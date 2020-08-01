Максимилиан Шахманн продлил контракт с командой Bora-hansgrohe на 4 года

Команда Bora-hansgrohe продлила контракты с Шахманном, Пёстльбергером и Бенедетти

Велокоманда Bora-hansgrohe объявила о продлении контрактов с 26-летним немецким гонщиком Максимилианом Шахманном (Maximilian Schachmann), 28-летним австрийским гонщиком Лукасом Пётсльбергером (Lukas Pöstlberger) и 32-летним итальянским гонщиком Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti). Максимилиан Шахманн, выступающий в Bora-hansgrohe в 2019 году, принёс команде 8 побед. Он продлил контракт на 4 года (до конца 2024). Лукас Пёстльбергер и Чезаре Бенедетти продлили контракты на 2 года.

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Ральф Денк, менеджер команды Bora-hansgrohe: «Я всегда отмечал, что мы строим с Максом долгосрочные планы. Он идеально нам подходит, и, думаю, он тоже так считает. Победой в генеральной классификации Париж-Ницца-2020 он утвердил себя как многодневщик. Осталось посмотреть, как он будет развиваться в этой сфере дальше. Но у Макса точно есть для этого все качества. Мы хотим помочь ему в ближайшие годы найти своё место.

Чезаре себя уже нашёл – он стал одним из самых важных для нас помощников и очень сильным универсалом. Его победа на этапе Джиро д’Италия в прошлом году стала фантастическим подарком для нас, а для него – вознаграждением за бесконечную преданность команде. ЧеЧе – сильная опора для Bora-hansgrohe.

Лукас тоже универсальный гонщик – может помогать в спринтерском поезде на равнине или в эшелонах, но ещё он очень силён на среднегорных этапах, что делает его очень ценным командным игроком. На северных классиках у него есть возможность взять на себя роль лидера. Например, на таких классиках как Е3 и «Дварс Доор» он уже продемонстрировал свой потенциал. Думаю, он ещё многое может нам предложить».

Максимилиан Шахманн: «С этой командой у меня получается хорошо прогрессировать. Чувствую себя здесь как дома. Нет необходимости говорить, что мне хотелось продолжать выступать в команде, которая к тому же настолько верит в меня, что предложила долгосрочный контракт. На данном этапе я довольно разносторонний гонщик. В ближайшие годы мы вместе хотим понять, в каких гонках мой потенциал раскроется лучше всего. Это будет интересное путешествие с Bora-hansgrohe, в котором мне будут идеально помогать».

Чезаре Бенедетти: «За прошлые годы, с тех пор, как мы выступаем на уровне Мирового тура, я нашёл свою роль в команде. Чувствую себя комфортно. Вместе с Bora-hansgrohe у нас впереди много целей. Я очень благодарен команде за доверие, особенно в эти трудные времена. Рад, что уже могу спокойно сконцентрироваться на работе в предстоящие сезоны».

Лукас Пёстльбергер: «В команде Bora-hansgrohe я совсем как дома, рад, что продолжим работать вместе. Благодаря моему универсальному стилю я могу многое дать команде. В ответ могу работать на себя, когда появляется шанс. Конечно, очень хочу доказать команде, что она не зря в меня верит. Моё сердце отдано бельгийским классикам. Теперь мне надо пересмотреть шаблоны своих действий, чтобы, возможно, преподнести сюрприз в будущем».