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Велокоманда Bora-hansgrohe продлила контракт с Anton Palzer

Тони Пальцер: «Я ещё не достиг пика в спортивном развитии»

 

 

Велокоманда Bora-hansgrohe продлила на один год контракт с 30-летним Антоном Пальцером (Anton Palzer), немецким ски-альпинистом, начавшим карьеру профессионального велогонщика в 2021 году.

 

За три сезона в Bora-hansgrohe Антон Пальцер  проехал два Гранд-тура - Вуэльту Испании и Джиро д’Италия, занял 10-е место в общем зачёте Тура Турции-2023, впервые поднялся на призовой подиум вместе с командой, которая заняла 3-е место в командной гонке на время на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2023.

 

Велокоманда Bora-hansgrohe продлила контракт с Anton Palzer

 

 Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling

 

Тони Пальцер: «Моё путешествие в велоспорте продолжается. Я более чем счастлив, что буду выступать в этой команде, на высшем уровне велоспорта. Я ещё не достиг пика в спортивном развитии и очень мотивирован в следующем сезоне быть надёжным помощником наших лидеров, а также искать собственные шансы. Так как я остаюсь открытым для новых вызовов, мне было бы интересно однажды принять участие и в гравийной гонке».

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Теги к статье: Антон Пальцер Anton Palzer BORA - hansgrohe

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Комментарии

  • s75
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    Эмильс Лиепиньш (Trek) и Юлиус ван ден Берг (EF) в DSM

  • s75
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (27)
    s75-Фото
    Не видел и не предполагаю. В любом более-менее грамотно составленном договоре работодатель защищает свои интересы. Если кого-то не устраивает решение работодателя - впереди интересный сезон в гонках 2-3 категорий с параллельным поиском новой работы))
  • Earl57
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (27)
    Earl57-Фото
    Вы их обязательства в контрактах видели или предполагаете что они есть?
  • s75
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (27)
    s75-Фото
    у гонщиков договорные обязательства перед командой
  • s75
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (27)
    s75-Фото
    Хороший трай-аут намечается на открывшуюся вакансию генеральщика. Вадера нет в списке, а у него концовка нынешнего сезона очень даже получилась. При переподписании Кооя было заявлено, что теперь на очереди ГТ.
  • s75
    Джанни Москон подписал контрак ... (6)
    s75-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Его с Инеос выкинули после эхокардиографии сердца ввиду неработоспособности и патологии сердца, а Астана его подобрала.


    С ним завершили сотрудничество после многочисленных публичных скандалов, "последних предупреждений" и дисквалификаций. С 2019 года в команде новый владелец, который пришел в т.ч заниматься гринвошингом* и ясно дал понять, что гонщики команды больше не должны оказываться в центре скандалов. Тем не менее, в тяжелый ковидный 2020 год Джанни получил контракт еще на один сезон - до конца 2021. "Выкидывают" в этом мире несколько иначе, не так ли?

  • Esperus2006
    Гадзоли и Скарони в Astana Qaz ... (2)
    Esperus2006-Фото
    Два места в Астане осталось, кого, интересно
  • VeloVelo
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (27)
    VeloVelo-Фото
    Да и нехай! )
  • VeloVelo
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (27)
    VeloVelo-Фото
    Ван Арт, все-таки, на Джиро.
    Тогда, Похоже, что он поедет северные классики всерьез.
  • EL-Fenomeno
    Яспер Филипсен — «Фламандец 2 ... (4)
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    Петер Саган, в свою очередь, как и Грег Ван Авермат, получили награду «Фламандец года» за достижения всей своей карьеры.

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