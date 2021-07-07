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Тадей Погачар — победитель Критериума "Тур де Франс-Сайтама”-2023

Тадей Погачар опередил Сеппа Кусса и Петера Сагана на японском «Критериуме Сайтама»

 

 

Тадей Погачар впервые в карьере завершил сезон на японском Критериуме «Сайтама» (Saitama Criterium) и выиграл его, опередив победителя Вуэльты Испании-2023 Сеппа Кусса (Jumbo-Visma) и завершившего карьеру Петера Сагана. Участие в «Критериуме Сайтама» позволило 25-летнему словенскому велогонщику команды UAE Team Emirates в последний раз в карьере надеть белую майку лучшего молодого гонщика. Со следующего сезона возраст уже не позволит Тадею Погачару бороться в этой классификации.

 

Тадей Погачар — победитель Критериума

 

Photo © A.S.O. / Thomas Maheux

 

Критериум в японском городе Сайтама (さいたま市 ) в этом году отпраздновал десятилетие с момента основания и прошёл в девятый раз, как всегда, собрав звёзд велоспорта. В составе команды «Легенды спорта» выступил Крис Фрум, который участвовал и в первом выпуске Критериума в 2013 году.

 

Крис Фрум: «Прошло десять лет, очень приятно видеть, насколько повысилось значение этого спортивного праздника. Он стал обязательным для японских фанатов велоспорта. А велогонщикам он даёт возможность встретиться и поприветствовать болельщиков. Это событие напоминает нам, как важен велоспорт, как далеко за пределы Европы простираются его границы. Это особенное событие, наша последняя велогонка года».

 

Перед критериумом прошли традиционные мероприятия, знакомящие зрителей и велогонщиков с культурой Японии. Участники рисовали иероглифы, надевали традиционные японские костюмы.

 

Перед критериумом состоялась командная разделка, победу в которой одержала команда Bahrain Victorious.

 

Маршрут «Критериума Сайтама»  - 59,5 км, 17 кругов по 3,5 км. На первом же круге атаковал Крис Фрум, который завоевал титул самого активного гонщика. Марк Кэвендиш (Astana Qazaqstan) сражался  за очки на промежуточных спринтах и выиграл очковую классификацию. Джулио Чикконе (Trek-Seagfredo) боролся из отрывов за гороховую майку лучшего горного гонщика и стал горным королём критериума.

 

Эган Берналь, который в 2019 году в Сайтаме занял 2-е место, и Крис Фрум, атаковали в попытке уехать в отрыв за 16 км до финиша, но их добрал Петер Саган, который выиграл финальный промежуточный спринт и уехал от пелотона. За два круга до финиша Тадей Погачар и Сепп Кусс атаковали и догнали Петера Сагана, а затем сбросили его за 2 км до финиша. Попытка Сеппа Кусса уехать от словенского гонщика, не удалась. Тадей Погачар удержался и обошёл победителя Вуэльты Испании-2023 на финальных метрах. Петер Саган сумел удержать за собой третье место.  

 

Тадей Погачар — победитель Критериума

 

Тадей Погачар — победитель Критериума

Photo © A.S.O. /Saitama Criterium /Yuzuru Sunada

 

Тадей Погачар — победитель Критериума

 

Тадей Погачар — победитель Критериума

 

Тадей Погачар — победитель Критериума

 

Тадей Погачар — победитель Критериума

 

Тадей Погачар — победитель Критериума

 

Тадей Погачар — победитель Критериума

 

Тадей Погачар — победитель Критериума

 

Тадей Погачар — победитель Критериума

 

Photo © A.S.O. / Thomas Maheux/ Saitama Criterium 

 

Тадей Погачар: «Это был потрясающий день. В Японии поразительная атмосфера. Выиграть здесь невероятно. Я ждал финального круга, решил атаковать только один раз, и добился успеха. Дистанция очень интересная - влево, вправо, через арену, небольшой подъём в туннеле, множество спринтов. Отличный маршрут.

