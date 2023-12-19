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Йохан Брюнель о контракте Киана Эйтдебрукса

Йохан Брюнель: «Мне кажется, Киану Эйтдебруксу больше подошла бы команда INEOS»

 

 

Объявление Visma Lease a Bike о подписании Киана Эйтдебрукса и последовавшее за этим утверждение команды Bora-hansgrohe, что 20-летний бельгийский гонщик не может уходить из команды до конца 2024 года, стало неожиданностью даже для тех, кто в курсе новостей современного профессионального велоспорта, в том числе и для Йохана Брюнеля. В очередном подкасте TheMove Йохан Брюнель поделился своим мнением о ситуации с контрактом Киана Эйтдебрукса.  

 

 

 

Йохан Брюнель: «Меня удивило отсутствие решимости Bora-hansgrohe сохранить Эйтдебрукса, что было видно по комментарию Ральфа Денка, который говорил, что у Эйтдебрукса есть контракт, но они не знают, что будет дальше. Возможно, он знал, что что-то происходит.

 

Прежде всего, Эйтдебрукс, возможно, развивался немного быстрее, чем кто-либо предполагал. Плюс его неудовлетворённость, возникшая во время Вуэльты, и сложности во взаимодействии с Власовым…Думаю, его жалобы на разделочный велосипед стали продолжением его разочарования, и, возможно, у него уже было намерение уйти из команды. Потому что, когда молодой гонщик в такой команде как Bora, начинает жаловаться, он понимает, что проблему не решить, и что он уйдёт.

 

Считаю, что тут сложилась ситуация, когда у очень талантливого гонщика возникли первые трудности с командой, и это совпало с приходом Роглича, на которого сместился фокус команды. Из-за этого в неофициальной иерархии Эйтдебрукс снова понижается на ступень. 

 

Самое удивительное, что опровержение Bora появилось буквально через 88 минут после объявления Visma -Lease a Bike о новом подписании, которое стало полной неожиданностью.

 

Многое происходит за кулисами. Прежде всего, Эйтдебрукс или его агент должны были отправить письмо с заявлением об уходе своему нанимателю, команде Bora, с заявлением, что он считает контракт завершённым. Можно предположить, что какая-то сторона совершила грубую ошибку. Мы не знаем, в чём было дело. Нам известно только, что контракт с Bora заканчивался в конце 2024 года. И Bora-hansgrohe очень чётко дала это понять.

 

Мы также знаем, что в профессиональном велоспорте трансфер гонщика с действующим контрактом возможен только при согласии трёх сторон - старой команды, новой команды и UCI. Но это спортивные правила. Ведь есть и гражданский суд, если туда пойдёте, не забудьте такую небольшую деталь, что оба  родителя Киана Эйтдебрукса - адвокаты. Так что, у него будет сильная поддержка. Когда он начинал весь этот процесс, то прекрасно понимал, что произойдёт.

 

Неважно, что говорит Bora или Ральф Денк, моё мнение, что Киан Эйтдебрукс подпишет в следующем году контракт с Jumbo-Visma. В этом сомнений нет. Потому что кто захочет брать в команду гонщика, который становится  всё дороже, и недовольного, что отравит всю атмосферу в команде. От этого никто не выиграет.

 

Я прочитал статью бельгийского журналиста Йонаса Критера, который очень хорошо всё объяснил. Он поговорил с разными специалистами  по спортивному и в обычному законодательству. Всё предельно ясно. Киан Эйтдебрукс - гражданин Бельгии, живёт в Бельгии, и приоритетом здесь является бельгийское гражданское законодательство, согласно которому любой сотрудник может разорвать контракт со своим нанимателем при определённых обстоятельствах.

 

В худшем случае, таком, как у Киана Эйтдебрукса, придётся заплатить оставшуюся часть по контракту. В его случае это 13 месяцев зарплаты, потому что он озвучил, что посчитал контракт завершённым 1 декабря. А это не такая огромная сумма. Кто-то называет 150, кто-то - 200 000 евро, за эту сумму он может получить свободу.

