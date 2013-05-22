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Адам Хансен о решении Марка Кэвендиша продолжить карьеру

Адам Хансен: «Марк Кэвендиш верил в себя с самого начала карьеры»

 

 

42-летний австралийский велогонщик Адам Хансен, который несколько лет выступал с Марком Кэвендишем в команде T-Mobile (HTC - Columbia), поддержал 38-летнего британского спринтера в его решении ещё на год продолжить карьеру.

 

Адам Хансен, который на Критериуме в Сайтаме заменил в команде «Легенды» Виктора Кампенартса, сказал, что никогда не видел Марка Кэвендиша настолько счастливым во время гонок, как в этом сезоне.

 

Адам Хансен о решении Марка Кэвендиша продолжить карьеру

Photo © A.S.O. / Thomas Maheux

 

 

Cyclingnews цитирует слова Адама Хансена: «Мы с ним разговаривали. Если он не добьётся успеха, то хотя бы он получит ответ. Но если же не попробует, его всегда будет мучить этот вопрос. Не думаю, чтобы он этого хотел.

 

Никогда не видел его таким счастливым в гонках, особенно за последние пять лет. Как его друг, я за него рад. Он мне сказал, что прекрасно чувствует себя в команде Astana, что там хорошая обстановка. Это и поддержка Александра Винокурова помогли ему принять решение остаться.

 

Помню, как в 2007 году, когда мы с Кэвом были в T-Mobile, поехали тренироваться. С ним был его товарищ с острова Мэн. Тот парень сказал: «А давайте кем-нибудь притворимся. Кем бы ты хотел быть?» Потом тот парень сказал, что он хочет быть Марио Чиполлини. А Кэв ему ответил: «Я хочу быть Марком Кэвендишем».

 

У него такой настрой. Он никогда не хотел быть кем-то ещё, он просто хочет быть собой, он верил в себя с самого начала».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 03:20 | Регистрация: 20.05.2021

    Именно,в таких словах больше всего нуждается Кэв для удачного выступления в следующем сезоне. То души и от чистого сердца.

  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 05:32 | Регистрация: 22.09.2020

    удачи ему и Астанае

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 06:17 | Регистрация: 22.05.2013

    Вино крутой мужик,точно на своем месте.

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Комментарии

  • velodoctor
    Адам Хансен о решении Марка Кэ ... (3)
    velodoctor-Фото

    Вино крутой мужик,точно на своем месте.

  • Ернат
    Адам Хансен о решении Марка Кэ ... (3)
    Ернат-Фото

    удачи ему и Астанае

  • nightbuster33
    Адам Хансен о решении Марка Кэ ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Именно,в таких словах больше всего нуждается Кэв для удачного выступления в следующем сезоне. То души и от чистого сердца.

  • VeloVelo
    Яспер Филипсен выиграл Критери ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Критериумом, похоже, сегодня называют любую гонку, где есть много кругов.
  • VeloVelo
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (20)
    VeloVelo-Фото

    этодругин - стоит запатентовать? ))

  • VeloVelo
    Тео Геоган Харт: ”Я уже 10 лет ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ах, Тео, разве не ИНЕОСу ты обязан своими успехами?..


    Сомневаюсь, что теперь он что-то серьезное выиграет. 

    Но, Возможно, он прав - если не попробовать, потом будешь всю жизнь жалеть...

    Не всем это "правило" подходит, но, в его случае, похоже, это неизбежно.
    Я сам был таким, поэтому желаю Удачи Тео! 

  • VeloVelo
    Йохан Мюзеув о Вауте ван Арте, ... (4)
    VeloVelo-Фото

    А я думаю, Мюзеув прав на 100%. Но, решать придется самому Вауту, это его жизнь, его карьера.

  • shoooster
    Тадей Погачар — победитель Кр ... (1)
    shoooster-Фото
    Ого, Сепп уже сражается с Погги! А паренёк за сезон вырос!
  • sashaney
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (20)
    sashaney-Фото
    Цитата: Pugachev
    Ну вот -хоть убейте... Я категорически против обманов, в том числе и за счет допингов. НО: это поле спортивных правил и спортивного права. Зачем к спорту привязали уголовное право? Ведь если его использовать, то зананесение травм в спорте - а таких видов немало - можно в суд подавать? В суд за перелом носа в боксе? Здесь явно произошел сбой в целеположениях борьбы с допингом. Нарушил спортивные правила - получай спортивное наказание. Если допинг не был наркотиком - то чисто спортивное. На наркоту - да, уголовное право работает. Но за спортивные нарушения - уголовка? Не могу никак это принять... Извините за эмоции, конечно. 
    Прикольно будет выглядеть приём на зоне такого типа. Мир в хату. Какая статья? Допинговая!! Мокрушник???
  • s75
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (20)
    s75-Фото

    33 это все-таки показатель уровня. На это тоже посмотрят. Самостоятельно кушать, зная, что ты едешь в сильнейшей команде и все под прицелом снаружи и изнутри, ну... непонятно. Кто-то что-то по времени не рассчитал, вот и зазвенело. Или то, о чем писал выше - послали сигнал "остановитесь". Предшественники хоть меру знали.

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