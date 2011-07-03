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Чемпион мира Ремко Эвенепул - капитан команды Soudal Quick-Step на Джиро д’Италия-2023

Велокоманда Soudal Quick-Step объявила состав на Джиро д’Италия-2023

 

 

 

  Чемпион мира Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) возглавит команду Soudal Quick-Step на Джиро д’Италия-2023. 23-летний бельгийский велогонщик стартует под первым номером. Бороться за генеральную классификацию 106-го выпуска итальянского Гранд-тура Ремко Эвенепулу помогут:

 

  28-летний итальянский гонщик Давиде Баллерини, 32-летний итальянский гонщик Маттиа Каттанео, 29-летний чешский гонщик Йосеф Черны, 32-летний чешский гонщик Ян Хирт, 34-летний бельгийский гонщик Питер Серри, 22-летний бельгийский гонщик Илан Ван Вильдер, 29-летний бельгийский гонщик Луис Верваке.

 

Чемпион мира Ремко Эвенепул - капитан команды Soudal Quick-Step на Джиро д’Италия-2023

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Images

 

  Джиро д’Италия-2023 - третий Гранд-тур в карьере Ремко Эвенепула. На одном - Вуэльте Испании-2022,  он уже одержал победу и теперь нацелен бороться за розовую майку. На Джиро д’Италия бельгийский гонщик впервые стартовал в 2021 году, но тогда он восстанавливался после падения на Ломбардии-2020, и не доехал итальянский Гранд-тур до конца.

 

  Ремко Эвенепул: «Люблю выступать в Италии, мне нравятся потрясающие тифози и их страсть к велоспорту,  поэтому с большим нетерпением жду Джиро. Конечно, майка чемпиона мира на плечах делает для меня этот старт ещё более важным, так как хочу быть её достоин, надевая каждый день в течение трёх недель. Не делаю секрета, что нацелен на хорошее выступление в генеральной классификации. В этом могу положиться на очень сильную команду, мы все мотивированы и готовы сделать всё, что в наших силах».

 

  Давиде Брамати (Davide Bramati), спортивный директор команды Soudal Quick-Step: «С большим нетерпением ждём старта первого Гранд-тура сезона, тем более, что поедем с чемпионом мира. В Италии мы стартуем с сильным составом, все гонщики решительно настроены хорошо проехать гонку, проявить дух «Волчьей стаи», помочь Ремко добиться лучшего результата в генеральной классификации».

 

 

Состав велокоманды Soudal Quick-Step на Джиро д’Италия-2023:

 

Davide Ballerini (ITA)

Mattia Cattaneo (ITA)

Josef Cerny (CZE)

Remco Evenepoel (BEL)

Jan Hirt (CZE)

Pieter Serry (BEL)

Ilan Van Wilder (BEL)

Louis Vervaeke (BEL)

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 21:52 | Регистрация: 3.07.2011

    Неплохая команда, учитывая прижимистость Лефера. Оптимально, хотя все равно в больших горах грегари не хватит. Но Ремко еще очень молод и как базовому раздельщику ему будет очень непросто на 3 неделе.

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:14 | Регистрация: 22.05.2013

    Команде еще возможно придется со второй недели возить розовую майку, что является дополнительной нагрузкой. Разумно было бы Ремко ехать расчетливо от обороны.

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Ближайшие старты

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

6 мая 2023

Grand Prix du Morbihan

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

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Комментарии

  • Pi-man
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (1)
    Pi-man-Фото

    Жаль. Кажется, это ослабило команду

  • velodoctor
    Чемпион мира Ремко Эвенепул - ... (2)
    velodoctor-Фото

    Команде еще возможно придется со второй недели возить розовую майку, что является дополнительной нагрузкой. Разумно было бы Ремко ехать расчетливо от обороны.

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (16)
    velodoctor-Фото

    Маршрут потрясный, особенно нравится разделка в стену 12 процентов 7 км. Немного странно почему 16-17 числа слабые этапы в выходные, но в целом уже в большом предвкушении. 

  • Sezar
    Чемпион мира Ремко Эвенепул - ... (2)
    Sezar-Фото

    Неплохая команда, учитывая прижимистость Лефера. Оптимально, хотя все равно в больших горах грегари не хватит. Но Ремко еще очень молод и как базовому раздельщику ему будет очень непросто на 3 неделе.

  • DenisRodikov
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (16)
    DenisRodikov-Фото

    Маршрут эпичный, очень насыщенный. Но часто бывает, что самые сложные маршруты приводят к тому, что едут осторожно, экономно и яркой борьбы не получается.

    Вот когда есть люди вроде Селлы, Рикко, ди Луки, как в 2008 году... Кажется, тогда тоже очень сложный маршрут был.

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (10)
    BlAr-Фото

    Роглич вообще много недобрал по ГТ. В тот сезон, когда он бодался с Нибали и упустил Карапаса на Джиро, был неплохой шанс взять ТдФ. Если уж Крайшвайк Берналю меньше 2 минут уступил, то у Роглы перспективы были явно поинтереснее.

    Потом два года подряд он мог бы выигрывать Джиро, но вместо этого упускал ТдФ. Прошлый год не беру, была травма.

  • Yuriy 17
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Разве Р. Эвенпул уже не сталкивался с таким бойцом, как П. Роглич, на Вуэльте-22 и Вуэльте Каталонии-23? 

  • kwwk
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (6)
    kwwk-Фото
    В Инеосе может и много мушкетеров, но Дартаньянов сейчас нет. Да и Паше быстрее всего в другой команде будет светить участь звездного грегари.
  • kwwk
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (10)
    kwwk-Фото

    На стороне Приможа огромный опыт и сила команды, в минусах - фортуна.

    На стороне Ремко личная сила и отменное здоровье, в минусах с таким бойцом, как Роглич и его команда (целенаправленно подготовившаяся) он не сталкивался.

    Мое предпочтение - Примож.

    Может удивить и Инеос.

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (10)
    BlAr-Фото

    Если обойдется без болезней и падений, то двое фаворитов отъедут от остальных минут на 3-5 как минимум. А вот между собой будет неоднозначно. Роглич тоже не всегда доживает на пике до последних этапов. Поэтому всё же небольшой перевес вижу у Ремко. Может немного отъесть на первых разделках и удержать.

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Alexandre Balmer (Jayco AlUla)

Lewis Askey (Groupama - FDJ)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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