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Наиро Кинтана: «Всегда был уверен, что я смогу вернуться»

Наиро Кинтана о возвращении в пелотон и целях на сезон

 

Наиро Кинтана вернулся в команду Movistar, где выступал с 2012 по 2019 годы и одержал самые крупные победы своей карьеры. 33-летний колумбийский велогонщик мотивирован, но не спешит ставить высокие цели, а прежде всего нацелен помогать команде, о чём рассказал в интервью El Pais и Marca.

 

Наиро Кинтана: «Всегда был уверен, что я смогу вернуться»

 

 

 

Наиро Кинтана: «Я не ставил для себя конкретной даты, но всегда был уверен, что смогу вернуться. Я всё время много работал, крутил педали, чтобы иметь шанс снова участвовать в соревнованиях. Эта мечта давала мне силы, заставляла двигаться вперёд и помогла попасть в команду. В жизни всегда есть взлёты и падения. Как и все, у меня были свои радости и кризисы. Тот, кто говорит, что у него нет в жизни кризисов, врёт. Иногда что-то случается не без причины, и нам надо это пережить, остановиться и обдумать всё, что было сделано, что случилось. В конце концов, такие моменты помогают строить свою жизнь.

 

Я всегда был уверен, что ещё многое могу дать велоспорту. У нас будет великолепный состав, группа молодых гонщиков, которые только набираются опыта, разносторонние ребята, и такой великолепный лидер как Энрик Мас. Я ценю его слова, его тёплое приветствие. Счастлив снова выступать с ним. Убеждён, что у нас получится отличный сезон. Моя цель - продолжать так долго, как только смогу. Надо посмотреть, что получится. Соревнования покажут.

 

Хотя я жажду выступать в гонках, и мой мотор всё ещё силён, я не думаю, что смогу быть таким же гонщиком, как раньше. Сейчас на сцене все эти суперпобедители.

 

Как гонщик, я блистал приблизительно десять лет. Мы видим, как много гонщиков моего поколения за последние два года закончили карьеру, а те, кто продолжает, уже потеряли настрой на борьбу. Но я очень мотивирован, потому что возвращаюсь в гонки с новыми силами. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы поддержать команду и помочь Энрику Масу, который является лидером.

 

Я больше не хочу обсуждать прошлое, для меня это очень тяжело и болезненно. Не хочу слишком вдаваться в эту тему, и не хочу также обидеть кого-то или начать обвинять. У меня был тяжёлый год, сейчас хочу оставить его позади. Не забыть, потому что такое забыть невозможно, но закрыть эту главу.

 

Мне уже не двадцать лет, как тогда, когда я на самом деле блистал и радовал людей победами. Не хочу никого вводить в заблуждение, объявляя, что я собираюсь побеждать. Мы пока не знаем ответа на этот вопрос на спортивном уровне. Мне не 20, не 22 и ли 23, как тем молодым, которые побеждают сейчас.

 

Я уверен, что смогу быть рядом с большими именами, но не думаю, что способен выступать на уровне трёх, четырёх, пяти топовых лидеров, которые теперь всегда борются почти на всех самых крупных гонках».

 

Решающий разговор о будущем контракте Наиро Кинтаны с генеральным менеджером команды Эусебио Унсуэ состоялся 29 августа в Андорре, где  живёт колумбийский гонщик.

 

  Генеральный менеджер команды Movistar в интервью AS и Mundo Deportivo говорил, что хотя он надеялся также подписать гонщика команды INEOS Grenadiers Карлоса Родригеса, который всё же остался в британской команде, контракт с Наиро Кинтаной был бы подписан даже в том случае, если бы Родригес тоже перешёл в Movistar.  

 

Эусебио Унсуэ: «Да,у нас была важная встреча (29 августа). Наверное, мы подписали бы Наиро, даже если бы в команду перешёл Карлос. Это бы не повлияло, так как они разные гонщики. Карлос подписывал с нами предконтракт, мы с радостью ждали его прибытия в команду, но  у него был прописан пункт о выходе из сделки. Я также думаю, что теперь он понял, как много помогала ему команда за последние четыре года, и что он будет лидером в следующем году.

 

С ним (с Наиро)  поступили несправедливо. Несмотря на две ошибки, которые он совершил, в этом нет сомнений, он мог продолжать выступать. Однако замешательство, потеря уверенности привели к тому, что в этом году он не участвовал в гонках. Мы не могли просто сидеть, сложа руки. Человеческий аспект тоже сыграл роль в подписании контракта с Наиро, мы верим, что он может многое дать команде, пусть даже его лучшие дни, большую часть которых он провёл в нашей команде, уже позади».

