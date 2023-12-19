Велокоманда Jayco-AlUla сформировала состав на 2024 год

30 велогонщиков в составе команды Jayco-AlUla на 2024 год

Австралийская велокоманда Jayco-AlUla завершила формирование состава на 2024 год. В команду пришли шесть новых велогонщиков - Калеб Юэн (перешёл из Lotto Dstny), Макс Валшайд (перешёл из Soudal Quick Step), Люк Плапп (перешёл из INEOS Grenadiers), Мауро Шмид (перешёл из Cofidis), а также два молодых гонщика, который только начинают профессиональную карьеру - Давиде Де Претто и Андерс Фолдагер.

29-летний австралийский гонщик Калеб Юэн, вернувшийся в команду, где выступал первые годы своей карьеры, и 30-летний немецкий гонщик Макс Валшайд укрепят спринтерскую группу команды. Как сообщает Jayco-AlUla, у Калеба Юэна будут параллельные программы гонок. Каждый из спринтеров получит свой развозящий поезд, с которым будут работать в течение всего сезона.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Jayco-AlUla: «В последние годы мы много работали над нашим развозящим поездом, который усилили к следующему сезону. Калеб и Дилан - одни из сильнейших спринтеров мира, важно предоставить им хорошую поддержку. Мы считаем, что с нашим пополнением, а также тем, как сработались в этом сезоне наши гонщики, у нас в 2024 году будет одна из лучших спринтерских групп пелотона в Мировом туре».

Главной целью Jayco-AlUla остаётся успех в генеральной классификации на многодневных гонках. В 2024 году группу горняков, в которую входят Саймон Йейтс, Эдди Данбар, Крис Харпер и Филиппо Дзана, укрепит Люк Плапп.

Брент Коупленд: «За последние два года мы создали сильную группу горняков, гонщики которой могут сами одерживать победы, а также помогать нашим лидерам бороться за генеральную классификацию на крупнейших гонках. С учётом того, что к нам присоединятся очень талантливые гонщики, мы можем ожидать большего на многодневных гонках и на холмистых классиках. Очень мотивирует, что в новый сезон мы вступаем с такой сильной группой, способной бороться за высокие результаты на крупнейших гонках.

Мы также уделяем большое внимание развитию гонщиков следующих поколений. У нас появилась женская любительская команда, мы помогаем Акселю Мерксу с мужской развивающей командой, а также будем развивать новые таланты в нашей команде Мирового тура.

В этом году наши молодые ребята проявили себя, продемонстрировали свой потенциал. Они доказали, что у нас сформировалась надёжная рабочая среда, позволяющая максимально себя проявлять молодым талантам. Будет интересно посмотреть, чего смогут добиться Де Претто, Фолдагер и Шмид при поддержке нашей команды.

Подготовка к 2024 году идёт полным ходом, мы считаем, что состав нашей мужской команды Мирового тура благодаря новым подписаниям будет одним из сильнейших за последние годы. Как всегда, благодарим преданного делу владельца нашей команды Джерри Райана и наших увлечённых партнёров AlUla и Giant, а также всех спонсоров, без которых работа команды была бы невозможна».

В 2023 году велогонщики команды Jayco-AlUla одержали 17 побед, в числе которых две победы на этапах Джиро д’Италия, которые команде принесли Майкл Мэттьюс и Филиппо Дзана. На Гранд-турах 4-е место в общем зачёте Тур де Франс-2023 занял Саймон Йейтс, а Эдди Данбар стал 7-м в общем зачёте Джиро д’Италия.

Состав велокоманды Jayco-AlUla на 2024 год:

Welay Hagos Berhe (Эфиопия) 22 года

Lawson Craddock (США) 31 год

Alessandro De Marchi (Италия) 37 лет

Davide De Pretto (Италия) новый гонщик, 21 год

Eddie Dunbar (Ирландия) 27 лет

Luke Durbridge (Австралия) 32 года

Felix Engelhardt (Германия) 23 года

Caleb Ewan (Австралия) новый гонщик, 29 лет

Anders Foldager (Дания) новый гонщик, 22 года

Dylan Groenewegen (Нидерланды), 30 лет

Lucas Hamilton (Австралия), 27 лет

Chris Harper (Австралия), 28 лет

Michael Hepburn (Австралия), 32 года

Amund Grøndahl Jansen (Норвегия), 29 лет

Chris Juul-Jensen (Дания), 34 года

Jan Maas (Нидерланды), 27 лет

Michael Matthews (Австралия), 33 года

Luka Mezgec (Словения), 35 лет

Kelland O’Brien (Aвстралия), 25 лет

Jesús David Peña (Колумбия), 23 года

Luke Plapp (Австралия) новый гонщик, 22 года

Rudy Porter (Aвстралия), 22 года

Blake Quick (Австралия), 23 года

Elmar Reinders (Нидерланды), 31 год

Mauro Schmid (Швейцария) новый гонщик, 23 года

Callum Scotson (Австралия), 27 лет

Campbell Stewart (Новая Зеландия), 25 лет

Max Walscheid (Германия) новый гонщик, 30 лет

Simon Yates (Великобритания), 31 год

Fillipo Zana (Италия), 24 года