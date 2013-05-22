Адам Хансен о решении Марка Кэвендиша продолжить карьеру

Адам Хансен: «Марк Кэвендиш верил в себя с самого начала карьеры»

42-летний австралийский велогонщик Адам Хансен, который несколько лет выступал с Марком Кэвендишем в команде T-Mobile (HTC - Columbia), поддержал 38-летнего британского спринтера в его решении ещё на год продолжить карьеру.

Адам Хансен, который на Критериуме в Сайтаме заменил в команде «Легенды» Виктора Кампенартса, сказал, что никогда не видел Марка Кэвендиша настолько счастливым во время гонок, как в этом сезоне.

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Cyclingnews цитирует слова Адама Хансена: «Мы с ним разговаривали. Если он не добьётся успеха, то хотя бы он получит ответ. Но если же не попробует, его всегда будет мучить этот вопрос. Не думаю, чтобы он этого хотел.

Никогда не видел его таким счастливым в гонках, особенно за последние пять лет. Как его друг, я за него рад. Он мне сказал, что прекрасно чувствует себя в команде Astana, что там хорошая обстановка. Это и поддержка Александра Винокурова помогли ему принять решение остаться.

Помню, как в 2007 году, когда мы с Кэвом были в T-Mobile, поехали тренироваться. С ним был его товарищ с острова Мэн. Тот парень сказал: «А давайте кем-нибудь притворимся. Кем бы ты хотел быть?» Потом тот парень сказал, что он хочет быть Марио Чиполлини. А Кэв ему ответил: «Я хочу быть Марком Кэвендишем».

У него такой настрой. Он никогда не хотел быть кем-то ещё, он просто хочет быть собой, он верил в себя с самого начала».