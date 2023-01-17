39-летний Дрис Девенинс начнёт 12-й сезон с командой Quick-Step

Дрис Девенинс продлил контракт с велокомандой Quick-Step Alpha Vinyl на 2023 год

39-летний бельгийский велогонщик Дрис Девенинс (Dries Devenyns) продлил контракт с командой Quick-Step Alpha Vinyl ( Soudal-Quick Step с 2023) на один год. Дрис Девенинс пришёл в команду Патрика Лефевра в 2009 году и выступал пять лет, после чего перешёл в команду Giant-Shimano, а затем два года был гонщиком IAM Cycling, но в 2017 вновь вернулся в Quick-Step и в 2023 году начнёт 12-й сезон в этой команде.

Photo(c) Quick-Step Alpha Vinyl Team

Дрис Девенинс внёс большой вклад в многочисленные успехи команды, в том числе входил в состав на Тур де Франс-2019, где Жулиан Алафилипп выиграл два этапа и 14 дней удерживал жёлтую майку лидера. Девенинс также помогал Ремко Эвенепулу одержать историческую для команды первую победу на Гранд-туре – на Вуэльте Испании-2022.

Дрис Девенинс: «Конечно, с нетерпением жду следующий сезон. Осознаю, что продолжаю осуществлять детскую мечту. Мы крупнейшая команда для болельщиков Бельгии и всего мира, для каждого из нас выступать в этой невероятной команде – исполнение детской мечты. Меня всё ещё вдохновляют вызовы – набирать форму, мощно проехать гонку, хорошо поработать на товарищей по команде, бороться за победы.

Понимаю, что всё, что буду делать в жизни после, будет уже другим. И мне очень нравится так долго работать вместе с одними и теми же людьми, которые стали друзьями. Хорошие взаимоотношения тоже придают сил, когда каждый раз прикалываю в гонке свой номер».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Как всегда, ради команды Дрис готов пройти огонь и воду. У него великолепный склад ума, его гоночный опыт бесценен для других ребят. Он знает, как сохранять спокойствие, практичный, он прекрасный человек. Мы рады, что можем рассчитывать на него и в 2023 году».