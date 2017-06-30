Джанни Москон подписал контракт с велокомандой Soudal Quick Step

Джанни Москон переходит в велокоманду Soudal Quick Step

29-летний итальянский велогонщик Джанни Москон (Gianni Moscon) подписал контракт с велокомандой Soudal Quick-Step, куда переходит после двух сезонов в команде Astana Qazaqastan. Он стал 27-м гонщиком состава команды Soudal Quick Step на 2024 год.

Джанни Москон, которого за мощность называют “Иль Тратторе” (“Il Trattore”) - «Трактор», начал карьеру профессионального велогонщика в 2016 году, одержал 11 побед, в том числе в общем зачёте Арктической гонки Норвегии, Тура Гуанси, в классиках Джиро дель Тоскана и Коппа Агостони. Джанни Москон был призёром классики Монумента Ломбардия в 2017 году, а на Париж-Рубэ в 2021 году занял 4-е место.

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images/Soudal Quick Step Team

Джанни Москон: «Очень счастлив присоединиться к команде. Soudal Quick-Step - одна из крупнейших команд в мире. На классиках всегда приходилось следить за гонщиками этой команды, которые оказывались в правильном месте в правильный момент, делая гонку тяжёлой. Когда стал профессионалом, одной из целей поставил когда-нибудь выступать в Soudal Quick Step. Рад, что в следующем сезоне это произойдёт. После двух трудных лет в карьере этот переход много для меня значит. Хочу поблагодарить всех за то, что поверили в меня.

Я люблю Классики, мне нравится, как команда на них выступает. С нетерпением жду, когда стану частью этой группы. Всегда отдавал все силы, выступая в гонках. То, что стану одним из «Волчьей Стаи», наполняет меня огромной радостью».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Soudal Quick Step: «Мы знаем Джанни давно, ещё с тех пор, как он был любителем. Он очень талантливый велогонщик, который привлёк внимание результатами, когда выступал в андерах, выиграл такую гонку как Пикколо Джиро ди Ломбардия и Тур де л’Авенир. Он продолжал демонстрировать свои способности себя в профессионалах. В следующем сезоне он усилит наш состав. Мы уверены, что в нашей команде в следующем году Джанни сможет прекрасно себя проявить».