Андреа Баджиоли - призёр классики «Ломбардия»-2023

Андреа Баджиоли впервые в карьере на подиуме классики-Монумента

Андреа Баджиоли (Andrea Bagioli) занял 2-е место на классике Ломбардия-2023, завершив первым в карьере подиумом в гонке Монументе не только сезон, но и четыре года выступления в команде Soudal Quick Step. Со следующего сезона 24-летний итальянский велогонщик будет выступать в команде Lidl-Trek.

Вся финальную неделю итальянских классик Андреа Баджиоли провёл успешно - поднялся на третью ступень подиума в гонке «Коппа Бернокки», выиграл «Гран-Пьемонте», и стал вторым на Ломбардии-2023.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Когда начался решающий этап Ломбардии-2023, Андреа Баджиоли удержался в группе сильнейших на подъёме Пассо-ди-Ганда. Тадей Погачар (UAE Team Emirates), уехавший к третьей подряд победе в одиночку, остался недосягаем.. Но а в спринте за второе место Андреа Баджиоли на финише опередил Приможа Роглича (Jumbo-Visma).

Андреа Баджиоли: «Погачар был сильнейшим. Я очень счастлив тем, как прошла эта неделя гонок. Для меня очень много значит, что сегодня я был впереди с сильнейшими гонщиками пелотона. Ремко Эвенепул упал в первой части гонки. У него болела левая сторона. В начале подъёма Пассо-ди-Ганда он сказал мне, чтобы я ехал свою гонку. Поэтому я приложил все силы, чтобы остаться с топовыми гонщиками, и, думаю, справился хорошо.

В финале хотел бороться в спринте, потому что могу быть очень быстрым. Очень рад. Ещё я счастлив, что уходя из Soudal Quick Step, принёс команде второе место, так же, как два года назад Фаусто Маснада с тем же самым победителем. Мне жаль уходить из команды, хочу поблагодарить «Волчью стаю» за эти незабываемые четыре года. Я рад, что такой невероятной неделей гонок так красиво попрощался с командой».