Давид Де ла Крус - победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2017

Давид Де ла Крус побеждает на 3-м этапе Тура Страны Басков-2017 из одиночного отрыва

Давид Де ла Крус (David de la Cruz), 27-летний испанский гонщик команды Quick Step Floors, одержал победу на 3-м этапе Тура Страны Басков-2017 из одиночного отрыва.

Атаковав за 15 км до финиша, он создал просвет, в одиночку преодолел последнюю категорийную вершину дня, и удержал преимущество на спуске. Микель Ниеве (Sky), Примож Роглич (LottoNl-Jumbo), Ригоберто Уран (Cannodale-Drapac) атаковали из пелотона в попытке переложиться к Де ла Крусу, но их не пустил заметно проредившийся к последнему подъёму пелотон.

Догнать Давида Де ла Круса группе не удалось, испанский гонщик опередил преследователей на 3 секунды. Спринт из группы выиграл Михал Квятковски (Sky), тройку лучших на этапе замкнул Джей МакКарти (Bora – Hansgrohe). Алехандро Вальверде (Movistar), которому пришлось менять велосипед за 20 км до финиша, сумел вернуться в пелотон и финишировал 4-м.

А вот Саймон Йейтс (Orica-Scott), который не смог поменяться велосипедом со своим товарищем по команде и был вынужден менять колесо из-за прокола за 20 км до финиша, добрать лидирующую группу не сумел, проиграв в итоге 1 минуту 33 секунды.

Майкл Мэттьюс (Sunweb), два дня лидировавший в общем зачёте, потерял майку лидера, финишировав через 1 минуту 2 секунды после победителя этапа.

Давид Де ла Крус возглавил генеральную классификацию.