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Дэйв Брэйлсфорд может уйти с поста главы команды Ineos Grenadiers из-за проблем со здоровьем

Дэйв Брэйлсфорд о возможном уходе с поста руководителя команды Ineos Grenadiers и Тур де Франс-2021

 

 

  Глава велокоманды Ineos Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд (Dave Brailsford) не исключает, что может покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем. 57-летний генеральный менеджер, выигравший 7 из 11 Тур де Франс за время руководства британской командой,  в интервью The Guardian почеркнул, что когда приходится тратить больше сил на себя, а не подопечных, то пора уходить.

 

Дэйв Брэйлсфорд может уйти с поста главы команды Ineos Grenadiers из-за проблем со здоровьем

 

  Дэйв Брэйлсфорд: «Если у меня и дальше будут проблемы со здоровьем, продолжать не смогу. Твёрдо в этом уверен. Я стараюсь о себе заботиться, но моя задача – помогать другим людям, руководить и поддерживать их. Если приходит время, когда себя стараешься поддерживать больше, пора уходить.

 

  Когда переживаешь, как тебе кажется, угрожающие жизни моменты дважды за два года, то начинаешь размышлять, что может случиться дальше.  Рак пугал, но поддавался лечению, но проблемы с сердцем пугают гораздо больше. Начинаешь задаваться вопросом: «А насколько вообще хватит моего здоровья?»

 

  Всё идёт от стресса, связанного с работой. Не только за последний год, а, думаю, в течение всех десяти лет. Когда добиваешься успеха, как смогли мы, начинают задавать много вопросов. Когда приезжал во Францию в прошлые годы, вызовы, с которыми мы сталкивались, были частью работы, чтобы их принять, нужно быть стойким».

 

С 2010 года под руководством Дэйва Брэйлсфорда гонщики британской велокоманды Sky  одержали победы на 7 Тур де Франс из 11 (в 2012 с Брэдли Уиггинсом, в 2013, 2015, 2016, 2017 – с Крисом Фрумом, в 2018 – с Герантом Томасом, в 2019 – с Эганом Берналем) , выиграли 12 и 34 Гранд-туров.

 

Последние два года победить на Тур де Франс гонщикам команды не удалось, но Ричард Карапас в этом году поднялся на 3-ю ступень подиума.

 

  Дэйв Брэйлсфорд не считает, что надо поддаваться пессимизму в отношении выступлений команды: «Когда мы приехали на гонку, мы нацеливались бороться против, как мы думали, двух сильнейших претендентов – Погачара и Роглича.

 

После недельных гонок, которые выиграли, ребятам были в форме, что давало нам шанс на атаки с несколькими гонщиками. Но на первой неделе Герант упал, другие ребята тоже падали, и это полностью поменяло динамику.

 

Мы выпали из потока, что изменило наши возможности. Роглич сошёл, что тоже изменило динамику гонки, она пошла совсем не так, как мы ожидали. Это наш 34-й Гранд-тур. Мы выиграли 12. Не думаю, что случайно. В этом году прошли два Гранд-тура, один из которых мы выиграли, на втором финишировали на 3-м месте. В этом сезоне мы выиграли больше недельных гонок, чем когда-либо. Так что не знаю, откуда пессимизм».  

 

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Теги к статье: Дэйв Брэйлсфорд Dave Brailsford INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • VeloVelo
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо за видео )
    Ну, Йонас точно не перетрудился на этом своем рыбзаводе ))
    Работает так себе, видно, что временно и без опыта почти.

    Желаю ему Удачи в гонках! Это у него лучше получается )

  • VeloVelo
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Детей на подиум это все-таки лишнее. Надеюсь, эта мода скоро пройдет.

  • VeloVelo
    Андре Грайпель завершит карьер ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Андре, порадуй своих болельщиков еще одной победой! Ждем!

