Йохан Брюнель о контракте Киана Эйтдебрукса

Йохан Брюнель: «Мне кажется, Киану Эйтдебруксу больше подошла бы команда INEOS»

Объявление Visma Lease a Bike о подписании Киана Эйтдебрукса и последовавшее за этим утверждение команды Bora-hansgrohe, что 20-летний бельгийский гонщик не может уходить из команды до конца 2024 года, стало неожиданностью даже для тех, кто в курсе новостей современного профессионального велоспорта, в том числе и для Йохана Брюнеля. В очередном подкасте TheMove Йохан Брюнель поделился своим мнением о ситуации с контрактом Киана Эйтдебрукса.

Йохан Брюнель: «Меня удивило отсутствие решимости Bora-hansgrohe сохранить Эйтдебрукса, что было видно по комментарию Ральфа Денка, который говорил, что у Эйтдебрукса есть контракт, но они не знают, что будет дальше. Возможно, он знал, что что-то происходит.

Прежде всего, Эйтдебрукс, возможно, развивался немного быстрее, чем кто-либо предполагал. Плюс его неудовлетворённость, возникшая во время Вуэльты, и сложности во взаимодействии с Власовым…Думаю, его жалобы на разделочный велосипед стали продолжением его разочарования, и, возможно, у него уже было намерение уйти из команды. Потому что, когда молодой гонщик в такой команде как Bora, начинает жаловаться, он понимает, что проблему не решить, и что он уйдёт.

Считаю, что тут сложилась ситуация, когда у очень талантливого гонщика возникли первые трудности с командой, и это совпало с приходом Роглича, на которого сместился фокус команды. Из-за этого в неофициальной иерархии Эйтдебрукс снова понижается на ступень.

Самое удивительное, что опровержение Bora появилось буквально через 88 минут после объявления Visma -Lease a Bike о новом подписании, которое стало полной неожиданностью.

Многое происходит за кулисами. Прежде всего, Эйтдебрукс или его агент должны были отправить письмо с заявлением об уходе своему нанимателю, команде Bora, с заявлением, что он считает контракт завершённым. Можно предположить, что какая-то сторона совершила грубую ошибку. Мы не знаем, в чём было дело. Нам известно только, что контракт с Bora заканчивался в конце 2024 года. И Bora-hansgrohe очень чётко дала это понять.

Мы также знаем, что в профессиональном велоспорте трансфер гонщика с действующим контрактом возможен только при согласии трёх сторон - старой команды, новой команды и UCI. Но это спортивные правила. Ведь есть и гражданский суд, если туда пойдёте, не забудьте такую небольшую деталь, что оба родителя Киана Эйтдебрукса - адвокаты. Так что, у него будет сильная поддержка. Когда он начинал весь этот процесс, то прекрасно понимал, что произойдёт.

Неважно, что говорит Bora или Ральф Денк, моё мнение, что Киан Эйтдебрукс подпишет в следующем году контракт с Jumbo-Visma. В этом сомнений нет. Потому что кто захочет брать в команду гонщика, который становится всё дороже, и недовольного, что отравит всю атмосферу в команде. От этого никто не выиграет.

Я прочитал статью бельгийского журналиста Йонаса Критера, который очень хорошо всё объяснил. Он поговорил с разными специалистами по спортивному и в обычному законодательству. Всё предельно ясно. Киан Эйтдебрукс - гражданин Бельгии, живёт в Бельгии, и приоритетом здесь является бельгийское гражданское законодательство, согласно которому любой сотрудник может разорвать контракт со своим нанимателем при определённых обстоятельствах.

В худшем случае, таком, как у Киана Эйтдебрукса, придётся заплатить оставшуюся часть по контракту. В его случае это 13 месяцев зарплаты, потому что он озвучил, что посчитал контракт завершённым 1 декабря. А это не такая огромная сумма. Кто-то называет 150, кто-то - 200 000 евро, за эту сумму он может получить свободу.

В игру вступают такие факторы, что он прогрессировал, вошёл в топ-10 на Гранд-туре в этом году, ему 20 лет, и он хочет в будущем году получать больше денег. В этом году Bora смогла удовлетворить его запросы, но, потратив деньги на Роглича, возможно, они хотя и могу повысить зарплату Киана, но не дотягивают до его цены на рынке. Думаю, идёт перетягивание каната.

