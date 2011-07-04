Том Пидкок не уверен, что будет защищать титул чемпиона мира по велокроссу

Том Пидкок: «Хочу использовать велокросс как хорошую базу для сезона на шоссе»

Том Пидкок (Tom Pidcock) занял 3-е место на этапе Кубка мира по велокроссу в Дублине. 23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers вышел на первую позицию на четвёртом круге гонки, но не удержался впереди и на финальном круге боролся за попадание в тройку лучших, что ему удалось. Том Пидкок финишировал 3-м, через 17 секунд после победителя, Ваута ван Арта и через 3 секунды после лидера общего зачёта Кубка мира Лауренса Свека (Crelan – Fristads).

Следующую неделю Том Пидкок проведёт в тренировочныом лагере команды INEOS Grenadiers, а к велокроссу вернётся 23 декабря. В интервью после финиша в Дублине британский гонщик рассказал, что приоритетом для него является сезон на шоссе, и он не уверен, что будет защищать титул чемпиона мира по велокроссу 5 февраля.

Том Пидкок: «В кроссе нет тех же обязанностей, что на шоссе. Я здесь, чтобы наслаждаться, пробовать и побеждать в гонках. И это идёт на пользу выступлениям на шоссе. Шоссейному велогонщику в велокросс, наверное, труднее в плане взрывных рывков, но если в целом ты подготовлен, тогда не так сложно. Надеюсь сохранить свои сильные стороны, а выносливость естественно растёт с возрастом.

Хочу выступать в велокроссе на хорошем уровне, ради удовольствия, и извлекать пользу, чтобы кросс стал прочной базой перед сезоном на шоссе. Возможно, не буду защищать титул чемпиона мира, но это не точно. Не знаю.

Сейчас еду в тренировочный лагерь. Может, смогу чуть улучшить форму перед возвращением в велокросс, но не ставлю целью делать большой рывок в следующем месяце. В декабре все тренируются более ровно и долго, не очень интенсивно.

Такие тренировки, когда ты в форме для велокросса, даются тяжело, потому что у тебя есть взрывная мощность, но не стабильность. Буду проводить и другие тренировки. С радостью со всеми снова встречусь.

Сегодня было бы ужасно, если бы не попал на подиум. Поэтому приложил все силы. За три круга до финиша все уже устают, и можно попробовать продавить. Я попробовал, но ничего не получилось. Не знаю, поехал я быстрее или скорость осталась прежней, но никто не выпал, и никто не вернулся.

Ваут создал просвет на последнем круге, я тоже проехал последний круг довольно быстро, но в такой ситуации, не думаю, что у меня хватало мощности, чтобы уехать на равнинной трассе. Странно, непонятно, как много ребята осталось в этой группе. Хотя было грязно, но ехали, как будто это скоростная трасса.

У меня не получалось как следует продавить, и это странно. Сегодня скорость была одинаковая. На последнем круге мне удалось заехать на подиум. Я был бы очень разочарован, если бы не получилось. Выиграть тоже было бы хорошо, но третье место – всё, чего мог добиться. Трасса довольно трудная, нигде не смог создать просвет».