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Себастьян Унсуэ о возвращении Наиро Кинтаны в команду Movistar

Себастьян Унсуэ: “Наиро остаётся очень талантливым велогонщиком”

 

 

 

В 2024 году  Наиро Кинтана вновь наденет форму команды Movistar, где выступал с 2012 по 2019 год и одержал самые значимые победы в своей карьере. Себастьян Унсуэ (Sebastian Unzue), генеральный менеджер Movistar, в интервью GCN рассказал, как был подписан контракт с 33-летним колумбийским велогонщиком и какие планы связывает с ним команда.

 

 

 

Себастьян Унсуэ: «Пару месяцев мы с ним общались,  и в какой-то степени чувствовали ответственность, что должны дать ему шанс не уходить из спорта так, как он был вынужден.  У него было не так много вариантов, и мы, в итоге, решили, что возьмём его на следующий  сезон. И, если честно, мы очень рады этому решению. Мы не подписали его в начале года, потому что тогда даже не задумывались об этом. У нас были другие цели. Мы начали обсуждать этот контракт только несколько месяцев назад.

 

Когда он только начал выступать в нашей команде, он был одним из пяти лучших гонщиков мира. В следующем году ему исполнится 34 года, и после целого сезона без гонок возвращаться будет тяжело. Сейчас мы должны быть более сдержанными, не полагаться на  возвращение Наиро так, будто он будет выступать как в свои лучшие годы. Даже если Наиро не достигнет того уровня, он всё равно остаётся очень талантливым гонщиком. Мы прекрасно его знаем, он идеально впишется в команду и усилит её.

 

Наиро уже заплатил за последствия того, что случилось больше года назад. Все проблемы уже были разрешены, мы без колебаний его подписали.

 

Прежде всего, нам надо начать сезон, и начать с успешно. Увидим его уровень, когда он прикрепит номер участника и поедет гонку. До этого неразумно строить планы относительно того, будет ли он лидером или станет работать на других. Уверен, что он будет конкурентоспособным, но на каком уровне, честно сказать, ещё не знаю. Он гонщик, который довольно хорошо начинает сезон. Весь этот год он изо всех сил тренировался так, будто готовится к гонке.

 

Если взглянуть на состав нашей команды и сравнить его составом прошлого года, думаю, на 2024 год мы его укрепили.

 

Конечно, есть и потери, начиная с ухода Маттео Йоргенсона, но в то же время к нам пришли сильные гонщики. Формоло и Каванья - уже состоявшиеся гонщик, проявившие себя. Они усилят команду. Потом к нам пришли молодые ребята, которые способны прогрессировать. Думаю, с этими ребятами мы сможем преподнести несколько сюрпризов, потому что они уже готовы выступать на самых важных гонках. В целом мы должны быть довольны трансферным периодом. Конечно, были разочарования, но это тоже часть велоспорта».

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 01:51 | Регистрация: 20.05.2021

    Угасает надежда на Маса?

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Комментарии

  • nightbuster33
    Себастьян Унсуэ о возвращении ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Угасает надежда на Маса?

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар — победитель Кр ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Пэто на подиуме! Ну хоть на японском Критериуме)

    Кстати, ФРУМинатор выиграл приз самого атакуещего, как сказал бы наверное в эфире С.Курдюков - незгибаемого гонца гонки! Комбатив товарищу Крису)

  • BlAr
    Йохан Мюзеув о Вауте ван Арте, ... (7)
    BlAr-Фото
    И вообще этого датского лицемера возить не нужно. Раз он поставил себя против команды, дважды атаковав выше стоящих сокомандников, пусть сам себя и возит!
  • tds
    Йохан Мюзеув о Вауте ван Арте, ... (7)
    tds-Фото
    Цитата: VeloVelo
    А я думаю, Мюзеув прав на 100%. Но, решать придется самому Вауту, это его жизнь, его карьера.
    Полностью поддерживаю, классики для Бельгийца, это ВСЁ, нечего грегорить на Г. Т. там хватает помошников.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (96)
    s75-Фото

    Кенни и Херманс в Кофидис

  • Astanaforever
    Евгений Гидич и Дмитрий Грузде ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Позор.Беспредел. Генеральной прокуратуре Казахстана стоило бы заняться проверкой генерального менеджмента профессиональной команды Astana Qazaqstan, в частности ее генерального менеджера команды Александра Винокурова на предмет нерационального использования денежных средств бюджета команды от частных спонсоров и государства , лоббирования интересов гонщиков, приближенных к руководству команды, которые не соответствуют спортивных норм профессионального гонщика. Своими деструктивными действиями Винокуров полностью дискредитирует себя как спортсмена, разрушает профессиональную команду и сворачивания национального спортивного проекта р Казахстан на международной арене.

    Гидич в этом сезоне не одержал ни одной победы. Tour of Van не считается..там один колхоз на уровне азиатских прогулок .участвовал в семи бельгийских, весенних классик и ни одну не доехал.02.04 DNF Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres (1.UWT)
    29.03 DNF Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME (1.UWT) 96k
    26.03 DNF Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME (1.UWT)
    24.03 DNF E3 Saxo Classic (1.UWT)
    22.03 DNF Classic Brugge-De Panne (1.UWT)
    26.02 DNF Kuurne - Bruxelles - Kuurne (1.Pro)
    25.02 DNF Omloop Het Nieuwsblad ME (1.UWT)
    Так же из трех испанских классик ни одну не доехал.13.02 DNF Jaén Paraiso Interior (1.1)
    12.02 70 Clasica de Almeria (1.Pro) DNF
    11.02 DNF Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida (1.1). Непонятно кто он? Горняк? Нет. Спринтер? Где спринтовал? Нигде. Разделочник? Нет. Ваще никто.

    Теперь Груздев. 37 лет..Мертвый как никто в команде. Последняя победа в 2012 году. Вы только задумайтесь..11 лет назад..да побед у него в карьере 8 колхозных. Три на туре Хайнаня..и остальные в чемпионате Казахстана и одна на Азии. В прошлом году не доехал до финиша в 10 гонках...остальные во второй сотне. Спрашивается, как он может помочь лидеру команды, когда ему самому надо помогать доехать до финиша. Катит себе в кайф прогулочным темпом и пое.***..ть ему на лидера и на команду. Просто получает халявное бабло в размере 5 евро в месяц, плюс призовые от Вино и катается бесплатно по странам, жрет халявную жрачку в отелях. И хочет так кататься до своей пенсии. Такие как он просто занимают места в команде, перекрывая дорогу молодым, которые желают пахать и развиваться.  Пока такое будет в команде, ничего она не будет выигрывать. Такую команду ушатали. Мошенники.



    Да вы хоть заминусуйте...пофигу.

  • nightbuster33
    Евгений Гидич и Дмитрий Грузде ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Своим решением Астана положила на лопатки рекомендации и пожелания некоторых "ярых фанатов" команды по составу  с надеждой творческого сотруднищества в следующем сезоне. Мои соболезнования "фанатам".

  • AzaKonta
    Евгений Гидич и Дмитрий Грузде ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    соболезнования Астанафореве !
    ))))))))))))))))
  • Shalam s Urala
    Евгений Гидич и Дмитрий Грузде ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    соболезнования Астанафореве !

  • shoooster
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (21)
    shoooster-Фото
    Цитата: Pugachev
    Зачем к спорту привязали уголовное право?
    Спорт - это деньги. Большие деньги. Допинг рассматривается как мошенничество.

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