Карлос Родригес продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers до конца 2027 года

Карлос Родригес продолжит выступать в велокоманде INEOS Grenadiers

22-летний испанский велогонщик Карлос Родригес (Carlos Rodríguez) продлил контракт с INEOS Grenadiers до конца 2027 года. В британской велокоманде Родригес начал карьеру профессионального велогонщика 19 лет в 2020 году. За это время испанский гонщик одержал 4 победы и проехал два Гранд-тура. Дебютировав на Вуэльте Испании в 2022 году, Карлос Родригес занял 7-е место в общем зачёте. В этом году на первом в карьере Тур де Франс он одержал победу на этапе и финишировал 5-м в генеральной классификации.

Род Эллингворт, глава команды INEOS Grenadiers: «Мы рады, что Карлос продлил контракт до 2027 года. За время работы в нашей команде он продемонстрировал выдающийся прогресс и преданность делу. Нам было очень приятно с ним работать. В команде он с редко встречающейся зрелостью сделал шаг от юниоров до элитного уровня гонок, чем всех очень впечатлил. Мы уверены, что в ближайшем будущем он сыграет важную роль в команде. Он настоящий гонщик мирового класса».

Карлос Родригес: «С тех пор, как пришёл в команду, чувствую себя как дома, в семье. Команда тепло меня приняла и показала, что меня ценит. Надеюсь в ближайшие годы продолжать расти не только как профессиональный велогонщик, но и как личность. Главное для меня - постоянно учиться тому, как стать лучше. В свою очередь, я надеюсь чаще добиваться высоких результатов, продолжать завоёвывать своё место среди лучших велогонщиков пелотона. Поэтому считаю эту команду лучшей для роста и для достижения великолепных результатов.

Я с детства хотел принять участие в Тур де Франс. С уважением смотрел на выступление гонщиков Sky по телевизору, надеясь однажды стать частью этой команды. Этот год стал для меня особенным, потому что я впервые проехал Тур де Франс в составе команды, о которой всегда мечтал. Мне сложно описать словами, какие невероятные чувства я испытываю».