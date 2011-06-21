VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велогонщики команды Bora-hansgrohe были сбиты машиной во время тренировки

Вилко Келдерман, Рюдигер Зелиг и Андреас Шиллингер получили травмы, после того, как гонщиков команды Bora-hansgrohe сбила машина во время тренировки

 

 

  Велокоманда Bora-hansgrohe сообщила, что во время тренировки машина сбила группу из семи велогонщиков. Трое из них – Вилко Келдерман (Wilco Kelderman), Рюдигер Зелиг (Rüdiger Selig) и Андреас Шиллингер (Andreas Schillinger) были отвезены в больницу. В отель после падения смогли вернуться Маркус Бургхардт, Антон Пальцер, Максимилиан Шахманн и Михаэль Шварцманн.

 

   Инцидент произошёл в последний день тренировочного лагеря команды Bora-hansgrohe в Италии, на озере Гарда. Велогонщики команды решили провести дополнительную получасовую тренировку неподалёку от отеля. Серебристый Suv Mercedes  нарушил правила дорожного движения.

 

   Иде Шеллинг (Ide Schelling), единственный гонщик, который присоединился к товарищам по команде на этой тренировке, рассказал в интервью NOS: «Большая авария с машиной в моей группе. Все ребята упали. Меня сберёг ангел, потому что я единственный решил не ехать тренироваться эти дополнительные полчаса. Тот водитель должен был остановиться, но не отреагировал и сбил всю группу. Кроме ребят свидетелей не было. Сразу стало ясно, что это серьёзный инцидент, а не просто  падение».

 

  Как сообщает команда, у Вилко Келдермана сотрясение мозга и перелом (трещина) позвоночника. Андреас Шиллингер получил перелом позвоночника в районе шеи и груди. Вилко Келдерману и Андреасу Шиллингеру назначено консервативное лечение. У Рудигера Зелига сотрясение мозга, но нет переломов.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Bora-hansgrohe

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 13:21 | Регистрация: 4.07.2011

     сумасшествие какое-то то...

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 14:38 | Регистрация: 17.05.2015

    Можно причитать, возмущаться, требовать сурового наказания, но - так было и так будет. Дорожные происшествия, инциденты, аварии - ОБЫЧНОЕ дело на дорогах. Посмотрите на мировую статистику - сколько в них страдают людей ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Человек не может действовать безошибочно, в том числе управляя транспортным средством. Все ошибаются. Почему завалы на соревнованиях по велоспорту не редкость ? Кто-то из спортсменов обязательно ошибётся... Поэтому , выезжая на автодорогу на автомобиле, на велосипеде, переходя дорогу даже по зебре - нужно быть предельно внимательным, и понимать, что ступаешь в зону повышенной опасности, когда случится может ВСЁ ЧТО УГОДНО, даже если соблюдаешь все правила и законы.РИСК. Повезет-не повезет. Ребятам из Боры не повезло...

  3. Rokka

    Вчера, 15:21 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: Адриен
    Можно причитать, возмущаться, требовать сурового наказания, но - так было и так будет. Дорожные происшествия, инциденты, аварии - ОБЫЧНОЕ дело на дорогах. Посмотрите на мировую статистику - сколько в них страдают людей ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Человек не может действовать безошибочно, в том числе управляя транспортным средством. Все ошибаются. Почему завалы на соревнованиях по велоспорту не редкость ? Кто-то из спортсменов обязательно ошибётся... Поэтому , выезжая на автодорогу на автомобиле, на велосипеде, переходя дорогу даже по зебре - нужно быть предельно внимательным, и понимать, что ступаешь в зону повышенной опасности, когда случится может ВСЁ ЧТО УГОДНО, даже если соблюдаешь все правила и законы.РИСК. Повезет-не повезет. Ребятам из Боры не повезло...
    Когда же тебя забанят, философ капслоковский

  4. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Вчера, 16:20 | Регистрация: 14.02.2016