 

  В игру вступают такие факторы, что он прогрессировал, вошёл в топ-10 на Гранд-туре в этом году, ему 20 лет, и он хочет в будущем году получать больше денег. В этом году Bora смогла удовлетворить его запросы, но, потратив деньги на Роглича, возможно, они хотя и могу повысить зарплату Киана, но не дотягивают до его цены на рынке. Думаю, идёт перетягивание каната.

 

Теперь Bora говорит, что он не может уйти, потому что у него контракт, а Эйтдебруксу и его агенту пришлось пойти в суд. В конце концов, думаю, будет достигнуто соглашение. Подключится Ричард Плюгге, и постарается решить вопрос.

 

Это очень и очень похоже на то, что случилось с Ваутом ван Артом, когда у него был контракт по сути с велокроссовой командой, а он перешёл в Jumbo-Visma. В первой инстанции Ваут ван Арт выиграл это дело, а во второй проиграл, и ему пришлось выплатить 600 000 евро, чтобы разорвать свой контракт. Всё ещё тянется апелляция. Конечно, он сейчас выступает. В итоге всё сводится к деньгам.

 

Понятно, что Эйтдебрукс не будет выступать за Bora-hansgrohe в следующем году, а станет гонщиком Visma-Lease a Bike, вопрос только, когда. И в этом, думаю, самая главная проблема для молодого гонщика. Ему надо приготовиться к борьбе в суде, из-за чего он потенциально может пропустить начало сезона.

 

Ваут ван Арт судится с менеджером команды, которой уже не существует. Здесь же ситуация лучше для Эйтдебрукса, потому что его зарплата, наверное, не такая большая.

 

 Но людям надо понять одну вещь - у UCI нет возможностей, потому что Bora не отпускает гонщика. И тогда в действие вступает обычный закон, который показывает, что правила UCI ничего не значат. UCI пытается контролировать всех и вся, держать всех под своим зонтом, они будут угрожать и давить. И вероятнее всего, в случае, если они не достигнут соглашения, Jumbo-Visma должна будет заплатить штраф, если юристы Bora смогут доказать, что до 1 декабря были контакты и шли переговоры, а естественно, так и было. А иначе зачем бы Эйтдебрукс отправлял письмо своему нанимателю, сказав, что считает контракт законченным, если бы не был уверен, что у него уже есть новый контракт.

 

Если Bora будет действовать с умом, а они умны, то они станут бороться до конца, и не для того, чтобы сохранить гонщика, а чтобы получить максимум денег. Они могут получить приличную сумму от Эйтдебрукса и, возможно, приличную сумму от Ричарда Плюгге. 

 

Вообще-то, я удивился, что Эйтдебрукс выбрал Jumbo-Visma. Мне кажется, лично для него INEOS была бы более подходящей командой в смысле возможностей. Знаете, это крупная команда, большой календарь, ребята верят в себя.

 

Он мог выбрать Jumbo-Visma, потому что сегодня на неё все равняются, она задаёт стандарт. Все хотят в эту команду, потому что они впереди в использовании научных открытий, новых знаний. В этом смысле могу понять, почему Эйтдебрукс сделал этот выбор. Известно, что с самого юного возраста он вникает в каждую деталь, поэтому для него попасть в эту команду - исполнить свою мечту».

 

На вопрос ведущего TheMove о том, выгодную ли сделку совершили команды, если Эйтдебрукс будет выступать в Jumbo-Visma, а Роглич - в Bora-hansgrohe, Йохан Брюнель ответил:

 

«Думаю, да. Считаю, это выгодная сделка. Не то, чтобы Эйтдебрукс им был совершенно необходим. Напомню, что у них есть несколько перспективных талантливых молодых гонщиков, чемпионов, в их дочерней континентальной команде, но Эйтдебрукс, я совершенно уверен, впишется в их команду. Ему всего 20 лет, ему ещё многому надо учиться, многое совершенствовать. Думаю, этот парень знает, чего хочет, делает правильные шаги.

