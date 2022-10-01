Флориан Липовиц начнёт карьеру профессионального велогонщика с командой Bora-hansgrohe

22-летним Флориан Липовиц – новый велогонщик команды Bora-hansgrohe

22-летний немецкий велогонщик Флориан Липовиц (Florian Lipowitz) начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде Bora-hansgrohe, куда пришёл 1 августа в качестве стажёра. Последние три года Флориан Липовиц выступал в континентальной команде Tirol KTM Cycling.

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Флориан Липовиц: «Очень счастлив, что в следующем году буду выходить на старт в майке Bora-hansgrohe. Придя в команду как стажёр, я уже накопил несколько положительных моментов о работе профессионалов, что ещё больше мотивировало меня не упустить этот шанс развития в спортивном плане. Очень хочу всеми силами в будущем внести свой вклад в работу команды. С нетерпением жду старта сезона с командой Bora-hansgrohe».

Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «Флориан – сильный мотор. Мы заметили его ещё в прошлом году, но хотели ему дать время найти свой путь в велоспорте. С нашим партнёром, командой Tirol KTM Cycling, у него была хорошая программа гонок. Однако сезон Флориана получился сложным из-за некоторых проблем со здоровьем. Тем не менее, мы дали ему шанс, взяли стажёром, а он своим выступлением в гонках убедил нас. У него имеется потенциал, а теперь дело за нами – мы должны полностью его развить».