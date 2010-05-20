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Примож Роглич ищет новую велокоманду на 2024 год?

Команда INEOS Grenadiers нацелена подписать контракт с Приможем Рогличем

 

 

33-летний словенский велогонщик, трёхкратный победитель Вуэльты Испании, победитель Джиро д’Италия и призёр Тур де Франс Примож Роглич с большой вероятностью может сменить команду, несмотря на то, что его контракт с Jumbo-Visma действует до конца 2025 года.  

 

Примож Роглич ищет новую велокоманду на 2024 год?

 

 

Wielerflits, а также GCN/Eurosport, опирающиеся на несколько неназванных источников, сообщают, что контракт с Приможем Рогличем стремятся заключить INEOS Grenadiers, Lidl Trek, также в нём заинтересованы Bahrain Victorious и Movistar.

 

Как пишет Wielerflits, несколько менеджеров команд сообщили, что Примож Роглич не против перехода в другую команду и ведёт переговоры о двухлетнем контракте, так как хочет бороться за победу на Тур де Франс, защитить титул олимпийского чемпиона в индивидуальной гонке на время на Олимпиаде в Париже в 2024 году, а также нацелен бороться за звание чемпиона мира в Цюрихе. По мнению источников Wielerflits, Примож Роглич примет решение о своём будущем до 1 октября.

 

Как утверждает GCN, команды ведут переговоры со спортивным агентом Роглича о контракте с 2024 года. Несколько источников подтвердили GCN, что команда INEOS Grenadiers в октябре сделает важное объявление, но едва ли оно будет касаться «слияния» с Movistar, так как руководство обеих команд категорически опровергло эти слухи, заявив, что, по меньшей мере,  два последних сезона никаких встреч и переговоров не проводили.

 

 Один из менеджеров команды Мирового тура сказал GCN: «Я бы сказал, что Примож Роглич уже на трансферном рынке, но с учётом последних новостей сложно сказать, как всё получится. Понятно, что INEOS прилагает много сил, чтобы заключить с ним контракт, но, по моим ощущениям, в этой игре участвуют ещё одна или две команды».

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман в интервью Leiderstrui не выражал беспокойства по поводу возможного ухода Приможа Роглича:

 

«Если честно, я не слишком волнуюсь по этому поводу. К тому же, мы продолжаем свими силами развивать молодых талантливых гонщиков. В нашей команде Примож стал бесспорным лидером. Считаю, что борьба за победу на Туре  в майке Jumbo-Visma полностью соответствует интересам Приможа. Если он уйдёт, то потенциально его соперниками станут Вингегор или Кусс. Быть товарищем по команде таких мощных гонщиков лучше, чем с ними бороться».

 

После Вуэльты Испании-2023, где лидеры команды Jumbo-Visma заняли весь итоговый подиум, глава команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge) в интервью GCN сказал:

 

«Роглич — наш король, я уже не раз говорил об этом, и в этом плане ничего не поменялось. Он выиграл генеральную классификацию каждой гонки, в которой стартовал в том году, кроме одной, одержал 15 побед. Почему я должен думать о том, чтобы его отпустить? Роглич - наш король, а короля отпустить трудно. Если сравнивать с футболом, он бомбардир, который вместе с Йонасом забивает больше всех голов в нашу пользу. Если он уйдёт, многих целей у нас достичь не получится. И не так много людей способны выступать как он.

 

Мы уже справлялись с этим вызовом, когда в команде много звёзд. Мы использовали это в пользу команды, делали так пару лет, и этой зимой будет не сложнее, чем раньше. Мы не видим проблемы, потому что спрашиваем людей о том, что они хотят, и составляем наилучший план для каждого».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:11 | Регистрация: 30.06.2017

    О....как все завертелось! Вуэльта,триумвират, слияния команд...Как же один треп( бабка надвое сказала) может перевернуть весь пелотон с ног на голову. Конкретный переполох в умах гонщиков и болельщиков. Вот же журналюги..*.сукины дети*©

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:22 | Регистрация: 8.07.2017

    Сейчас П. Роглич на высоте. 

    Неизвестно как пройдёт следующий сезон, в котором у него заканчивается контракт. 

     

    Поэтому именно сегодня он с агентом ищет возможность заключить новый, как можно выгодный с финансовой стороны, контракт.

     

    А уж Тур де Франс - как получится.

     

    И правильно делает П. Роглич 

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 19:25 | Регистрация: 8.07.2013

    Что ни день то шокирующая новость, так и хочется сказать = господа мы на пороге грандиозного шухера=

    1. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 20:11 | Регистрация: 20.05.2010

      А время такое. Кончается сезон.. и именно сейчас нужен хейт и сенсации...
      Обычный журналистский хайп...