 

Да, разрывать контракт - не идеальная ситуация, но если гонщик несчастлив, и команда не соответствует его ожиданиям, при таком сочетании им трудно продолжать работать вместе. 

 

Заменить Роглича невозможно, он входит тройку или четвёрку лучших гонщиков мира. Логично, что они потеряют какое-то количество очков в следующем сезоне. Но я думаю, они видели, что Примож был на пике своих возможностей.

 

Думаю, они заключили отличные  контракты с Йоргенсоном, Беном Талеттом, и, конечно, с Кианом Эйтдебруксом. Это моё мнение. Но, повторюсь, Ричарду Плюгге сейчас несложно заключать хорошие контракты, потому что все хотят попасть в Jumbo-Visma, причём за меньшие деньги».

 

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Теги к статье: Киан Эйтдебрукс Сиан Эйтдебрукс Cian Uijtdebroeks Bora-hansgrohe Visma Leas a Bike

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Комментарии

  • Kay82
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
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    Вингегор 3-х кратный чемпион Тур де Франс

  • Astanaforever
    Vision – новые официальные кол ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Еще бы в эти обода Vision мини-моторчики вставить, ваше им цены не было бы в Астане. Тссс.! Я это не говорил)))
  • Astanaforever
    Astana Qazaqstan Team представ ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    30-ый--????. И он будет,только КТО? И где объявится Зейтц, если не было сообщений о завершении выступлений.
    Какой 30й? Все 29 гонщиков. Вона Квики в этом сезоне с 27ю гонщиками будут стартовать. Баста. Зейца не взяли. Самое главное, что Димку Груздева подписали. Небось уговаривали всей командой. Уффф все таки уговорили))).
  • Astanaforever
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    Astanaforever-Фото
    А вот это уже слабость. Загодя понимает, что трудно будет устоять перед датчанином Вингенором на ТдФ. Значит не верит в себя. А здесь на Джиро ему конкурентов нет серьезных. Гляди и еще Вуэльту поедет и там заберет. Вот это будет колосальный успех. Двух зайцев в одном сезоне убьет и попадет в клуб победителей трех ГТ. Нормальный план. Тока жаль Томаса. Настроение эта новость сильно ему подпортила..
  • Astanaforever
    Astana Qazaqstan Team представ ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ждем теперь презентацию велоформы от команды Polti Kometa, бывшая EOLO Kometa, почти полностью скопировшая форму Астана., что ввергала в ступор телезрителей репортажа гонок.
  • RVL
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    RVL-Фото

    С двух этапов заберёт. Остальное кататься будет..

    И на тур останется

  • error
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    error-Фото

    Есле речь о свяке Джиро + Вуэльта... то серьезная заява на "Большой шлем"..

    Эпично брать такое... в 25 лет.... и стать великим....

  • nightbuster33
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    nightbuster33-Фото

    И все-таки,главным для него остается ТдФ, но многие команды, связывающие свои надежды с ДИ перед дилеммой:"Как быть?" И надо было этому случиться именно перед  перед РХ и НГ. Попортили многим аппетит на торжество.

  • nightbuster33
    Astana Qazaqstan Team представ ... (2)
    nightbuster33-Фото

    С новой расцветкой веломайки Астана снова проявится в пелетоне,определяя местонахождение каждого в ходе гонки от старта до финиша,а не в финишнем протоколе.

  • motte
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: Karmatron
    Сидел бы дома, а то теперь интриги не будет)

    Вся Италия ликует!!!

    И, ещё приговаривая, давай как пантани связку джиро-тур.

    А, если честно, новость ошеломляющая под новый год.

    Ждать тура, где все соберутся? Зачем? Косточку можно и здесь подобрать, а там и на Вуэльту и, потом в клуб Трёх Корон ( все три гт в кармане) , а это История уже-:)

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