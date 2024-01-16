Велокоманда Bora-hansgrohe продлила контракт с Anton Palzer

Тони Пальцер: «Я ещё не достиг пика в спортивном развитии»

Велокоманда Bora-hansgrohe продлила на один год контракт с 30-летним Антоном Пальцером (Anton Palzer), немецким ски-альпинистом, начавшим карьеру профессионального велогонщика в 2021 году.

За три сезона в Bora-hansgrohe Антон Пальцер проехал два Гранд-тура - Вуэльту Испании и Джиро д’Италия, занял 10-е место в общем зачёте Тура Турции-2023, впервые поднялся на призовой подиум вместе с командой, которая заняла 3-е место в командной гонке на время на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2023.

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling

Тони Пальцер: «Моё путешествие в велоспорте продолжается. Я более чем счастлив, что буду выступать в этой команде, на высшем уровне велоспорта. Я ещё не достиг пика в спортивном развитии и очень мотивирован в следующем сезоне быть надёжным помощником наших лидеров, а также искать собственные шансы. Так как я остаюсь открытым для новых вызовов, мне было бы интересно однажды принять участие и в гравийной гонке».