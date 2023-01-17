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39-летний Дрис Девенинс начнёт 12-й сезон с командой Quick-Step

  Дрис Девенинс  продлил контракт с велокомандой Quick-Step Alpha Vinyl на 2023 год

 

 

  39-летний бельгийский велогонщик Дрис Девенинс (Dries Devenyns) продлил контракт с командой Quick-Step Alpha Vinyl ( Soudal-Quick Step с 2023) на один год. Дрис Девенинс пришёл в команду Патрика Лефевра в 2009 году и выступал пять лет, после чего перешёл в команду Giant-Shimano, а затем два года был гонщиком IAM Cycling, но в 2017 вновь вернулся в Quick-Step и в 2023 году начнёт 12-й сезон в этой команде.

 

39-летний Дрис Девенинс начнёт 12-й сезон с командой Quick-Step

Photo(c) Quick-Step Alpha Vinyl Team

 

  Дрис Девенинс внёс большой вклад в многочисленные успехи команды, в том числе входил в состав на Тур де Франс-2019, где Жулиан Алафилипп выиграл два этапа и 14 дней удерживал жёлтую майку лидера. Девенинс также помогал Ремко Эвенепулу одержать историческую для команды первую победу на Гранд-туре – на Вуэльте Испании-2022.

 

  Дрис Девенинс: «Конечно, с нетерпением жду следующий сезон. Осознаю, что продолжаю осуществлять детскую мечту. Мы крупнейшая команда для болельщиков Бельгии и всего мира, для каждого из нас выступать в этой невероятной команде – исполнение детской мечты. Меня всё ещё вдохновляют вызовы – набирать форму, мощно проехать гонку, хорошо поработать на товарищей по команде, бороться за победы.

 

  Понимаю, что всё, что буду делать в жизни после, будет уже другим. И мне очень нравится так долго работать вместе с одними и теми же людьми, которые стали друзьями. Хорошие взаимоотношения тоже придают сил, когда каждый раз прикалываю в гонке свой номер».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Как всегда, ради команды Дрис готов пройти огонь и воду. У него великолепный склад ума, его гоночный опыт бесценен для других ребят. Он знает, как сохранять спокойствие, практичный, он прекрасный человек. Мы рады, что можем рассчитывать на него и в 2023 году».

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Теги к статье: Дрис Девенинс Dries Devenyns Quick-Step Alpha Vinyl

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Генеральный менеджер Education ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Воутерс стесняется прямо сказать очевидное - Тур Карапасу не взять никогда, генерал он скучный (т.к. от обороны и на удачу) и вообще мечтать это здорово, но сначала спросим тех, кто платит мечтателю. не за мечты платит

  • shoooster
    Сонни Кольбрелли завершает кар ... (2)
    shoooster-Фото
    Здоровья тебе, Сонни!
  • Sheridan
    Дэн Мартин: “Тадей Погачар вер ... (2)
    Sheridan-Фото
    В Астане, думаю, во всем бардак. Вся эта тряска с Premier Tech-ом будто уничтожила порядок и дисциплину всех сотрудников.
  • nightbuster33
    Дэн Мартин: “Тадей Погачар вер ... (2)
    nightbuster33-Фото

    В его словах скрывается истина,которой не хватает многим командам,в том числе и команде Астаны....Управляемость велоспорта! Да это начинается с самого начала занятий велоспортом  под опекой тренеров и только  у единиц выявляется свое виденье гонки для достижения высоких целей,а основная масса так и катаются в рамках указаний наставников не только в процессе тренировок,но и входе гонки через радио. Из них мало кто работает своей головой,каждую секунду ожидая в своих ушах дальнейших действий в гонке. ...30 часов еженедельных тренировок с соответствующей интенсивностью....Да, если бы Астана имела бы такой объем тренировок, мы бы никогда не видели бы спины их гонщиков в последних рядах почти во всех гонках. 

  • Геродот
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    Геродот-Фото

    Интересно его на доп проверяли? Любители особенно это любят)

  • MVDP
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    MVDP-Фото
    Итальянцы Михалкова почитывают и почитают, видимо.
  • Earl57
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    Earl57-Фото

    Про Кэйп Эпик очень интересно. Надеюсь что в следующем году поедет, эта многодневка ему идеально подходит. А поскольку 40 лет ему еще нет, то будет в основной категории зарубаться.

  • motte
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    motte-Фото

    О, а почему не 36.6?-:) оптимал 36.5 что-то новенькое.

    Удачи, но я думал , что он в треке останется, видимо, много советчиков там, вот и решил быть один, а вообще, молодцы, развитие и поиски новых путей это есть движение вперёд.

  • Esperus2006
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    Esperus2006-Фото
    Хотят своего Вайна найти
  • RVL
    Крис Фрум о системе начисления ... (6)
    RVL-Фото

    что молодой и резвый-спору нет. но побеждать на разных гонках не одно и тоже. у него и соперники классом ниже. поляки могли назвать моречко-своим макюэном, но он "макюэн" только на туре польши , где нет всегда топ спринтеров, и в проконти гонках. и тд.
    в протуре его могут укатать и разобрать еще до спринта,неглядя даже на его уникальные данные. так что надо посмотреть его с реальными соперниками топ уровня на топ гонках.

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