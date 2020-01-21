Адам Хансен: «Получаешь от жизни столько, сколько вложишь…»

Адам Хансен в межсезонье занялся триатлоном

38-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Адам Хансен продолжает эксперименты. Он уже поставил рекорд по непрерывной серии участия в Гран-турах, несколько лет назад стал веганом, 7 месяцев назад открыл свой канал на Youtube. А теперь в межсезонье принял участие в соревнованиях по триатлону – Florida Ironman, и прошёл квалификацию на чемпионат мира по триатлону Kona Ironman.

Photo (c) Adam #Vegan Hansen @HansenAdam

Все три этапа гонки – заплыв на 2,4 мили (3,86 км), заезд на велосипеде по шоссе на 112 миль (180,25 км) и марафонский забег на 26,2 мили (42,195 км) Адам Хансен преодолел за 9:05:54, заняв в итоге 38-е место из 2283 участников в категории мужчины от 35 до 39 лет.

На велосипеде он показал четвёртое время, проехав 180,25 км за 4 часа 15 минут 23 секунды. Австралийский гонщик признался, что тяжелее всего ему дался забег, к которому он не успел хорошо подготовиться, так как после окончания велосезона в середине октября успел провести только 15 беговых тренировок. О впечатлениях после соревнования он рассказал в Твиттере.

Адам Хансен: «Это был классный опыт, самое то для межсезонья. Просто не хватило времени. Получаешь от жизни столько, сколько вкладываешь… Так что я заслужил всю эту боль.

Мой переход между дисциплинами получился супермедленным. Но было весело, получил хороший опыт. Я впечатлён.

Если ещё раз приму участие, то надо будет добавить тренировок по бегу. Бег и возвращение в отель пешком стали худшей частью...»