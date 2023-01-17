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Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

Австралийская велокоманда Jayco AlUla сохранила сине-белую гамму велоформы

 

 

  После объявления нового титульного спонсора и смены названия с BikeExcchange-Jayco на Jayco AlUla австралийская велокоманда представила новую велоформу на 2023 год.

 

  Продемонстрировали велоформу итальянские велогонщики - победитель этапа Джиро д’Италия Маттео Собреро и новая велогонщица женской команды – Летиция Патерностер. В Венето, штаб-квартире итальянской компании – производителя спортивной одежды для велосипедистов Alé Cycling Маттео и Летиция посмотрели, как происходит процесс создания велоформы, а затем примерили новые комплекты.

 

  Цветовая гамма формы останется прежней – оттенки синего и голубого представляют цвета спонсора велосипедов команды – компании Giant в сочетании с белым, который делает гонщиков команды более заметным в пелотоне. В комплекте женской велоформы также доминирует синий цвет, а также вкрапления фиолетового цвета бренда производителя велосипедов Liv.

 

 

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

 

Photo © GreenEDGE Cycling

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Теги к статье: Jayco AlUla

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Комментарии

  • AlpenFlow
    Итоги велосезона 2022 года: ко ... (17)
    AlpenFlow-Фото
    Ваут Ван Арт-восхищен его трудами на Тур де Франс.
  • старт-шоссе 82
    Итоги велосезона 2022 года: ко ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Забыли упоминуть Ганну. Мне кажеться этот год запомнится так-же и  установлением мирового реккорда ... (и даже два + попытка)

  • RVL
    Итоги велосезона 2022 года: ко ... (17)
    RVL-Фото

    Самый интересный погачар! едет то что нравится и что не многим по плечу, не лавирует между соперниками и маршрутами...выигрывает честно, не ноет, дарит эмоции , мужик на все 100 !

  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (105)
    nightbuster33-Фото

    В составе Астаны, с уходом Лопеса, 29 гонщиков и никаких предпологаемых известных фамилий. Директорат верит в команду, в их успешном выступлении в новом сезоне,а это уже кое-что значит.(Официальный сайт команды0.

  • error
    Итоги велосезона 2022 года: ко ... (17)
    error-Фото

    ...Ваут ...никто так не удивлял.. он самый интересный..

  • Earl57
    Велокросс. X2O Trofee Baal - G ... (8)
    Earl57-Фото

    Пидкок отказался от участия в гонке 3 января в Херенталсе. В Инеосе сказали, что он проедет еще одну гонку в конце января и на этом его велокроссовый сезон завершится.

  • Ice
    Велокросс. X2O Trofee Baal - G ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Думал, что Пидкок, при отсутствие двух зубров, выиграет, но это велокросс, здесь нужно до конца быть собраным. Зато Изербут молодец, свой шанс не упустил.

    Изербут?))) Годы идут, грамотность Николая все также вызывает слезы...

  • Ернат
    Итоги велосезона 2022 года: ко ... (17)
    Ернат-Фото

    Погачар +

  • Earl57
    Итоги велосезона 2022 года: ко ... (17)
    Earl57-Фото
    У женщин больше всех голосов набрала Аннемик Ван Флейтен. Марианна Вос идет сразу за ней. Они заняли 19-е и 20-е места в общем рейтинге, где нет деления на мужчин и женщин.
  • Yuriy 17
    Итоги велосезона 2022 года: ко ... (17)
    Yuriy 17-Фото

    А среди женщин кто лучший в опросе?

    Победитель Джиро и Тура? 

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
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8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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