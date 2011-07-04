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Том Пидкок не уверен, что будет защищать титул чемпиона мира по велокроссу

Том Пидкок: «Хочу использовать велокросс как хорошую базу для сезона на шоссе»

 

 

  Том Пидкок (Tom Pidcock) занял 3-е место на этапе Кубка мира по велокроссу в Дублине. 23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers вышел на первую позицию на четвёртом круге гонки, но не удержался впереди и на финальном круге боролся за попадание в тройку лучших, что ему удалось. Том Пидкок финишировал 3-м, через 17 секунд после победителя, Ваута ван Арта и через 3 секунды после лидера общего зачёта Кубка мира Лауренса Свека (Crelan – Fristads).

 

Том Пидкок не уверен, что будет защищать титул чемпиона мира по велокроссу

 

  Следующую неделю Том Пидкок проведёт в тренировочныом лагере команды INEOS Grenadiers, а к велокроссу вернётся 23 декабря. В интервью после финиша в Дублине британский гонщик рассказал, что приоритетом для него является сезон на шоссе, и он не уверен, что будет защищать титул чемпиона мира по велокроссу 5 февраля.

 

  Том Пидкок: «В кроссе нет тех же обязанностей, что на шоссе. Я здесь, чтобы наслаждаться, пробовать и побеждать в гонках. И это идёт на пользу выступлениям на шоссе. Шоссейному велогонщику  в велокросс, наверное, труднее в плане взрывных рывков, но если в целом ты подготовлен, тогда не так сложно. Надеюсь сохранить свои сильные стороны, а выносливость естественно растёт с возрастом.

 

  Хочу выступать в велокроссе на хорошем уровне, ради удовольствия, и извлекать пользу, чтобы кросс стал прочной базой перед сезоном на шоссе. Возможно, не буду защищать титул чемпиона мира, но это не точно. Не знаю.

 

  Сейчас еду в тренировочный лагерь. Может, смогу чуть улучшить форму перед возвращением в велокросс, но не ставлю целью делать большой рывок в следующем месяце. В декабре все тренируются более ровно и долго, не очень интенсивно.

 

  Такие тренировки, когда ты в форме для велокросса, даются тяжело, потому что у тебя есть взрывная мощность, но не стабильность. Буду проводить и другие тренировки. С радостью со всеми снова встречусь.

 

  Сегодня было бы ужасно, если бы не попал на подиум. Поэтому приложил все силы. За три круга до финиша все уже устают, и можно попробовать продавить. Я попробовал, но ничего не получилось. Не знаю, поехал я быстрее или скорость осталась прежней, но никто не выпал, и никто не вернулся.

 

  Ваут создал просвет на последнем круге, я тоже проехал последний круг довольно быстро, но в такой ситуации, не думаю, что у меня хватало мощности, чтобы уехать на равнинной трассе. Странно, непонятно, как много ребята осталось в этой группе. Хотя было грязно, но ехали, как будто это скоростная трасса.

 

  У меня не получалось как следует продавить, и это странно. Сегодня скорость была одинаковая. На последнем круге мне удалось заехать на подиум. Я был бы очень разочарован, если бы не получилось. Выиграть тоже было бы хорошо, но третье место – всё, чего мог добиться. Трасса довольно трудная, нигде не смог создать просвет».

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers велокросс

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 01:44 | Регистрация: 4.07.2011

    Иди уже в сад, не до тебя, здесь ваны рулили и рулят.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • motte
    Том Пидкок не уверен, что буде ... (1)
    motte-Фото

    Иди уже в сад, не до тебя, здесь ваны рулили и рулят.

  • motte
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (9)
    motte-Фото

    Ван есть Ван, мон ванту и кросс, это в голове не укладывается.

  • Kay82
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (9)
    Kay82-Фото
    полностью смотрел, гонка вышла отличная!Познякиukr
  • Николай Н.
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (9)
    Николай Н.-Фото

    А мне не удалось посмотреть мужиков, женщин смотрел, а потом вырубили свет и вот только включили.

  • SportSpirit
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Ван Арт мега-универсал в том числе и по способности ездить в самых разных климатических условиях. Ему что альпийские +35, что грязь. У меня прям флешбеки к прошлогоднему декабрю) 

  • Earl57
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (7)
    Earl57-Фото
    У Ван Арта и Пидкока 5 лет разницы в возрасте, 20 см в росте и 20 кг в весе. И откуда там одинаковым результатам взяться...
  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (3)
    Freejazz-Фото
    Эти две девушки в этом году в своей кроссовой лиге не уступают вышеупомянутым молодым людям. Жалко только, что у женщин пик проходит быстро - год феерии, а потом только моменты.
  • Camel
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (7)
    Camel-Фото
    Пидкок может побеждать только в отсутствие Ван дер Пула и Ван Арта. Ван Арт может побеждать в отсутствие Ван Дер Пула. Аксиома.
  • RVL
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (9)
    RVL-Фото

    Ван Артик покуражился сегодня по полной. Начиная с не фонтан старта, затем со втыка в отбойник, с полотенцем в колесе в продолжение, и финальной атакой под занавес )

    Пидкок моторил до 6го круга...но похоже это и был максимум

     

  • Camel
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (9)
    Camel-Фото

    Пидкок может побеждать только в отсутствие Ван дер Пула и Ван Арта. Ван Арт может побеждать в отсутствие Ван Дер Пула. Аксиома.

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