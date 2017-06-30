Наиро Кинтана: «Всегда был уверен, что я смогу вернуться»

Наиро Кинтана о возвращении в пелотон и целях на сезон

Наиро Кинтана вернулся в команду Movistar, где выступал с 2012 по 2019 годы и одержал самые крупные победы своей карьеры. 33-летний колумбийский велогонщик мотивирован, но не спешит ставить высокие цели, а прежде всего нацелен помогать команде, о чём рассказал в интервью El Pais и Marca.

Наиро Кинтана: «Я не ставил для себя конкретной даты, но всегда был уверен, что смогу вернуться. Я всё время много работал, крутил педали, чтобы иметь шанс снова участвовать в соревнованиях. Эта мечта давала мне силы, заставляла двигаться вперёд и помогла попасть в команду. В жизни всегда есть взлёты и падения. Как и все, у меня были свои радости и кризисы. Тот, кто говорит, что у него нет в жизни кризисов, врёт. Иногда что-то случается не без причины, и нам надо это пережить, остановиться и обдумать всё, что было сделано, что случилось. В конце концов, такие моменты помогают строить свою жизнь.

Я всегда был уверен, что ещё многое могу дать велоспорту. У нас будет великолепный состав, группа молодых гонщиков, которые только набираются опыта, разносторонние ребята, и такой великолепный лидер как Энрик Мас. Я ценю его слова, его тёплое приветствие. Счастлив снова выступать с ним. Убеждён, что у нас получится отличный сезон. Моя цель - продолжать так долго, как только смогу. Надо посмотреть, что получится. Соревнования покажут.

Хотя я жажду выступать в гонках, и мой мотор всё ещё силён, я не думаю, что смогу быть таким же гонщиком, как раньше. Сейчас на сцене все эти суперпобедители.

Как гонщик, я блистал приблизительно десять лет. Мы видим, как много гонщиков моего поколения за последние два года закончили карьеру, а те, кто продолжает, уже потеряли настрой на борьбу. Но я очень мотивирован, потому что возвращаюсь в гонки с новыми силами. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы поддержать команду и помочь Энрику Масу, который является лидером.

Я больше не хочу обсуждать прошлое, для меня это очень тяжело и болезненно. Не хочу слишком вдаваться в эту тему, и не хочу также обидеть кого-то или начать обвинять. У меня был тяжёлый год, сейчас хочу оставить его позади. Не забыть, потому что такое забыть невозможно, но закрыть эту главу.

Мне уже не двадцать лет, как тогда, когда я на самом деле блистал и радовал людей победами. Не хочу никого вводить в заблуждение, объявляя, что я собираюсь побеждать. Мы пока не знаем ответа на этот вопрос на спортивном уровне. Мне не 20, не 22 и ли 23, как тем молодым, которые побеждают сейчас.

Я уверен, что смогу быть рядом с большими именами, но не думаю, что способен выступать на уровне трёх, четырёх, пяти топовых лидеров, которые теперь всегда борются почти на всех самых крупных гонках».

Решающий разговор о будущем контракте Наиро Кинтаны с генеральным менеджером команды Эусебио Унсуэ состоялся 29 августа в Андорре, где живёт колумбийский гонщик.

Генеральный менеджер команды Movistar в интервью AS и Mundo Deportivo говорил, что хотя он надеялся также подписать гонщика команды INEOS Grenadiers Карлоса Родригеса, который всё же остался в британской команде, контракт с Наиро Кинтаной был бы подписан даже в том случае, если бы Родригес тоже перешёл в Movistar.

Эусебио Унсуэ: «Да,у нас была важная встреча (29 августа). Наверное, мы подписали бы Наиро, даже если бы в команду перешёл Карлос. Это бы не повлияло, так как они разные гонщики. Карлос подписывал с нами предконтракт, мы с радостью ждали его прибытия в команду, но у него был прописан пункт о выходе из сделки. Я также думаю, что теперь он понял, как много помогала ему команда за последние четыре года, и что он будет лидером в следующем году.

С ним (с Наиро) поступили несправедливо. Несмотря на две ошибки, которые он совершил, в этом нет сомнений, он мог продолжать выступать. Однако замешательство, потеря уверенности привели к тому, что в этом году он не участвовал в гонках. Мы не могли просто сидеть, сложа руки. Человеческий аспект тоже сыграл роль в подписании контракта с Наиро, мы верим, что он может многое дать команде, пусть даже его лучшие дни, большую часть которых он провёл в нашей команде, уже позади».

Алехандро Вальверде, который несколько лет был товарищем Наиро Кинтаны по команде Movistar, и недавно тренировался вместе с ним в тренировочном лагере команды, в интервью El Pais поделился своим мнением о возвращении колумбийского гонщика.

Алехандро Вальверде: «Он знает практически всех в команде, потому что здесь выступал. Он сильно изменился, но я заметил, что он вернулся и чувствует себя так, будто никогда не уходил из команды. Он здесь как дома. Энрик Мас - лидер, в этом нет сомнений. Но календарь гонок очень обширный, и он сможет наслаждаться гонками и побеждать, они смогут идеально сочетаться».

Команда Movistar уже объявила, что Наиро Кинтана будет нацелен на Джиро д’Италия, а Энрик Мас ставит целью Тур де Франс-2024 и Вуэльту Испании.