      господа мы на пороге грандиозного шухера


      за эту фразу журнализты похлопали бы вам в ладоши! Это именно то что они хотят от этого хайпа. Что бы читали - смотрели - лайкали и покупали следующий номер газеты..

  4. Имя: Kuanysh

    Antonio Colom

    Сегодня, 19:58 | Регистрация: 28.02.2023

    Лучший выбор, это скорее всего, ангичане. Там есть средства и возможности, как мне кажется, для поддержки Роглича, как финансово и административно. 

  5. vadi

    Сегодня, 20:17 | Регистрация: 9.08.2020

    Рогличу похоже, посулят лидерство на Туре, чтобы он остался, но вряд ли дадут.

  6. Гонщик

    Сегодня, 20:19 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Antonio Colom
    Лучший выбор, это скорее всего, ангичане. Там есть средства и возможности, как мне кажется, для поддержки Роглича, как финансово и административно. 
    Это как посмотреть , с финансовой скорее проигрыш, а в плане шансов на Туре , лучший выбор , ибо в Инеос у него конкурентов не будет , на этом и играют ...

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Комментарии

  • Гонщик
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: M-07
    Так-то можно попробовать Роглича переманить ради Тура, которому вряд ли в Джамбо светит капитанить при наличии Вингегора. А Роглич, уверен, хочет выиграть Тур, и можно с Джамбо начать вести переговоры по его контракту. Погачара переманить вряд ли реально, у него и хороший долгий контракт, и лидер окманды, и ездит, что хочет (в Инеосе вряд ле у него будет такая свобода ездить те же классики).
    После этой странной Вуэльты , он и сам уйдёт .

  • Гонщик
    Примож Роглич ищет новую велок ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Antonio Colom
    Лучший выбор, это скорее всего, ангичане. Там есть средства и возможности, как мне кажется, для поддержки Роглича, как финансово и административно. 
    Это как посмотреть , с финансовой скорее проигрыш, а в плане шансов на Туре , лучший выбор , ибо в Инеос у него конкурентов не будет , на этом и играют ...

  • vadi
    Примож Роглич ищет новую велок ... (7)
    vadi-Фото

    Рогличу похоже, посулят лидерство на Туре, чтобы он остался, но вряд ли дадут.

  • error
    Примож Роглич ищет новую велок ... (7)
    error-Фото
    А время такое. Кончается сезон.. и именно сейчас нужен хейт и сенсации...
    Обычный журналистский хайп...

    господа мы на пороге грандиозного шухера


    за эту фразу журнализты похлопали бы вам в ладоши! Это именно то что они хотят от этого хайпа. Что бы читали - смотрели - лайкали и покупали следующий номер газеты..
  • Antonio Colom
    Примож Роглич ищет новую велок ... (7)
    Antonio Colom-Фото

    Лучший выбор, это скорее всего, ангичане. Там есть средства и возможности, как мне кажется, для поддержки Роглича, как финансово и административно. 

  • старт-шоссе 82
    Примож Роглич ищет новую велок ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Что ни день то шокирующая новость, так и хочется сказать = господа мы на пороге грандиозного шухера=

  • Yuriy 17
    Примож Роглич ищет новую велок ... (7)
    Yuriy 17-Фото

    Сейчас П. Роглич на высоте. 

    Неизвестно как пройдёт следующий сезон, в котором у него заканчивается контракт. 

     

    Поэтому именно сегодня он с агентом ищет возможность заключить новый, как можно выгодный с финансовой стороны, контракт.

     

    А уж Тур де Франс - как получится.

     

    И правильно делает П. Роглич 

  • Astanaforever
    Примож Роглич ищет новую велок ... (7)
    Astanaforever-Фото
    О....как все завертелось! Вуэльта,триумвират, слияния команд...Как же один треп( бабка надвое сказала) может перевернуть весь пелотон с ног на голову. Конкретный переполох в умах гонщиков и болельщиков. Вот же журналюги..*.сукины дети*©
  • ok_
    Велогонщики и спортивные дирек ... (19)
    ok_-Фото
    Может в такой комбинации заинтересованы и третьи стороны. При поглощении Квиков именно Юмба становится финансовым агентом, а по правилам UCI при смене фин агента гонцы имеют право сменить команду независимо от требований действующего контракта. Тут то Ремко и выходит на рынок как на свободу.
  • RVL
    Велогонщики и спортивные дирек ... (19)
    RVL-Фото

    Николсона в квики...

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
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