 

Алехандро Вальверде, который несколько лет был товарищем Наиро Кинтаны по команде Movistar, и недавно тренировался вместе с ним в тренировочном лагере команды, в интервью El Pais поделился своим мнением о возвращении колумбийского гонщика.

 

Алехандро Вальверде: «Он знает практически всех в команде, потому что здесь выступал. Он сильно изменился, но я заметил, что он вернулся и чувствует себя так, будто никогда не уходил из команды. Он здесь как дома. Энрик Мас - лидер, в этом нет сомнений. Но календарь гонок очень обширный, и он сможет наслаждаться гонками и побеждать, они смогут идеально сочетаться».

 

Команда Movistar уже объявила, что Наиро Кинтана будет нацелен на Джиро д’Италия, а Энрик Мас ставит целью Тур де Франс-2024 и Вуэльту Испании.

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:03 | Регистрация: 30.06.2017

    Я , что то не понимаю или как это воспринимать когда гонщика ловят на пробах в употреблении запрещенных веществ, дисквалифицируют от участия гонок, не выступает год и вот возвращается, подписывает контракт с командой. Все чинно, гладко. Никто не вспоминает его грехи. А другого гонщика, по чьему то наговору, подозревают в участии распространения группы лиц, какого то доктора, в употреблении запрещенных веществ, без доказательств , но с чистыми пробами тоже отстраняют от гонок, но не разрешают вернуться в мировой пелотон, ну никак. Это вот как все это понимать? Где справедливость? Кто и в каких кабинетах принимают эти решения?

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Андрей А
    Матье ван дер Пул — победитель ... (1)
    Андрей А-Фото

    Без шансов для остальных

  • Astanaforever
    Наиро Кинтана: «Всегда был уве ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Я , что то не понимаю или как это воспринимать когда гонщика ловят на пробах в употреблении запрещенных веществ, дисквалифицируют от участия гонок, не выступает год и вот возвращается, подписывает контракт с командой. Все чинно, гладко. Никто не вспоминает его грехи. А другого гонщика, по чьему то наговору, подозревают в участии распространения группы лиц, какого то доктора, в употреблении запрещенных веществ, без доказательств , но с чистыми пробами тоже отстраняют от гонок, но не разрешают вернуться в мировой пелотон, ну никак. Это вот как все это понимать? Где справедливость? Кто и в каких кабинетах принимают эти решения?
  • nightbuster33
    Велокоманда EF Education EasyP ... (4)
    nightbuster33-Фото

    31-летний ИЛИ 18-летний испанский гонщик Маркель Белоки? Хорошо,что есть общий список,все таки 18-летний. С каждым годом моложе и моложе.Давно ли Пономарь был самым  молодым.

  • sashaney
    Велокоманда EF Education EasyP ... (4)
    sashaney-Фото
    Японца взяли из уважения к спонсорам или он что то представляет?
  • Даниил
    BORA - hansgrohe и Киан Эйтдеб ... (7)
    Даниил-Фото
    Получается сейчас в висме весь подиум Л'Авенира 2022...
  • error
    Велокоманда EF Education EasyP ... (4)
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    В нулевых ГТ выигрывали личности, а не комнды. Сейчас любой ГТ итог комндной работы. И вот тут да… разница между большой двойкой и остальными все больше…
  • JetRevel
    Велокоманда EF Education EasyP ... (4)
    JetRevel-Фото
    Вторая презентация состава и всё больше заметна разница между Эмиратами,Висмой и всеми остальными ( Жаль конечно, скучаю за нулевыми , когда в Пелотоне были 4-5 команд способные выигрывать ГТ
  • Геродот
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (7)
    Геродот-Фото

    Цитата: velodoctor
    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 

    Потому что большинство ребят нормальные люди и готовятся проводить Рождество и Новый год в-кругу семьи.

  • s75
    Йонас Вингегор и Сепп Кусс про ... (3)
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    Если UAE сумеют сделать из своих звезд Команду, защитить титул Висме будет нелегко.


  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (5)
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    Цитата: sashaney
    Цитата: nightbuster33
    Между тем,на торжественном ужине по случаю презентации нового состава команды "Астана", в связи с завершением карьеры,  Зейтсу был преподнесен подарок байк "WILIER" со спец.раскраской. Таким  образом,окончательно распрощались с легендой казахстанского велоспорта по числу участия в гонках МТ.Здоровья и успехов в "мирной" жизни!
    Сам решил или контракт не нашёл?
    Нет, просто Зейц меньше в корешах у Вино чем Димон Груздев..

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