Антон Пальцер – ски-альпинист становится новым велогонщиком команды Bora-hansgrohe

Антон Пальцер - из ски-альпинизма в велоспорт

27-летний уроженец Германии Антон Пальцер (Anton Palzer) в 2021 году начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде Bora-hansgrohe, с которой подписал двухлетний контракт. Пальцер не слишком хорошо известен в мире велоспорта, но в ски-альпинизме (вид спорта, сочетающий горные лыжи и разновидность беговых лыж. Ски-альпинизм предполагает прохождение маршрута в горах с подъёмом на лыжах с камусом и/или пешком с лыжами и спуском на лыжах без трассы) и горном беге он – один из лучших в мире.

Photo © BORA - hansgrohe / Christof Kreutzer

Как сообщается в пресс-релизе велокоманды Bora-hansgrohe, «Тони» Пальцер «ищет для себя новые вызовы и c апреля 2021 года нацелен начать путь в велоспорте вместе с командой Bora-hansgrohe. Но сначала он сконцентрируется на своём финальном зимнем сезоне».

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Это может казаться слишком смелым и рискованным предприятием, и определённый риск, конечно, есть, но мы довольно давно следили за Тони и уверены в его физических способностях.

На примере Роглича или Вудса видно, что такой эксперимент может стать успешным. Мы всегда говорили, что будем искать таланты в разных видах спорта. Я не имею в виду, что Тони сможет бороться за победу на Тур де Франс в течение этих двух лет. Однако мы видим у него огромный потенциал, особенно в высоких горах. Летом в Австрии он неделю тренировался с нашими велогонщиками на велосипеде и отлично отработал. С технической точки зрения он тоже довольно силён. Это нас заинтересовало, и мы заметили, что Тони ищет новую сферу деятельности.

В конце концов, он своим энтузиазмом и профессионализмом нас убедил. В начале сезона мы всё чаще и чаще будем включать его на трудных однодневных гонках, на недельных горных велогонках. Там он будет учиться тому, как работает велоспорт, и, прежде всего, выполнять задания команды. Посмотрим, куда это путешествие нас приведёт, но двигаться будем постепенно».

Антон Пальцер: «Долгое время просто размышлял временами о профессиональном велоспорте, но эта мечта казалась недосягаемой и далёкой от моей реальности. Решение начать новую спортивную карьеру оформилось и созрело только после контакта и нескольких обсуждений с командой Bora-hansgrohe. В течение этого года Ральф Денк и Хельмут Доллингер дали возможность реализоваться моим самым безумным мечтам, за что очень им благодарен!

Самое главное для меня теперь – интегрироваться в команду, как можно больше учиться у моих новых товарищей, стать помощником команды. Моим личным вызовом станет, с одной стороны, переход от индивидуального спортсмена к командному игроку, а также смена ритма. До настоящего времени я был преимущественно зимним спортсменом, а теперь должен фокусироваться на лете.

Со спортивной точки зрения мне будет необходимо постепенно расти в велоспорте, учиться понимать гонки. В первый год также придётся справиться с двойным сезоном (зимним и летним). Моя сильная сторона, конечно, - высокие горы, но так как подход к горам часто равнинный и ветреный, мне предстоит многому учиться!

В общем и целом, я бы хотел развиваться как спортсмен, открыть новое игровое поле для моих физических способностей, а также показать, что надо идти за своей мечтой».

Хельмут Доллингер (Helmut Dollinger), тренер велокоманды Bora-hansgrohe: «Тони подошёл ко мне этой весной с вопросом, смогу ли я помочь ему в подготовке к чемпионату мира по ски-альпинизму. Мы работали вместе с апреля, и скоро стало ясно, что у него исключительные показатели, такие, как VO2max.

Летом он много тренировался на велосипеде, и поэтому мы тщательно проверили его данные. Однако решающим фактором для этой перемены было то, что Тони сам хотел попробовать. У него есть потенциал, но показатели – это ещё не всё. Эту мощность надо проявить на дороге.

В любом случае, это будет захватывающий проект. Перед нами особенный вызов – перейти от его последних зимних соревнований к первой велогонке. В общем, мы должны быть реалистами, не витать в облаках, использовать первый сезон как учебный. Потом посмотрим, что получится».