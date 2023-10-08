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Андреа Баджиоли - призёр классики «Ломбардия»-2023

Андреа Баджиоли впервые в карьере на подиуме классики-Монумента

 

 

Андреа Баджиоли (Andrea Bagioli) занял 2-е место на классике Ломбардия-2023, завершив первым в карьере подиумом в гонке Монументе не только сезон, но и четыре года выступления в команде Soudal Quick Step. Со следующего сезона 24-летний итальянский велогонщик будет выступать в команде Lidl-Trek.

 

Вся финальную неделю итальянских классик Андреа Баджиоли провёл успешно - поднялся на третью ступень подиума в гонке «Коппа Бернокки», выиграл «Гран-Пьемонте», и стал вторым на Ломбардии-2023.

 

Андреа Баджиоли - призёр классики «Ломбардия»-2023

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

Когда начался решающий этап Ломбардии-2023, Андреа Баджиоли удержался в группе сильнейших на подъёме Пассо-ди-Ганда. Тадей Погачар (UAE Team Emirates), уехавший к третьей подряд победе в одиночку, остался  недосягаем.. Но а в спринте за второе место Андреа Баджиоли на финише опередил Приможа Роглича (Jumbo-Visma).

 

Андреа Баджиоли: «Погачар был сильнейшим. Я очень счастлив тем, как прошла эта неделя гонок. Для меня очень много значит, что сегодня я был впереди с сильнейшими гонщиками пелотона. Ремко Эвенепул упал в первой части гонки. У него болела левая сторона. В начале подъёма Пассо-ди-Ганда он сказал мне, чтобы я ехал свою гонку. Поэтому я приложил все силы, чтобы остаться с топовыми гонщиками, и, думаю, справился хорошо.

 

В финале хотел бороться в спринте, потому что могу быть очень быстрым. Очень рад. Ещё я счастлив, что уходя  из Soudal Quick Step, принёс команде второе место, так же, как два года назад Фаусто Маснада с тем же самым победителем. Мне жаль уходить из команды, хочу поблагодарить «Волчью стаю» за эти незабываемые четыре года. Я рад, что такой невероятной неделей гонок так красиво попрощался с командой».

 

 

Результаты классики Ломбардия-2023

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Теги к статье: Андреа Баджиоли Andrea Bagioli Soudal Quick Step Ломбардия-2023

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    VeloVelo-Фото

    Олег, я вас понял. К сожалению, вынужден с вами согласиться.

    Раньше СК поддерживал российских гонщиков, а теперь он предпочитает их не замечать.

    Его можно понять, конечно, ведь он уже много лет живет в Италии и ему приходится подстраиваться под новую реальность, чтобы обеспечить свою жизнь.

    Это его выбор. 

  • Joe
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    Joe-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Власов Саша молодец, боролся, имел шансы, но, к сожалению, и на радость Сергею Курдюкову, не попал на подиум.

    Я гонку не смотрел, а что, Курдюков реально радовался тому, что Власов не на подиуме?
    нет, конечно. Но его комментарии позволяют это предположить. Складывалось впечатление, что Курдюкову не очень комфортно от того, что Власов был среди претендентов на победу (о чем он старательно умалчивал семь часов), от того, что россиянин до конца боролся за призы.
  • VeloVelo
    Тадей Погачар третий год подря ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Velolive, спасибо за Замечательное review.

     

    У Погачара есть победы на трех Монументах. Осталось еще два, но, самых сложных и непредсказуемых.
    Если он это сделает, это будет Великое достижение.

  • VeloVelo
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    VeloVelo-Фото

    Власов Саша молодец, боролся, имел шансы, но, к сожалению, и на радость Сергею Курдюкову, не попал на подиум.

    Я гонку не смотрел, а что, Курдюков реально радовался тому, что Власов не на подиуме?

  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    А сказать действительно больше нечего!
  • Velolife
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    Velolife-Фото

    Слов нет! Tadej лучший из лучших! Вошёл в "зал славы" Giro Il Lombardia: хет-трик, да ещё и подряд! И к тому же 2 гранд-классики в году! Замечательно! Поздравляю!

  • shoooster
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    shoooster-Фото
    I live this game!
  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    Я три дня гнался за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны (с)
  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    А впалая грудная клетка для кумира это норм?
  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    Бггг))

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