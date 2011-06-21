Велогонщики команды Bora-hansgrohe были сбиты машиной во время тренировки

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 12:22
Вилко Келдерман, Рюдигер Зелиг и Андреас Шиллингер получили травмы, после того, как гонщиков команды Bora-hansgrohe сбила машина во время тренировки
Велокоманда Bora-hansgrohe сообщила, что во время тренировки машина сбила группу из семи велогонщиков. Трое из них – Вилко Келдерман (Wilco Kelderman), Рюдигер Зелиг (Rüdiger Selig) и Андреас Шиллингер (Andreas Schillinger) были отвезены в больницу. В отель после падения смогли вернуться Маркус Бургхардт, Антон Пальцер, Максимилиан Шахманн и Михаэль Шварцманн.
Инцидент произошёл в последний день тренировочного лагеря команды Bora-hansgrohe в Италии, на озере Гарда. Велогонщики команды решили провести дополнительную получасовую тренировку неподалёку от отеля. Серебристый Suv Mercedes нарушил правила дорожного движения.
Иде Шеллинг (Ide Schelling), единственный гонщик, который присоединился к товарищам по команде на этой тренировке, рассказал в интервью NOS: «Большая авария с машиной в моей группе. Все ребята упали. Меня сберёг ангел, потому что я единственный решил не ехать тренироваться эти дополнительные полчаса. Тот водитель должен был остановиться, но не отреагировал и сбил всю группу. Кроме ребят свидетелей не было. Сразу стало ясно, что это серьёзный инцидент, а не просто падение».
Как сообщает команда, у Вилко Келдермана сотрясение мозга и перелом (трещина) позвоночника. Андреас Шиллингер получил перелом позвоночника в районе шеи и груди. Вилко Келдерману и Андреасу Шиллингеру назначено консервативное лечение. У Рудигера Зелига сотрясение мозга, но нет переломов.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (15)
- Просмотров
- (1 145)