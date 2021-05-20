Себастьян Унсуэ о возвращении Наиро Кинтаны в команду Movistar

Себастьян Унсуэ: “Наиро остаётся очень талантливым велогонщиком”

В 2024 году Наиро Кинтана вновь наденет форму команды Movistar, где выступал с 2012 по 2019 год и одержал самые значимые победы в своей карьере. Себастьян Унсуэ (Sebastian Unzue), генеральный менеджер Movistar, в интервью GCN рассказал, как был подписан контракт с 33-летним колумбийским велогонщиком и какие планы связывает с ним команда.

Себастьян Унсуэ: «Пару месяцев мы с ним общались, и в какой-то степени чувствовали ответственность, что должны дать ему шанс не уходить из спорта так, как он был вынужден. У него было не так много вариантов, и мы, в итоге, решили, что возьмём его на следующий сезон. И, если честно, мы очень рады этому решению. Мы не подписали его в начале года, потому что тогда даже не задумывались об этом. У нас были другие цели. Мы начали обсуждать этот контракт только несколько месяцев назад.

Когда он только начал выступать в нашей команде, он был одним из пяти лучших гонщиков мира. В следующем году ему исполнится 34 года, и после целого сезона без гонок возвращаться будет тяжело. Сейчас мы должны быть более сдержанными, не полагаться на возвращение Наиро так, будто он будет выступать как в свои лучшие годы. Даже если Наиро не достигнет того уровня, он всё равно остаётся очень талантливым гонщиком. Мы прекрасно его знаем, он идеально впишется в команду и усилит её.

Наиро уже заплатил за последствия того, что случилось больше года назад. Все проблемы уже были разрешены, мы без колебаний его подписали.

Прежде всего, нам надо начать сезон, и начать с успешно. Увидим его уровень, когда он прикрепит номер участника и поедет гонку. До этого неразумно строить планы относительно того, будет ли он лидером или станет работать на других. Уверен, что он будет конкурентоспособным, но на каком уровне, честно сказать, ещё не знаю. Он гонщик, который довольно хорошо начинает сезон. Весь этот год он изо всех сил тренировался так, будто готовится к гонке.

Если взглянуть на состав нашей команды и сравнить его составом прошлого года, думаю, на 2024 год мы его укрепили.

Конечно, есть и потери, начиная с ухода Маттео Йоргенсона, но в то же время к нам пришли сильные гонщики. Формоло и Каванья - уже состоявшиеся гонщик, проявившие себя. Они усилят команду. Потом к нам пришли молодые ребята, которые способны прогрессировать. Думаю, с этими ребятами мы сможем преподнести несколько сюрпризов, потому что они уже готовы выступать на самых важных гонках. В целом мы должны быть довольны трансферным периодом. Конечно, были разочарования, но это тоже часть велоспорта».