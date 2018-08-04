Василис Анастопулос станет руководителем тренерской группы Astana Qazaqstan Team

Известный велосипедный тренер Василис Анастопулос подписал соглашение с командой Astana Qazaqstan Team, по которому начиная с сезона 2024 года он станет руководителем тренерской группы.

«Я очень рад присоединиться к команде «Астана», одной из самых престижных команд в Мировом Туре. Когда Александр Винокуров рассказал мне о своем видении будущего команды и предложил мне стать ее частью, я долго не раздумывал – это была невероятная возможность. Я с нетерпением жду момента, когда начну работать с командой ради достижения высоких результатов», - сказал Василис Анастопулос.

«Опыт и знания, которыми обладает Василис могут помочь нам улучшить гоночную подготовку в команде, серьезно повысив наши результаты. В то же самое время мы стремимся к развитию спринтерского направления, и я думаю, что Василис как раз тот человек, что нам нужен.

Он – очень опытный профессионал, и видение, которым обладает Василис относительно ключевых моментов, над которыми нам нужно поработать, поможет нам многое улучшить и в том направлении, которое мы выбрали в этом году с приходом Марка Кавендиша и Кейса Бола, и в направлении многодневных гонок и гор, в работе с такими гонщиками, как Алексей Луценко.

Кроме того, у молодых казахстанских тренеров будет шанс перенять его бесценный опыт для своей работы. Мы готовы упорно трудиться, так что я с оптимизмом смотрю на его приход в команду в 2024 году», - сказал Александр Винокуров.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team