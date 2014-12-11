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Давид де ла Крус подписал контракт с велокомандой Q36.5

Давид де ла Крус переходит в проконтинентальную команду Q36.5

 

 

34-летний испанский велогонщик Давид де ла Крус (David de la Cruz) после двух сезонов в команде Astana Qazaqastan подписал контракт с проконтинентальной велокомандой Q36.5. Победитель этапов Вуэльты Испании, Париж-Ницца, Тура Страны Басков, Давид де ла Крус также трижды входил в топ-7 генеральной классификации Вуэльты Испании в 2016, 2020 и 2021 годах. 

 

Давид де ла Крус начал карьеру профессионального велогонщика в 2012 году в команде Caja Rural, затем два года выступал в проконтинентальной команде NetApp-Endura,с 2015 по 2017 - в команде Патрика Лефевра Quick Step, в 2018 и 2019 - в команде Sky, в 2020 -2021 - в UAE Team Emirates, в 2022/23 - в команде Astana Qazaqstan.

 

Давид де ла Крус подписал контракт с велокомандой Q36.5

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

 

 

В интервью Marca Давид де ла Крус рассказал, что вёл переговоры с командами Мирового тура, но выбрал проект Q36.5:

 

“Я рад, что достиг с ними соглашения. Все плохие моменты теперь позади. Я подписал контракт на один сезон, что идеально для обеих сторон. Надо посмотреть, насколько мы подходим дру другу, но, думаю, подходим. Потом увидим. Всё решилось очень быстро. Начало было положено разговором с Алексом Сансом (Alex Sans), с которым у меня со времён выступления в NetApp давно сложились дружеские отношения. Мне рассказали о проекте, я был очень доволен соглашением. Всё просто.

 

Я вёл переговоры с несколькими командами, в том числе с командами Мирового тура, но из уважения не буду раскрывать их названия. В итоге меня больше всего вдохновил этот проект. Мне не пришлось долго думать и сомневаться. Я много хорошего слышал о гонщике команды Марселе Кампруби (Marcel Camprubi), скоро с ним познакомлюсь. А с Шабьером Микелем (Xabier Mikel) мы уже встречались на чемпионате Испании в 2021 году. 

 

С Джанлукой Брамбиллой я был в Quick Step. Ещё знаком с механиком Хоакином Собрино, с которым работал в Caja Rural. В прошлом контактировал и с менеджером команды Дугласом. Это молодая амбициозная команда, у которой лучшие годы ещё впереди, но в составе есть и опытные гонщики.

 

В календаре на следующий сезон будут такие гонки как Тиррено-Адриатико, Романдия, Тур Швейцармии, несколько гонок высшего уровня, как Тур ОАЭ. И я, и команда мотивированы хорошо выступить на швейцарских гонках, потому что команда швейцарская. Собираюсь по-другому распределять силы.

 

В 2023 году я был нацелен на Тур де Франс и Вэульту. Но из-за падения и болезней год получился пустым, потому что приходилось весь сезон строить только вокруг этих гонок. Мне будет сложно, потому что придётся привыкать к совершенно другому оборудованию. Никогда ещё у меня не было в карьере таких радикальных перемен. Но я надеюсь как можно лучше адаптироваться и с таким календарём выступить на самом лучшем уровне".  

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Теги к статье: Давид де ла Крус David de la Cruz Q36.5

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 00:54 | Регистрация: 20.05.2021

    Многие завершили карьеру из-за последствий совида. Считаю, что Давид выбрал лучший путь начать восхождение с уровня состояния формы на сегоднешний день,соответствующей проконт.команде.Успехов в новом сезоне!.

  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 05:33 | Регистрация: 22.09.2020

    еще бы Астане от Леона Санчеса избавится

  3. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 06:08 | Регистрация: 11.12.2014

    Цитата: Ернат
    еще бы Астане от Леона Санчеса избавится
    Санчес вроде бы завершил карьеру в этом году.

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Комментарии

  • ararat
    Давид де ла Крус подписал конт ... (3)
    ararat-Фото
    Цитата: Ернат
    еще бы Астане от Леона Санчеса избавится
    Санчес вроде бы завершил карьеру в этом году.
  • Ернат
    Кристиан Прюдомм надеется на з ... (2)
    Ернат-Фото

    или Луценко ))))))))))))))))

  • Ернат
    Давид де ла Крус подписал конт ... (3)
    Ернат-Фото

    еще бы Астане от Леона Санчеса избавится

  • Astanaforever
    Кристиан Прюдомм надеется на з ... (2)
    Astanaforever-Фото
    А выиграет тур индеец Кинтана..Вотъ )))
  • nightbuster33
    Давид де ла Крус подписал конт ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Многие завершили карьеру из-за последствий совида. Считаю, что Давид выбрал лучший путь начать восхождение с уровня состояния формы на сегоднешний день,соответствующей проконт.команде.Успехов в новом сезоне!.

  • SVS
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (11)
    SVS-Фото
    Какой смысл для "всех остальных" обгонять меньшого брата, когда с ним едут двое старших?
  • AlpenFlow
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (11)
    AlpenFlow-Фото
    Считаю, что Кусс победу заслужил и никто ему ее, эту победу, не подарил. Всё прочее-в пользу бедных!))
  • Геродот
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (11)
    Геродот-Фото

    Ясно одно. Не было бы Вини и Роглы на Вуэльте - не было бы никакаго Кусса. 

  • Velogonec
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (11)
    Velogonec-Фото
    Цитата: Freejazz
    Цитата: Joe
    Когда пытаетесь принизить роль Кусса в победе на Гранд-туре, вспомните, что пелотон не состоит целиком из членов комады JV. Со своими товарищами он, понятно, не соревновался, а всех остальных уделал. Слабый состав генеральщиков на Вуэльте? Это проблемы ни Кусса, ни Джамбы. Как говорят в хоккее, счет на табло. И только это останется в истории.

    Ну при всем уважении к Куссу (на полном серьезе) тут не все так просто. Он мог ехать спокойнее, потому, что за ним было двое и атаковать такой состав было бессмысленно без сильной команды. Или одного или другого ты притащишь на финиш и вместо кусса ты будешь иметь Роглича или Вингегора. Возможно Погачар (потому что в нынешнем пелотоне других таких не наблюдается) мог попытаться сократить количество лидеров и отсеять пару, но это только предположение.
    По вашему соперники и отставали просто от безисходности, а не потому что Сепп был сильнее их?) Да вопрос кто каким бы был, в условия борьбы трех лидеров Джамбо останется открытым навсегда. Но думаю вопросов был ли Сепп реально одним из троих сильнейших на Вуельте возникать не должен, дорога все показала.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (117)
    s75-Фото

    Давид переходит из Астаны в проконти Q36,5

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