sezar
    Ремко Эвенепул начнёт сезон 20 ... (2)
    Sezar-Фото

    И, полагаю, что это очень важно. Относительные неудачи начала прошлого года были вызваны, в основном, лишним весом. Думаю сейчас он легче кг на 3 аппг. И мне это ооочень нравится.

  • SVS
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (10)
    SVS-Фото
    Скорее селёдку и гору :).
  • Yuriy 17
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Стартом Тур де Франс-24 французы отметят 530 летие взятия их королём Карлом VIII Флоренции.

    С последующим разграблением этого города и вывозом сокровищ.

    Вместе с сокровищами был вывезен и сифилис, вызвавший эпидемию в Прекрасной Франции 

  • HalidS
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    HalidS-Фото

    прямо со старта подъем на 12 км

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул начнёт сезон 20 ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Ремко в этом межсезонье выглядит гораздо суше, чем в прошлом.

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