 Энрик Мас и Микель Ланда – призёры классики-Монумента “Ломбардия”-2022

Энрик Мас и Микель Ланда впервые поднялись на подиум классики-Монумента

«Гонка опавших листьев», классика “Ломбардия”-2022 в этом году решилась на подъёме Чивильо, когда защищавший титул победителя Тадей Погачар (UAE Team Emirates) атаковал за 19 км до финиша. На его ускорение сразу ответили два испанских гонщика 27-летний Энрик Мас (Movistar) и 32-летний Микель Ланда (Bahrain Victorious). Микель Ланда несколько раз выпадал и добирал соперников, но окончательно потерял с ними контакт на последнем прохождении подъёма Сан-Фермо-делла-Батталья.

Энрик Мас и Тадей Погачар разыграли спринт, и 24-летний словенский гонщик не оставил сопернику шансов, обойдя Маса у финишной черты. Микель Ланда финишировал третьим.

И у Энрика Маса, и у Микеля Ланды подиум “Ломбардии” – первый на классике – Монументе велоспорта.

Кроме того, впервые с момента основания классики “Ломбардия”в 1905 году три испанских гонщика вошли в топ-5 (Карлос Родригес из команды INEOS Grenadiers) финишировал 5-м. Алехандро Вальверде, товарищ Энрика Маса по команде Movistar, для которого “Ломбардия” была финальной гонкой в карьере, финишировал 6-м.

Энрик Мас: «День грустный, потому что это была последняя гонка Алехандро Вальверде, но также и счастливый, потому что я сумел финишировать вторым после Поги (Тадея Погачара) на классике-Монументе. Я пытался атаковать его двух последних подъёмах, пытался обойти его в спринте.

Шаг за шагом мы растём. Я очень рад результату. Мне всё больше и больше нравятся однодневные гонки. Понравился Льеж-Бастонь-Льеж, Классика Сан-Себастьяна, Ломбардия, поэтому постараюсь в ближайшие годы выиграть Монумент».

Photo Luca Bettini/SprintCyclingAgency©2022/Bahrain Victorious Team

Микель Ланда: «Третье –это место в Италии за мной! В этом году я финишировал третьим на Тиррено-Адриатико и на Джиро д’Италия. Очень рад, потому что это хороший результат. Мне очень нравится эта гонка. До сегодняшнего дня никогда не стартовал здесь в той форме, в которой хотелось. На этот раз форма была очень хорошей.

В какой-то момент я понадеялся, что Погачар и Мас начнут оглядываться друг на друга, а я смогу от них уехать. Но на подъёмах я уступал им по силе, они стартовали как фавориты, и были сильнейшими. Но третье место я держал под контролем. Гонка была трудной, всё время ехали на высокой скорости, было трудно найти ритм, но я был уверен в своей форме. Приятно, что два испанца поднялись на подиум в день, когда Вальверде уходит из велоспорта. Важно, что завершаю сезон подиумом на Монументе».