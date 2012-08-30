Глава команды Israel Premier Tech не гарантирует Крису Фруму отбор в состав на Тур де Франс-2024

Сильван Адамс: «Разговоры об изменении посадки не помогут Крису Фруму попасть в состав на Тур де Франс-2024»

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38-летний британский велогонщик, четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум надеется в следующем году вернуться на французский Гранд-тур, куда не смог попасть в составе Israel-Premier Tech в этом сезоне, о чём рассказал в интервью Marca.

Крис Фрум: «Думаю, моя главная цель на следующий год - вернуться на свой лучший уровень на Тур де Франс. Особенно, учитывая, что Тур закончится там, где я живу. Последний этап проложен между Монако и Ниццей. Но всё зависит от множества обстоятельств, в том числе от того, что решит команда. Однако я очень надеюсь быть на Туре. Собираюсь работать изо всех сил, чтобы туда попасть. Теперь после моего ужасного инцидента я всё принимаю как подарок, счастлив просто ездить на велосипеде».

В интервью Cyclingnews во время критериума в Сайтаме Крис Фрум сказал:

«Мы довольно регулярно общаемся с Сильваном Адамсом. Его разочарование понятно, да, оно есть. Но у меня контракт ещё на два года. Когда я пришёл в команду, подписал пятилетний контракт. Я чувствую, что у меня всё ещё есть силы, и хочу попробовать сделать всё возможное, прежде, чем закончить. Сдаваться не собираюсь. Обо мне говорили и гораздо хуже.

У меня есть один из моих старых велосипедов от команды Sky/INEOS, поэтому я смог сравнить посадку на двух разных велосипедах. Обнаружил, что разница между ними от седла до руля составляет более трёх сантиметров, причём на нынешнем велосипеде расстояние больше. Я взял свой старый велосипед ,обратился к специалисту и увидел, что между двумя моими посадками в седле очень большие расхождения. Теперь мы очень многое поменяли и в плане высоты седла, и в отношении расстояния до руля, и изменили не миллиметры, а, действительно, много».

Глава команды Israel-Premier Tech Сильван Адамс в подкасте RadioCycling резко высказался об отсутствии результатов Криса Фрума, который выступает в команде с 2021 года:

«Разве можно верить тому, что он говорит? Разве имеет смысл человеку, выигравшему семь Гранд-туров, заявлять, что его посадка в седле сместилась на дюйм, или что он там ещё говорил? Как можно верить кому-то, кто выпадает даже не на последних подъёмах, а на первых?

Мы были очень щедры с Крисом в плане помощи, старались предоставить ему наилучшее оборудование и условия. Он может говорить о своей посадке на велосипеде, но это не поможет ему отобраться на Гранд-тур. Попасть в состав получится только тогда, когда он сможет бороться в гонках и докажет, что ещё обладает силой. И речь идёт уже не о победах на Гранд-турах, а лишь о том, чтобы он был полезен товарищам по команде».