    А почему небыло машины сопровождения? Когда спортсмен работает на тренировке, ему сложно оценивать дорожную обстановку, да ещё и предполагать возможные действия долбодятлов за рулём. Я считаю, машина сопровождения должна быть обязательно и оборудована проблесковыми маячками. Двигаться она должна впереди метрах в 300, но проходить развязки и повороты вместе с велосипедистами.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 16:31 | Регистрация: 7.12.2014

      Если водитель, выезжая с второстепенной дороги на главную проигнорировал знак "Стоп", то как здесь поможет машина сопровождения? Примет на себя удар? Водитель автомобиля не заметил группу велосипедистов, в которой было не менее 7 человек?
      Если вы не знаете обстоятельств аварии, то зачем влезаете в обсуждение?

      1. RVL

        Вчера, 19:35 | Регистрация: 30.08.2012

        Насколько мы знаем вы то и на велосипеде не особо сидели. А так безапелляционно ведёте диалог.

    2. RVL

      Вчера, 19:59 | Регистрация: 30.08.2012

      А потому что. Парни всегда так тренируются. И не только они. Все, кроме детей в велошколах. Да и к каждому техничку не приставишь. Как например к тому одному, который раньше тренировку решил закончить. Вы думаете он остановился и стал ждать трамвая, что бы до базы добраться? Да нет же. Своим ходом так и поехал. На свой страх и риск. Как и все. Да и не ездят они в 1м от края проезжей части . Да и техничка им не нужна. Она по сути обуза.
      Как писал Адриен- реально это все стечение обстоятельств. В купе с нарушением правил мерсоводом. Если они были конечно.это только суд докажет.
      Эта история вечна как мир.

      Парням здоровья

  5. Имя: Юрий Николаевич

    korotckikh-yurij

    Вчера, 16:26 | Регистрация: 16.07.2020

    машина( техничка), всегда идет в зади ...прикрывать( так всегда было))

  6. Имя: Николай

    kuezbash

    Вчера, 17:19 | Регистрация: 13.07.2019

    водитель качага

  7. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 18:40 | Регистрация: 8.07.2013

    Очень жаль, подробностей никто не знает?

  8. Имя: Борис

    aksbor

    Вчера, 19:45 | Регистрация: 21.06.2011

    На Ломбардии даже во время гонки Шахмана,по-моему,сбила тетенька какая-то. Ну а так,на живой дороге, это дело уже привычное. Видимо, нужно искать более безопасные места для тренировок.

  9. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 20:20 | Регистрация: 27.07.2011

    Цитата: RVL
    Насколько мы знаем вы то и на велосипеде не особо сидели. А так безапелляционно ведёте диалог.
    Помоему вы неровно дышите.успакойтесь наконецто.

    1. RVL

      Вчера, 20:29 | Регистрация: 30.08.2012

      Я вижу много чуши. Человек хорошо роет факты из сети. Но когда речь заходит о матчасти и риаллайф...ну там полный абзац. Причем! Имеет свойство этот бред обосновывать софистикой диллетанта.
      Ну и раз так повелось..советую вам успокоиться.

  10. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Rokka
    Цитата: Адриен
    Можно причитать, возмущаться, требовать сурового наказания, но - так было и так будет. Дорожные происшествия, инциденты, аварии - ОБЫЧНОЕ дело на дорогах. Посмотрите на мировую статистику - сколько в них страдают людей ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Человек не может действовать безошибочно, в том числе управляя транспортным средством. Все ошибаются. Почему завалы на соревнованиях по велоспорту не редкость ? Кто-то из спортсменов обязательно ошибётся... Поэтому , выезжая на автодорогу на автомобиле, на велосипеде, переходя дорогу даже по зебре - нужно быть предельно внимательным, и понимать, что ступаешь в зону повышенной опасности, когда случится может ВСЁ ЧТО УГОДНО, даже если соблюдаешь все правила и законы.РИСК. Повезет-не повезет. Ребятам из Боры не повезло...
    Когда же тебя забанят, философ капслоковский
    А, что он сказал такого кощунственного, что ты готов стучать? Все по делу и самое главное ПРАВДУ. И не надо рот затыкать . Негоже.

