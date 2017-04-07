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Давид Де ла Крус - победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2017

Давид Де ла Крус побеждает на 3-м этапе Тура Страны Басков-2017 из одиночного отрыва

 

  Давид Де ла Крус (David de la Cruz), 27-летний испанский гонщик команды Quick Step Floors, одержал победу на 3-м этапе Тура Страны Басков-2017 из одиночного отрыва.

 

 Атаковав за 15 км до финиша, он создал просвет, в одиночку преодолел последнюю категорийную вершину дня, и удержал преимущество на спуске.  Микель Ниеве (Sky), Примож Роглич (LottoNl-Jumbo), Ригоберто Уран (Cannodale-Drapac) атаковали из пелотона в попытке переложиться к Де ла Крусу, но их не пустил заметно проредившийся к последнему подъёму пелотон.

 

 

 

  Догнать Давида Де ла Круса группе не удалось, испанский гонщик опередил преследователей на 3 секунды. Спринт из группы выиграл Михал Квятковски (Sky), тройку лучших на этапе замкнул Джей МакКарти (Bora – Hansgrohe). Алехандро Вальверде (Movistar), которому пришлось менять велосипед за 20 км до финиша, сумел вернуться в пелотон и финишировал 4-м.

 

  А вот Саймон Йейтс (Orica-Scott), который не смог поменяться велосипедом со своим товарищем по команде и был вынужден менять колесо из-за прокола за 20 км до финиша, добрать лидирующую группу не сумел, проиграв в итоге 1 минуту 33 секунды.

 

  Майкл Мэттьюс (Sunweb), два дня лидировавший в общем зачёте, потерял майку лидера, финишировав через 1 минуту 2 секунды после победителя этапа.

 

Давид Де ла Крус возглавил генеральную классификацию. 

 

Результаты 3 этапа Тура Страны Басков-2017

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Теги к статье: Давиде Де ла Крус Тур Страны Басков Vuelta al Pais Vasco гонка Мирового тура победа из одиночного отрыва

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Комментарии

  • velodoctor
    Давид Де ла Крус, Алехандро Ва ... (1)
    velodoctor-Фото

    Вальверде очень хорошо все рассказал. popcorm

  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2017. Этап 3 (3)
    VeloVelo-Фото

    Красивая Победа Давида! 

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2017. Этап 3 (3)
    Николай Н.-Фото

    Красивая победа. Кто не рескует тот не поливает всех шампанским.

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2017. Этап 3 (3)
    velodoctor-Фото

    После успешного года нетапа на туре, кто-то мачадо подписал, кто-то самого очевидного Кёнига забрал, а выходит Делякруз был самым перспективным там. download Хорошая победа, этикс доминирует.

  • Student
    Леопольд Кёниг отказывается от ... (2)
    Student-Фото
    ТДФ, как саган, то образуется. Аж три капитана.
  • Андрон
    Альберто Контадор не потерял в ... (5)
    Андрон-Фото
    Если вы не падали в зоне нейтрализации, а приехали с просветом - общее время вы не получите. Будь вы хоть трижды лидер.
  • VeloVelo
    Филипп Жильбер пропустит Париж ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Правильное решение. Арденны ждут. 



    А то Бонену некому помочь?! Да там полный комплект!  
    Нахрена квикам еще и упарившийся ФЖ?
    Дайте Филу уже проехать его Арденны.



    Для тех, кто не в теме, Том перед ТФ сказал, что едет эту гонку как тренировку перед ПР и будет на ТФ работать на ФилЖила. Он это сделал. Сделал на 10+.

  • jeka-kiev
    Альберто Контадор не потерял в ... (5)
    jeka-kiev-Фото
    Цитата: Андрон
     Иногда нейтрализация очень даже помогает. Видишь просвет, который не закрыть - падай на траву. Получишь общее время. 
      Это, конечно, в порядке бреда, ну а вдруг?
     
    Действительно немного бредово. Если есть нейтрализация, то можно спокойно доехать 700м в отвале и получить общее время. Зачем же при этом падать??? Думаю падение было результатом чей-то ошибки, а не рад падения.
  • jeka-kiev
    Филипп Жильбер пропустит Париж ... (4)
    jeka-kiev-Фото
    Тому главное не мешать и не падать, и да... велосипед нормально подготовить. Остальное ему по силам сделать самому и с помощью других партнеров по команде. С мотивацией и формой, думаю, у него сейчас очень хорошо.
  • VeloVelo
    Леопольд Кёниг отказывается от ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Лео, Выздоравливай! ТДФ ждет тебя. 

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