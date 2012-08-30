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Глава команды Israel Premier Tech не гарантирует Крису Фруму отбор в состав на Тур де Франс-2024

Сильван Адамс: «Разговоры об изменении посадки не помогут Крису Фруму попасть в состав на Тур де Франс-2024»

Photo screen @ChrisFroome

 

 

 

38-летний британский велогонщик, четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум надеется в следующем году вернуться на французский Гранд-тур, куда не смог попасть в составе Israel-Premier Tech в этом сезоне, о чём рассказал в интервью Marca.

 

Крис Фрум: «Думаю, моя главная цель на следующий год - вернуться на свой лучший уровень на Тур де Франс. Особенно, учитывая, что Тур закончится там, где я живу. Последний этап проложен между Монако и Ниццей. Но всё зависит от множества обстоятельств, в том числе от того, что решит команда. Однако я очень надеюсь быть на Туре. Собираюсь работать изо всех сил, чтобы туда попасть. Теперь после моего ужасного инцидента я всё принимаю как подарок, счастлив просто ездить на велосипеде».

 

В интервью Cyclingnews во время критериума в Сайтаме Крис Фрум сказал:

 

«Мы довольно регулярно общаемся с Сильваном Адамсом. Его разочарование понятно, да, оно есть. Но у меня контракт ещё на два года. Когда я пришёл в команду, подписал пятилетний контракт. Я чувствую, что у меня всё ещё есть силы, и хочу попробовать сделать всё возможное, прежде, чем закончить. Сдаваться не собираюсь. Обо мне говорили и гораздо хуже.

 

У меня есть один из моих старых велосипедов от команды Sky/INEOS, поэтому я смог сравнить посадку на двух разных велосипедах. Обнаружил, что разница между ними от седла до руля составляет более трёх сантиметров, причём на нынешнем велосипеде расстояние больше. Я взял свой старый велосипед ,обратился к специалисту и увидел, что между двумя моими посадками в седле очень большие расхождения. Теперь мы очень многое поменяли и в плане высоты седла, и в отношении расстояния до руля, и изменили не миллиметры, а, действительно, много».

 

Глава команды Israel-Premier Tech Сильван Адамс в подкасте RadioCycling резко высказался об отсутствии результатов Криса Фрума, который выступает в команде с 2021 года:

 

«Разве можно верить тому, что он говорит? Разве имеет смысл человеку, выигравшему  семь Гранд-туров, заявлять, что его посадка в седле сместилась на дюйм, или что он там ещё говорил? Как можно верить кому-то, кто выпадает даже не на последних подъёмах, а на первых?

 

Мы были очень щедры с Крисом в плане помощи, старались предоставить ему наилучшее оборудование и условия. Он может говорить о своей посадке на велосипеде, но это не поможет ему отобраться на Гранд-тур. Попасть в состав получится только тогда, когда он сможет бороться в гонках и докажет, что ещё обладает силой. И речь идёт уже не о победах на Гранд-турах, а лишь о том, чтобы он был полезен товарищам по команде».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel - Premier Tech Тур де Франс-2024

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:04 | Регистрация: 4.07.2013

    Нормальной фотки Фрума, вдруг, как бы невзначай, неожиданно, не нашлось...

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Сегодня, 06:35 | Регистрация: 30.09.2019

      Бхх)

    2. RVL

      Сегодня, 08:50 | Регистрация: 30.08.2012

      Саша, это говорящее фото
      С кривым лицом на фоне заваленного фактора))
      Это вам не пинарела с моторчиком)))

    3. s75

      Сегодня, 10:48 | Регистрация: 9.06.2015

      Фото очень даже в тему. Ответ на зов природы, приблизительно то, чем он занимается в адрес своего работодателя, умеющего держать слово.