    Вся жизнь это гонка.
  11. Имя: Josh

    Josh

    Вчера, 21:56 | Регистрация: 5.01.2021

    Ребятам скорейшего выздоровления с минимальными последствиями.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • MVDP
    Филипп Жильбер о Вауте Ван Арт ... (4)
    MVDP-Фото
    Если прыгуны с трамплина и футболисты уже отжигают, то что говорить о кроссерах)
  • Zhanzhak
    Astana – Premier Tech представ ... (3)
    Zhanzhak-Фото

    Новое название, новые перспективы! Удачи ребятам! 

  • Josh
    Astana – Premier Tech представ ... (3)
    Josh-Фото

    Успеха ребята! Держим за вас кулачки

  • Josh
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (15)
    Josh-Фото

    Ребятам скорейшего выздоровления с минимальными последствиями.

  • Astanaforever
    Astana – Premier Tech представ ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Удачи Астане!
  • Astanaforever
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Rokka
    Цитата: Адриен
    Можно причитать, возмущаться, требовать сурового наказания, но - так было и так будет. Дорожные происшествия, инциденты, аварии - ОБЫЧНОЕ дело на дорогах. Посмотрите на мировую статистику - сколько в них страдают людей ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Человек не может действовать безошибочно, в том числе управляя транспортным средством. Все ошибаются. Почему завалы на соревнованиях по велоспорту не редкость ? Кто-то из спортсменов обязательно ошибётся... Поэтому , выезжая на автодорогу на автомобиле, на велосипеде, переходя дорогу даже по зебре - нужно быть предельно внимательным, и понимать, что ступаешь в зону повышенной опасности, когда случится может ВСЁ ЧТО УГОДНО, даже если соблюдаешь все правила и законы.РИСК. Повезет-не повезет. Ребятам из Боры не повезло...
    Когда же тебя забанят, философ капслоковский
    А, что он сказал такого кощунственного, что ты готов стучать? Все по делу и самое главное ПРАВДУ. И не надо рот затыкать . Негоже.
  • RVL
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (15)
    RVL-Фото
    Я вижу много чуши. Человек хорошо роет факты из сети. Но когда речь заходит о матчасти и риаллайф...ну там полный абзац. Причем! Имеет свойство этот бред обосновывать софистикой диллетанта.
    Ну и раз так повелось..советую вам успокоиться.
  • rude_rider
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (15)
    rude_rider-Фото
    Цитата: RVL
    Насколько мы знаем вы то и на велосипеде не особо сидели. А так безапелляционно ведёте диалог.
    Помоему вы неровно дышите.успакойтесь наконецто.
  • RVL
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (15)
    RVL-Фото

    А потому что. Парни всегда так тренируются. И не только они. Все, кроме детей в велошколах. Да и к каждому техничку не приставишь. Как например к тому одному, который раньше тренировку решил закончить. Вы думаете он остановился и стал ждать трамвая, что бы до базы добраться? Да нет же. Своим ходом так и поехал. На свой страх и риск. Как и все. Да и не ездят они в 1м от края проезжей части . Да и техничка им не нужна. Она по сути обуза.
    Как писал Адриен- реально это все стечение обстоятельств. В купе с нарушением правил мерсоводом. Если они были конечно.это только суд докажет.
    Эта история вечна как мир.

    Парням здоровья

  • aksbor
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (15)
    aksbor-Фото

    На Ломбардии даже во время гонки Шахмана,по-моему,сбила тетенька какая-то. Ну а так,на живой дороге, это дело уже привычное. Видимо, нужно искать более безопасные места для тренировок.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 января

Sebastian Langeveld (EF Education - Nippo)

Tom Bohli (Cofidis)

Esteban Chavez (Team BikeExchange)

Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe)

Victor Lafay (Cofidis)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2021 (41)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)