 

Спасибо болельщикам за атмосферу,  это был один из лучших дней в моей жизни. Мне очень понравилась Япония и Сайтама, никогда не забуду эту гонку. Последние пять лет я рос в белой майке. Пришло время с ней попрощаться. В ней у меня получился великолепный старт карьеры».

 

Сепп Кусс: «Я понимал, что в какой-то момент он что-то предпримет, поэтому следил за ним. Мне хватило сил ответить на его ускорение, нам пришлось очень усиленно поработать на последних кругах, чтобы догнать Сагана и уехать от остального пелотона. В итоге он выиграл спринт».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Saitama Criterium

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  1. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    Сегодня, 00:38 | Регистрация: 7.07.2021

    Ого, Сепп уже сражается с Погги! А паренёк за сезон вырос!

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Комментарии

  • velodoctor
    Адам Хансен о решении Марка Кэ ... (3)
    velodoctor-Фото

    Вино крутой мужик,точно на своем месте.

  • Ернат
    Адам Хансен о решении Марка Кэ ... (3)
    Ернат-Фото

    удачи ему и Астанае

  • nightbuster33
    Адам Хансен о решении Марка Кэ ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Именно,в таких словах больше всего нуждается Кэв для удачного выступления в следующем сезоне. То души и от чистого сердца.

  • VeloVelo
    Яспер Филипсен выиграл Критери ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Критериумом, похоже, сегодня называют любую гонку, где есть много кругов.
  • VeloVelo
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (20)
    VeloVelo-Фото

    этодругин - стоит запатентовать? ))

  • VeloVelo
    Тео Геоган Харт: ”Я уже 10 лет ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ах, Тео, разве не ИНЕОСу ты обязан своими успехами?..


    Сомневаюсь, что теперь он что-то серьезное выиграет. 

    Но, Возможно, он прав - если не попробовать, потом будешь всю жизнь жалеть...

    Не всем это "правило" подходит, но, в его случае, похоже, это неизбежно.
    Я сам был таким, поэтому желаю Удачи Тео! 

  • VeloVelo
    Йохан Мюзеув о Вауте ван Арте, ... (4)
    VeloVelo-Фото

    А я думаю, Мюзеув прав на 100%. Но, решать придется самому Вауту, это его жизнь, его карьера.

  • shoooster
    Тадей Погачар — победитель Кр ... (1)
    shoooster-Фото
    Ого, Сепп уже сражается с Погги! А паренёк за сезон вырос!
  • sashaney
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (20)
    sashaney-Фото
    Цитата: Pugachev
    Ну вот -хоть убейте... Я категорически против обманов, в том числе и за счет допингов. НО: это поле спортивных правил и спортивного права. Зачем к спорту привязали уголовное право? Ведь если его использовать, то зананесение травм в спорте - а таких видов немало - можно в суд подавать? В суд за перелом носа в боксе? Здесь явно произошел сбой в целеположениях борьбы с допингом. Нарушил спортивные правила - получай спортивное наказание. Если допинг не был наркотиком - то чисто спортивное. На наркоту - да, уголовное право работает. Но за спортивные нарушения - уголовка? Не могу никак это принять... Извините за эмоции, конечно. 
    Прикольно будет выглядеть приём на зоне такого типа. Мир в хату. Какая статья? Допинговая!! Мокрушник???
  • s75
    Гонщику Jumbo-Visma Михелю Хес ... (20)
    s75-Фото

    33 это все-таки показатель уровня. На это тоже посмотрят. Самостоятельно кушать, зная, что ты едешь в сильнейшей команде и все под прицелом снаружи и изнутри, ну... непонятно. Кто-то что-то по времени не рассчитал, вот и зазвенело. Или то, о чем писал выше - послали сигнал "остановитесь". Предшественники хоть меру знали.

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5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
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