Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 23:57
Австралийская велокоманда Jayco AlUla сохранила сине-белую гамму велоформы
После объявления нового титульного спонсора и смены названия с BikeExcchange-Jayco на Jayco AlUla австралийская велокоманда представила новую велоформу на 2023 год.
Продемонстрировали велоформу итальянские велогонщики - победитель этапа Джиро д’Италия Маттео Собреро и новая велогонщица женской команды – Летиция Патерностер. В Венето, штаб-квартире итальянской компании – производителя спортивной одежды для велосипедистов Alé Cycling Маттео и Летиция посмотрели, как происходит процесс создания велоформы, а затем примерили новые комплекты.
Цветовая гамма формы останется прежней – оттенки синего и голубого представляют цвета спонсора велосипедов команды – компании Giant в сочетании с белым, который делает гонщиков команды более заметным в пелотоне. В комплекте женской велоформы также доминирует синий цвет, а также вкрапления фиолетового цвета бренда производителя велосипедов Liv.
Photo © GreenEDGE Cycling
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