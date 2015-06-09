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Карлос Родригес продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers до конца 2027 года

Карлос Родригес продолжит выступать в велокоманде INEOS Grenadiers

 

 

22-летний испанский велогонщик Карлос Родригес (Carlos Rodríguez) продлил контракт с   INEOS Grenadiers до конца 2027 года. В британской велокоманде Родригес начал карьеру профессионального велогонщика 19 лет в 2020 году. За это время испанский гонщик одержал 4 победы и проехал два Гранд-тура. Дебютировав на Вуэльте Испании в 2022 году, Карлос Родригес занял 7-е место в общем зачёте. В этом году на первом в карьере Тур де Франс он одержал победу на этапе и финишировал 5-м в генеральной классификации.

 

Карлос Родригес продолжит выступать в велокоманде INEOS Grenadiers

 

 

 Род Эллингворт, глава команды INEOS Grenadiers: «Мы рады, что Карлос продлил контракт до 2027 года. За время работы в нашей команде он продемонстрировал выдающийся прогресс и преданность делу. Нам было очень приятно с ним работать. В команде он с редко встречающейся зрелостью сделал шаг от юниоров до элитного уровня гонок, чем всех очень впечатлил. Мы уверены, что в ближайшем будущем он сыграет важную роль в команде. Он настоящий гонщик мирового класса».

 

Карлос Родригес: «С тех пор, как пришёл в команду, чувствую себя как дома, в семье. Команда тепло меня приняла и показала, что меня  ценит. Надеюсь в ближайшие годы продолжать расти не только как профессиональный велогонщик, но и как личность. Главное для меня - постоянно учиться тому, как стать лучше. В свою очередь, я надеюсь чаще добиваться высоких результатов, продолжать завоёвывать своё место среди лучших велогонщиков пелотона. Поэтому считаю эту команду лучшей для роста и для достижения великолепных результатов.

 

Я с детства хотел принять участие в Тур де Франс. С уважением смотрел на выступление гонщиков Sky по телевизору, надеясь однажды стать частью этой команды. Этот год стал для меня особенным, потому что я впервые проехал Тур де Франс  в составе команды, о которой всегда мечтал. Мне сложно описать словами, какие невероятные чувства я испытываю».

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Теги к статье: Карлос Родригес Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Lucky

    Lucky

    24 октября 2023 19:44 | Регистрация: 1.05.2018

    Старт Тура во Флоренции, интересно https://cyclinguptodate.com/cycling/profiles-route-tour-de-france-2024-hilly-st
    art-in-italy-race-finale-with-monaco-nice-time-trial-and-all-the-known-rumours?
    fbclid=IwAR0Onj6uqQRbyw60X1Jg6QBkS8UQSeaX3SsyVOnTQuiSjEFTJCbP7ycWHkU

    Цитата: Lucky
    Старт Тура во Флоренции, интересно https://cyclinguptodate.com/cycling/profiles-route-tour-de-france-2024-hilly-st
    art-in-italy-race-finale-with-monaco-nice-time-trial-and-all-the-known-rumours?
    fbclid=IwAR0Onj6uqQRbyw60X1Jg6QBkS8UQSeaX3SsyVOnTQuiSjEFTJCbP7ycWHkU
    Не нашёл информацию в инете о том чтобы Джиро стартовала во Франции

    Цитата: Lucky
    Старт Тура во Флоренции, интересно https://cyclinguptodate.com/cycling/profiles-route-tour-de-france-2024-hilly-st
    art-in-italy-race-finale-with-monaco-nice-time-trial-and-all-the-known-rumours?
    fbclid=IwAR0Onj6uqQRbyw60X1Jg6QBkS8UQSeaX3SsyVOnTQuiSjEFTJCbP7ycWHkU

    Цитата: Lucky
    Старт Тура во Флоренции, интересно https://cyclinguptodate.com/cycling/profiles-route-tour-de-france-2024-hilly-st
    art-in-italy-race-finale-with-monaco-nice-time-trial-and-all-the-known-rumours?
    fbclid=IwAR0Onj6uqQRbyw60X1Jg6QBkS8UQSeaX3SsyVOnTQuiSjEFTJCbP7ycWHkU
    Не нашёл информацию в инете о том чтобы Джиро стартовала во Франции
    Когда либо

  2. s75

    24 октября 2023 22:14 | Регистрация: 9.06.2015

    На бочку с мёдом пресс-службы всегда найдется ложка / / в виде предварительного соглашения с Мовистаром. Уходя - уходи.

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Комментарии

  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

    [url=https://postimg.cc/sBJgT6c4][/url

    ]

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото
    Да, немного триатлона гранд-туру точно не помешает
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    Тур под Ремко

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    MVDP-Фото

    С чего ему охеревать? На первой неделе достаточно спринтерских этапов. Елисейских полей нет и смысла доезжать Тур до конца тоже.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    s75-Фото

    Аарон Гейт переходит в Бургос, и вместе с ним тот длинноволосый новозеландский спринтер, который навыигрывал гонок ближе к концу сезона. Их "Болтон" возвращается на континентальный уровень.

  • s75
    Оскар Родригес подписал трёхле ... (5)
    s75-Фото
    Речь о скамейке запасных, она заполнена, половину гонок в исполнении команды лучше не смотреть, "возят" Ниеве и Кастровьехо, возможно мог бы это делать и Верона, но он не стал ждать (наверное, правильно сделал). Уже брали Фрайле, теперь Родригес.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Astanaforever-Фото

    Пишут, что Кэв присутствуя на презентации маршрута Тура, сидя в кресле увидев альтиметрию этапов, чуть не упал с него, охерев, понял, что ему ваще ловить нечего будет на туре. Он просто не доедет до финиша, не то, чтобы спринтовать. Да...лоханулась Астана по крупному....

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