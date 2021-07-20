Дэйв Брэйлсфорд может уйти с поста главы команды Ineos Grenadiers из-за проблем со здоровьем

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:09
Дэйв Брэйлсфорд о возможном уходе с поста руководителя команды Ineos Grenadiers и Тур де Франс-2021
Глава велокоманды Ineos Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд (Dave Brailsford) не исключает, что может покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем. 57-летний генеральный менеджер, выигравший 7 из 11 Тур де Франс за время руководства британской командой, в интервью The Guardian почеркнул, что когда приходится тратить больше сил на себя, а не подопечных, то пора уходить.
Дэйв Брэйлсфорд: «Если у меня и дальше будут проблемы со здоровьем, продолжать не смогу. Твёрдо в этом уверен. Я стараюсь о себе заботиться, но моя задача – помогать другим людям, руководить и поддерживать их. Если приходит время, когда себя стараешься поддерживать больше, пора уходить.
Когда переживаешь, как тебе кажется, угрожающие жизни моменты дважды за два года, то начинаешь размышлять, что может случиться дальше. Рак пугал, но поддавался лечению, но проблемы с сердцем пугают гораздо больше. Начинаешь задаваться вопросом: «А насколько вообще хватит моего здоровья?»
Всё идёт от стресса, связанного с работой. Не только за последний год, а, думаю, в течение всех десяти лет. Когда добиваешься успеха, как смогли мы, начинают задавать много вопросов. Когда приезжал во Францию в прошлые годы, вызовы, с которыми мы сталкивались, были частью работы, чтобы их принять, нужно быть стойким».
С 2010 года под руководством Дэйва Брэйлсфорда гонщики британской велокоманды Sky одержали победы на 7 Тур де Франс из 11 (в 2012 с Брэдли Уиггинсом, в 2013, 2015, 2016, 2017 – с Крисом Фрумом, в 2018 – с Герантом Томасом, в 2019 – с Эганом Берналем) , выиграли 12 и 34 Гранд-туров.
Последние два года победить на Тур де Франс гонщикам команды не удалось, но Ричард Карапас в этом году поднялся на 3-ю ступень подиума.
Дэйв Брэйлсфорд не считает, что надо поддаваться пессимизму в отношении выступлений команды: «Когда мы приехали на гонку, мы нацеливались бороться против, как мы думали, двух сильнейших претендентов – Погачара и Роглича.
После недельных гонок, которые выиграли, ребятам были в форме, что давало нам шанс на атаки с несколькими гонщиками. Но на первой неделе Герант упал, другие ребята тоже падали, и это полностью поменяло динамику.
Мы выпали из потока, что изменило наши возможности. Роглич сошёл, что тоже изменило динамику гонки, она пошла совсем не так, как мы ожидали. Это наш 34-й Гранд-тур. Мы выиграли 12. Не думаю, что случайно. В этом году прошли два Гранд-тура, один из которых мы выиграли, на втором финишировали на 3-м месте. В этом сезоне мы выиграли больше недельных гонок, чем когда-либо. Так что не знаю, откуда пессимизм».
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