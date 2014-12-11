Давид де ла Крус подписал контракт с велокомандой Q36.5

Давид де ла Крус переходит в проконтинентальную команду Q36.5

34-летний испанский велогонщик Давид де ла Крус (David de la Cruz) после двух сезонов в команде Astana Qazaqastan подписал контракт с проконтинентальной велокомандой Q36.5. Победитель этапов Вуэльты Испании, Париж-Ницца, Тура Страны Басков, Давид де ла Крус также трижды входил в топ-7 генеральной классификации Вуэльты Испании в 2016, 2020 и 2021 годах.

Давид де ла Крус начал карьеру профессионального велогонщика в 2012 году в команде Caja Rural, затем два года выступал в проконтинентальной команде NetApp-Endura,с 2015 по 2017 - в команде Патрика Лефевра Quick Step, в 2018 и 2019 - в команде Sky, в 2020 -2021 - в UAE Team Emirates, в 2022/23 - в команде Astana Qazaqstan.

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

В интервью Marca Давид де ла Крус рассказал, что вёл переговоры с командами Мирового тура, но выбрал проект Q36.5:

“Я рад, что достиг с ними соглашения. Все плохие моменты теперь позади. Я подписал контракт на один сезон, что идеально для обеих сторон. Надо посмотреть, насколько мы подходим дру другу, но, думаю, подходим. Потом увидим. Всё решилось очень быстро. Начало было положено разговором с Алексом Сансом (Alex Sans), с которым у меня со времён выступления в NetApp давно сложились дружеские отношения. Мне рассказали о проекте, я был очень доволен соглашением. Всё просто.

Я вёл переговоры с несколькими командами, в том числе с командами Мирового тура, но из уважения не буду раскрывать их названия. В итоге меня больше всего вдохновил этот проект. Мне не пришлось долго думать и сомневаться. Я много хорошего слышал о гонщике команды Марселе Кампруби (Marcel Camprubi), скоро с ним познакомлюсь. А с Шабьером Микелем (Xabier Mikel) мы уже встречались на чемпионате Испании в 2021 году.

С Джанлукой Брамбиллой я был в Quick Step. Ещё знаком с механиком Хоакином Собрино, с которым работал в Caja Rural. В прошлом контактировал и с менеджером команды Дугласом. Это молодая амбициозная команда, у которой лучшие годы ещё впереди, но в составе есть и опытные гонщики.

В календаре на следующий сезон будут такие гонки как Тиррено-Адриатико, Романдия, Тур Швейцармии, несколько гонок высшего уровня, как Тур ОАЭ. И я, и команда мотивированы хорошо выступить на швейцарских гонках, потому что команда швейцарская. Собираюсь по-другому распределять силы.

В 2023 году я был нацелен на Тур де Франс и Вэульту. Но из-за падения и болезней год получился пустым, потому что приходилось весь сезон строить только вокруг этих гонок. Мне будет сложно, потому что придётся привыкать к совершенно другому оборудованию. Никогда ещё у меня не было в карьере таких радикальных перемен. Но я надеюсь как можно лучше адаптироваться и с таким календарём выступить на самом лучшем уровне".