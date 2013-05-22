Боб Юнгельс подписал контракт с командой Bora-hansgrohe

Боб Юнгельс усилит состав велокоманды Bora-hansgrohe

Велокоманда Bora-hansgrohe объявила о подписании контракта с 29-летним уроженцем Люксембурга Бобом Юнгельсом (Bob Jungels). В пресс-релизе команды говорится, такой универсальный гонщик как Боб Юнгельс усилит состав Bora-hansgrohe и впишется в стратегию нескольких капитанов в гонке.

Боб Юнгельс последние два сезона выступал в команде AG2R Citroen, в этом году выиграл первый в карьере этап Тур де Франс после двух лет, омрачённых травмами и болезнями. Всего за карьеру Боб Юнгельс одержал 25 побед, в том числе выиграл классику-Монумент Льеж-Бастонь-Льеж и этап Тур де Франс. Юнгельс принял участие в 9 Гранд-турах, 8 из них проехал до конца.

Его лучшим результатом в генеральной классификации стало 6-е место на Джиро д’Италия-2016. В этом году люксембургский гонщик финишировал 12-м на Тур де Франс.

Боб Юнгельс: «Очень рад, что буду выступать в Bora-hansgrohe со следующего сезона. Думаю, что в этой команде смогу снова стабильно выступать в гонках Мирового тура, с нетерпением хочу внести вклад в победы команды в следующих сезонах. Уверен, что смогу продолжать развиваться как гонщик, упорно работать ради этого. Для меня этот переход как старт важного этапа карьеры».

Рольф Альдаг, спортивный директор команды: «Боб – очень интересный гонщик. Такое ощущение, что он выступает в пелотоне целую вечность. Но сейчас его лучший для гонок возраст только начинается. Он принесёт команде огромный опыт, но в то же время большой потенциал. Мы считаем, что этот потенциал он ещё не раскрыл в полной мере, над его развитием мы с Бобом будем работать вместе.

Считаем, что такой тип гонщика идеально впишется в нашу стратегию нескольких капитанов. Мы бы хотели продолжать усиливать состав в этом плане, чтобы нашим соперникам было труднее предсказать, как мы поведём гонку. Боб, уверен, сыграет ключевую роль в важных гонках, потому что он очень разносторонний гонщик».