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (54)
    M-07-Фото
    Да пошёл этот ваш Кэв, был способен или нет, плевать. Очень рад, что этот хам с грязной хамской манерой вождение, не уважающий соперников и их здоровье, не побил рекорд и не рад, что вообще дотянулся до рекорда, таким не место в спорте. Его надо было выгнать с Тура с подрезку альпециновцев на одном из этапов, как из-за него выгнали Сагана 4 года назад с Тура, не дав словаку побить рекорд по зелёным майкам подряд, хотя это сам Кэв и был виноват тогда.
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (54)
    M-07-Фото
    Есть ещё более мощный бронепоезд ван дер Пул, у него кусок мощнее любого, но пока на вело не сильно распылятся.
  • Ice
    Четыре победы на этапах и зелё ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Tom_Boonen
    Итого на этом Туре было 6 спринтерских финишей. 2 из них было выиграно с колеса соперника, ещё один на грани (этап 13). Все 3 этих этапа выиграл Кэвендиш. Но именно он у многих остается бездарным тактиком, который не может выигрывать спринты без идеального развоза. Парадокс?

    ))) Дай бог, поедет он на следующий Тур и дай бог здоровья топовым спринтерам. Вот и посмотрим его тактику. А развоз, это не последние сотни метров. Весь пелотон считает поезд квиков лучшим, а тут выясняется, что они бревна еще те?))) Не помню где видел фразу, но она тут идеально вписывается "Ты лучший спринтер? Так выиграй Елисейские поля." А что по факту? Тумба-Юмба показала, кто тут батя. Есть подозрение, что если бы ван Арту хотелось спринты выигрывать, зеленую майку он отжал бы не напрягаясь. 

  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (54)
    Ice-Фото

    Цитата: Tom_Boonen
    Цитата: Ice
    Несмотря на кучу побед у Кэва он сильно зависим от развоза. Это не бродяга Саган, умеющий искать нужное колесо и не бронепоезд ван Арт, у которого длина куска втрое больше, чем у Кэва)

    А давайте реально посмотрим реально на этот Тур: кто выигрывал в спринтерском финише? Кроме Кэва только Мерлир и Ван Арт. Оба с идеальными развозами, Тим почти без конкурентов. У Марка идеальным развоз далеко не всегда назовешь, он в том числе выигрывал и с колеса соперника.
    И сегодня он занял колесо Ван Арта. Немножко удачи, открылся бы нужный коридор - и вполне возможно была бы очередная победа. А сказал бы в таком случае кто-то, какой Кэв крут без развоза? Да нет, наверняка большинство бы сошлись во мнении, что его грамотно посадили на колесо главному сопернику, а сам Марк без развоза ничего не может.

    Это все разговоры в пользу бедных, если бы, да кабы. А по факту в очередной раз в нештатной ситуации принял неверное решение, оказался в коробочке. Ван Арт ехал ровно, его не обвинить, да и щель таки была, пересмотрел сегодня - тот же Юэн в подобной ситуации мог проскочить не напрягаясь. Вот только вы забываете, что до этого Кэву выложиться пришлось чуть ли не до донышка только ради того, чтобы на колесе у ван Арта остаться. А то, что бензобак у Марка вдвое-второе меньше, чем у Воута, знают все. По факту выиграл сильнейший.

     

     

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (54)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: red
    Приходит Меркс к Ван Арту перед последним этапом и говорит: "Я к тебе пришел как бельгиец к бельгийцу..."

    ...а потом: "спасибо friends и я доволен и ты красавчэг"))

    Цитата: Kay82
    Кев, Погачар, Ван Арт, Вингегард - львы этого тура

    А бы ещё добавил одного тигра - Б.Оконнора, который для меня как и Йонас - настоящие открытие этого ТдФ

  • st.Devil
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (7)
    st.Devil-Фото
    Год осталось подождать и всё узнаем.
    Как большинство видов спорта велоспорт молодеет.
  • Coffe
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (54)
    Coffe-Фото
    Цитата: flugegeheimen
    А супер-трудяга Тим Деклерк стал красным фонарем гонки
    Не даром у него прозвище El Tractor.

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