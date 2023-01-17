Велоформа команды Jayco AlUla на 2023 год

Австралийская велокоманда Jayco AlUla сохранила сине-белую гамму велоформы

После объявления нового титульного спонсора и смены названия с BikeExcchange-Jayco на Jayco AlUla австралийская велокоманда представила новую велоформу на 2023 год.

Продемонстрировали велоформу итальянские велогонщики - победитель этапа Джиро д’Италия Маттео Собреро и новая велогонщица женской команды – Летиция Патерностер. В Венето, штаб-квартире итальянской компании – производителя спортивной одежды для велосипедистов Alé Cycling Маттео и Летиция посмотрели, как происходит процесс создания велоформы, а затем примерили новые комплекты.

Цветовая гамма формы останется прежней – оттенки синего и голубого представляют цвета спонсора велосипедов команды – компании Giant в сочетании с белым, который делает гонщиков команды более заметным в пелотоне. В комплекте женской велоформы также доминирует синий цвет, а также вкрапления фиолетового цвета бренда производителя велосипедов Liv.

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