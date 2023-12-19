VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда Jayco-AlUla сформировала состав на 2024 год

30 велогонщиков в составе команды Jayco-AlUla на 2024 год

 

 

Австралийская велокоманда Jayco-AlUla завершила формирование состава на 2024 год. В команду пришли шесть новых велогонщиков - Калеб Юэн (перешёл из Lotto Dstny), Макс Валшайд (перешёл из Soudal Quick Step), Люк Плапп (перешёл из INEOS Grenadiers), Мауро Шмид (перешёл из Cofidis), а также два молодых гонщика, который только начинают профессиональную карьеру - Давиде Де Претто и Андерс Фолдагер.

 

Велокоманда Jayco-AlUla сформировала состав на 2024 год

 

29-летний австралийский гонщик Калеб Юэн, вернувшийся в команду, где выступал первые годы своей карьеры, и 30-летний немецкий гонщик Макс Валшайд укрепят спринтерскую группу команды. Как сообщает Jayco-AlUla, у Калеба Юэна будут параллельные программы гонок. Каждый из спринтеров получит свой развозящий поезд, с которым будут работать в течение всего сезона.

 

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Jayco-AlUla: «В последние годы мы много работали над нашим развозящим поездом, который усилили к следующему сезону. Калеб и Дилан - одни из сильнейших спринтеров мира, важно предоставить им хорошую поддержку. Мы считаем, что с нашим пополнением, а также тем, как сработались в этом сезоне наши гонщики, у нас в 2024 году будет одна из лучших спринтерских групп пелотона в Мировом туре».

 

Главной целью Jayco-AlUla остаётся успех в генеральной классификации на многодневных гонках. В 2024 году группу горняков, в которую входят Саймон Йейтс, Эдди Данбар, Крис Харпер и Филиппо Дзана, укрепит Люк Плапп.

 

Брент Коупленд: «За последние два года мы создали сильную группу горняков, гонщики которой могут сами одерживать победы, а также помогать нашим лидерам бороться за генеральную классификацию на крупнейших гонках. С учётом того, что к нам присоединятся очень талантливые гонщики, мы можем ожидать большего на многодневных гонках и на холмистых классиках. Очень мотивирует, что в новый сезон мы вступаем с такой сильной группой, способной бороться за высокие результаты на крупнейших гонках.

 

Мы также уделяем большое внимание развитию гонщиков следующих поколений. У нас появилась женская любительская команда, мы помогаем Акселю Мерксу с мужской развивающей командой, а также будем развивать новые таланты в нашей команде Мирового тура.

 

В этом году наши молодые ребята проявили себя, продемонстрировали свой потенциал. Они доказали, что у нас сформировалась надёжная рабочая среда, позволяющая максимально себя проявлять молодым талантам. Будет интересно посмотреть, чего смогут добиться Де Претто, Фолдагер и Шмид при поддержке нашей команды.

 

Подготовка к 2024 году идёт полным ходом, мы считаем, что состав нашей мужской команды Мирового тура благодаря новым подписаниям будет одним из сильнейших за последние годы. Как всегда, благодарим преданного делу владельца нашей команды Джерри Райана и наших увлечённых партнёров AlUla и Giant, а также всех спонсоров, без которых работа команды была бы невозможна».

 

В 2023 году велогонщики команды Jayco-AlUla одержали 17 побед, в числе которых две победы на этапах Джиро д’Италия, которые команде принесли Майкл Мэттьюс и Филиппо Дзана. На Гранд-турах 4-е место в общем зачёте Тур де Франс-2023 занял Саймон Йейтс, а Эдди Данбар стал 7-м в общем зачёте Джиро д’Италия.

 

Состав велокоманды Jayco-AlUla на 2024 год:

 

Welay Hagos Berhe (Эфиопия) 22 года

Lawson Craddock (США) 31 год

Alessandro De Marchi (Италия) 37 лет

Davide De Pretto (Италия)  новый гонщик, 21 год

Eddie Dunbar (Ирландия) 27 лет

Luke Durbridge (Австралия) 32 года

Felix Engelhardt (Германия) 23 года

Caleb Ewan (Австралия) новый гонщик, 29 лет

 Anders Foldager (Дания) новый гонщик, 22 года

 Dylan Groenewegen (Нидерланды), 30 лет

Lucas Hamilton (Австралия), 27 лет

Chris Harper (Австралия), 28 лет

Michael Hepburn (Австралия), 32 года

Amund Grøndahl Jansen (Норвегия), 29 лет

Chris Juul-Jensen (Дания), 34 года

Jan Maas (Нидерланды), 27 лет

Michael Matthews (Австралия), 33 года

Luka Mezgec (Словения), 35 лет

Kelland O’Brien (Aвстралия), 25 лет

Jesús David Peña (Колумбия), 23 года

Luke Plapp (Австралия) новый гонщик, 22 года

Rudy Porter (Aвстралия), 22 года

Blake Quick (Австралия), 23 года

Elmar Reinders (Нидерланды), 31 год

Mauro Schmid (Швейцария) новый гонщик, 23 года

Callum Scotson (Австралия), 27 лет

Campbell Stewart (Новая Зеландия), 25 лет

Max Walscheid (Германия) новый гонщик, 30 лет

Simon Yates (Великобритания), 31 год

Fillipo Zana (Италия), 24 года

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Jayco-AlUla

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

19 декабря 2023

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2024

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 ноября

Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost)

Chris Harper (Jayco AlUla)

24 ноября

Luis Leon Sanchez (Astana Qazaqstan Team)

Jasper De Buyst (Lotto - Dstny)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2023 (52)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)