  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 04:15 | Регистрация: 20.05.2021

    Чувствуется,что задор на начало гонки есть,а как на счет последних километров, самых трудных,покажет сама гонка. С "мгновениями", отсутствия в виде травм болезней и т.д.в пелетоне, теряется чувство гонки. Кажется,что подготовлен также как в былые времена,но почему-то отрыв уезжает без тебя,соперники вытесняют с колеса и оказываешься в хвосте пелетона,где больше всего очущается работа головной группы,для которой твоя форма была недостаточной. Чем больше стартов перед  Туром,тем больше шансов сделать что-то определенное в гонке.Найдти свое привычное место в пелетоне, основная цель,кроме подготовленности,этих гонок.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 04:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Самый большой развод 21 века в профессиональном велоспорте на внушительные деньги от непровзойденного великого мастера велогонок и сальбутамола, аборигена южной Африки по отношению к команде Аравийского полуострова, земли обетованной и оккупированной чужеземцами. Молодец Фруминатор, так их.

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 06:59 | Регистрация: 8.07.2017

    Цитата: Astanaforever
    аборигена южной Африки

    Считается, что К. Фрум родился и до юношского возраста прожил в Кении - Восточная Африка. 

    За Кению и выступал в молодости. 

     

    И строение черепа Фрумми напоминает аборигена Кении. 

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
    1. Имя: Евгений

      lekom

      Сегодня, 08:13 | Регистрация: 4.09.2021

      И заметьте, у него, как и у любого аборигена Кении тоже две руки

  5. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 08:19 | Регистрация: 11.12.2014

    Вино селфится с Ураном и Фруми... а вдруг)

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 09:03 | Регистрация: 5.09.2020

      А что...Пронский на Джиро, Фрум на ТдФ...конкурентам только Вуэльта останется!

  6. s75

    Сегодня, 10:03 | Регистрация: 9.06.2015

    По старой привычке Кристофер постоянно путает во всех интервью Тур де Франс и Тур Руанды.

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • s75
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    s75-Фото
    Фото очень даже в тему. Ответ на зов природы, приблизительно то, чем он занимается в адрес своего работодателя, умеющего держать слово.
  • s75
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    s75-Фото

    По старой привычке Кристофер постоянно путает во всех интервью Тур де Франс и Тур Руанды.

  • s75
    Род Эллингворт покидает велоко ... (1)
    s75-Фото

    Хэммонд уже покинул команду. Подтверждение со стороны команды в Твиттере у Бенсона. Профайл менеджера на сайте "гренадеров" удален/неактивен.

    Head of Racing

    Roger Hammond

    Biography
    Bringing his years of experience at the top of the sport to the Grenadiers, Roger Hammond has enjoyed fantastic success as both a rider and Sport Director. Arriving at the team in 2022, he took up the role of Head of Racing.



    P.S. в команде появился новый менеджер по финансам.

  • BlAr
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    BlAr-Фото
    А что...Пронский на Джиро, Фрум на ТдФ...конкурентам только Вуэльта останется!
  • RVL
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    RVL-Фото

    Саша, это говорящее фото
    С кривым лицом на фоне заваленного фактора))
    Это вам не пинарела с моторчиком)))

  • ararat
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    ararat-Фото
    Вино селфится с Ураном и Фруми... а вдруг)
  • lekom
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    lekom-Фото
    И заметьте, у него, как и у любого аборигена Кении тоже две руки
  • Yuriy 17
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Astanaforever
    аборигена южной Африки

    Считается, что К. Фрум родился и до юношского возраста прожил в Кении - Восточная Африка. 

    За Кению и выступал в молодости. 

     

    И строение черепа Фрумми напоминает аборигена Кении. 

  • kabachok
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    kabachok-Фото
    Бхх)
  • Astanaforever
    Глава команды Israel Premier T ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Самый большой развод 21 века в профессиональном велоспорте на внушительные деньги от непровзойденного великого мастера велогонок и сальбутамола, аборигена южной Африки по отношению к команде Аравийского полуострова, земли обетованной и оккупированной чужеземцами. Молодец Фруминатор, так их.

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