Теперь Bora говорит, что он не может уйти, потому что у него контракт, а Эйтдебруксу и его агенту пришлось пойти в суд. В конце концов, думаю, будет достигнуто соглашение. Подключится Ричард Плюгге, и постарается решить вопрос.

Это очень и очень похоже на то, что случилось с Ваутом ван Артом, когда у него был контракт по сути с велокроссовой командой, а он перешёл в Jumbo-Visma. В первой инстанции Ваут ван Арт выиграл это дело, а во второй проиграл, и ему пришлось выплатить 600 000 евро, чтобы разорвать свой контракт. Всё ещё тянется апелляция. Конечно, он сейчас выступает. В итоге всё сводится к деньгам.

Понятно, что Эйтдебрукс не будет выступать за Bora-hansgrohe в следующем году, а станет гонщиком Visma-Lease a Bike, вопрос только, когда. И в этом, думаю, самая главная проблема для молодого гонщика. Ему надо приготовиться к борьбе в суде, из-за чего он потенциально может пропустить начало сезона.

Ваут ван Арт судится с менеджером команды, которой уже не существует. Здесь же ситуация лучше для Эйтдебрукса, потому что его зарплата, наверное, не такая большая.

Но людям надо понять одну вещь - у UCI нет возможностей, потому что Bora не отпускает гонщика. И тогда в действие вступает обычный закон, который показывает, что правила UCI ничего не значат. UCI пытается контролировать всех и вся, держать всех под своим зонтом, они будут угрожать и давить. И вероятнее всего, в случае, если они не достигнут соглашения, Jumbo-Visma должна будет заплатить штраф, если юристы Bora смогут доказать, что до 1 декабря были контакты и шли переговоры, а естественно, так и было. А иначе зачем бы Эйтдебрукс отправлял письмо своему нанимателю, сказав, что считает контракт законченным, если бы не был уверен, что у него уже есть новый контракт.

Если Bora будет действовать с умом, а они умны, то они станут бороться до конца, и не для того, чтобы сохранить гонщика, а чтобы получить максимум денег. Они могут получить приличную сумму от Эйтдебрукса и, возможно, приличную сумму от Ричарда Плюгге.

Вообще-то, я удивился, что Эйтдебрукс выбрал Jumbo-Visma. Мне кажется, лично для него INEOS была бы более подходящей командой в смысле возможностей. Знаете, это крупная команда, большой календарь, ребята верят в себя.

Он мог выбрать Jumbo-Visma, потому что сегодня на неё все равняются, она задаёт стандарт. Все хотят в эту команду, потому что они впереди в использовании научных открытий, новых знаний. В этом смысле могу понять, почему Эйтдебрукс сделал этот выбор. Известно, что с самого юного возраста он вникает в каждую деталь, поэтому для него попасть в эту команду - исполнить свою мечту».

На вопрос ведущего TheMove о том, выгодную ли сделку совершили команды, если Эйтдебрукс будет выступать в Jumbo-Visma, а Роглич - в Bora-hansgrohe, Йохан Брюнель ответил:

«Думаю, да. Считаю, это выгодная сделка. Не то, чтобы Эйтдебрукс им был совершенно необходим. Напомню, что у них есть несколько перспективных талантливых молодых гонщиков, чемпионов, в их дочерней континентальной команде, но Эйтдебрукс, я совершенно уверен, впишется в их команду. Ему всего 20 лет, ему ещё многому надо учиться, многое совершенствовать. Думаю, этот парень знает, чего хочет, делает правильные шаги.

Да, разрывать контракт - не идеальная ситуация, но если гонщик несчастлив, и команда не соответствует его ожиданиям, при таком сочетании им трудно продолжать работать вместе.

Заменить Роглича невозможно, он входит тройку или четвёрку лучших гонщиков мира. Логично, что они потеряют какое-то количество очков в следующем сезоне. Но я думаю, они видели, что Примож был на пике своих возможностей.

Думаю, они заключили отличные контракты с Йоргенсоном, Беном Талеттом, и, конечно, с Кианом Эйтдебруксом. Это моё мнение. Но, повторюсь, Ричарду Плюгге сейчас несложно заключать хорошие контракты, потому что все хотят попасть в Jumbo-Visma, причём за меньшие деньги».