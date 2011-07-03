Чемпион мира Ремко Эвенепул - капитан команды Soudal Quick-Step на Джиро д’Италия-2023

Велокоманда Soudal Quick-Step объявила состав на Джиро д’Италия-2023

Чемпион мира Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) возглавит команду Soudal Quick-Step на Джиро д’Италия-2023. 23-летний бельгийский велогонщик стартует под первым номером. Бороться за генеральную классификацию 106-го выпуска итальянского Гранд-тура Ремко Эвенепулу помогут:

28-летний итальянский гонщик Давиде Баллерини, 32-летний итальянский гонщик Маттиа Каттанео, 29-летний чешский гонщик Йосеф Черны, 32-летний чешский гонщик Ян Хирт, 34-летний бельгийский гонщик Питер Серри, 22-летний бельгийский гонщик Илан Ван Вильдер, 29-летний бельгийский гонщик Луис Верваке.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Images

Джиро д’Италия-2023 - третий Гранд-тур в карьере Ремко Эвенепула. На одном - Вуэльте Испании-2022, он уже одержал победу и теперь нацелен бороться за розовую майку. На Джиро д’Италия бельгийский гонщик впервые стартовал в 2021 году, но тогда он восстанавливался после падения на Ломбардии-2020, и не доехал итальянский Гранд-тур до конца.

Ремко Эвенепул: «Люблю выступать в Италии, мне нравятся потрясающие тифози и их страсть к велоспорту, поэтому с большим нетерпением жду Джиро. Конечно, майка чемпиона мира на плечах делает для меня этот старт ещё более важным, так как хочу быть её достоин, надевая каждый день в течение трёх недель. Не делаю секрета, что нацелен на хорошее выступление в генеральной классификации. В этом могу положиться на очень сильную команду, мы все мотивированы и готовы сделать всё, что в наших силах».

Давиде Брамати (Davide Bramati), спортивный директор команды Soudal Quick-Step: «С большим нетерпением ждём старта первого Гранд-тура сезона, тем более, что поедем с чемпионом мира. В Италии мы стартуем с сильным составом, все гонщики решительно настроены хорошо проехать гонку, проявить дух «Волчьей стаи», помочь Ремко добиться лучшего результата в генеральной классификации».

Состав велокоманды Soudal Quick-Step на Джиро д’Италия-2023:

Davide Ballerini (ITA)

Mattia Cattaneo (ITA)

Josef Cerny (CZE)

Remco Evenepoel (BEL)

Jan Hirt (CZE)

Pieter Serry (BEL)

Ilan Van Wilder (BEL)

Louis Vervaeke (BEL)