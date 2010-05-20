Примож Роглич ищет новую велокоманду на 2024 год?

Команда INEOS Grenadiers нацелена подписать контракт с Приможем Рогличем

33-летний словенский велогонщик, трёхкратный победитель Вуэльты Испании, победитель Джиро д’Италия и призёр Тур де Франс Примож Роглич с большой вероятностью может сменить команду, несмотря на то, что его контракт с Jumbo-Visma действует до конца 2025 года.

Wielerflits, а также GCN/Eurosport, опирающиеся на несколько неназванных источников, сообщают, что контракт с Приможем Рогличем стремятся заключить INEOS Grenadiers, Lidl Trek, также в нём заинтересованы Bahrain Victorious и Movistar.

Как пишет Wielerflits, несколько менеджеров команд сообщили, что Примож Роглич не против перехода в другую команду и ведёт переговоры о двухлетнем контракте, так как хочет бороться за победу на Тур де Франс, защитить титул олимпийского чемпиона в индивидуальной гонке на время на Олимпиаде в Париже в 2024 году, а также нацелен бороться за звание чемпиона мира в Цюрихе. По мнению источников Wielerflits, Примож Роглич примет решение о своём будущем до 1 октября.

Как утверждает GCN, команды ведут переговоры со спортивным агентом Роглича о контракте с 2024 года. Несколько источников подтвердили GCN, что команда INEOS Grenadiers в октябре сделает важное объявление, но едва ли оно будет касаться «слияния» с Movistar, так как руководство обеих команд категорически опровергло эти слухи, заявив, что, по меньшей мере, два последних сезона никаких встреч и переговоров не проводили.

Один из менеджеров команды Мирового тура сказал GCN: «Я бы сказал, что Примож Роглич уже на трансферном рынке, но с учётом последних новостей сложно сказать, как всё получится. Понятно, что INEOS прилагает много сил, чтобы заключить с ним контракт, но, по моим ощущениям, в этой игре участвуют ещё одна или две команды».

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман в интервью Leiderstrui не выражал беспокойства по поводу возможного ухода Приможа Роглича:

«Если честно, я не слишком волнуюсь по этому поводу. К тому же, мы продолжаем свими силами развивать молодых талантливых гонщиков. В нашей команде Примож стал бесспорным лидером. Считаю, что борьба за победу на Туре в майке Jumbo-Visma полностью соответствует интересам Приможа. Если он уйдёт, то потенциально его соперниками станут Вингегор или Кусс. Быть товарищем по команде таких мощных гонщиков лучше, чем с ними бороться».

После Вуэльты Испании-2023, где лидеры команды Jumbo-Visma заняли весь итоговый подиум, глава команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge) в интервью GCN сказал:

«Роглич — наш король, я уже не раз говорил об этом, и в этом плане ничего не поменялось. Он выиграл генеральную классификацию каждой гонки, в которой стартовал в том году, кроме одной, одержал 15 побед. Почему я должен думать о том, чтобы его отпустить? Роглич - наш король, а короля отпустить трудно. Если сравнивать с футболом, он бомбардир, который вместе с Йонасом забивает больше всех голов в нашу пользу. Если он уйдёт, многих целей у нас достичь не получится. И не так много людей способны выступать как он.

Мы уже справлялись с этим вызовом, когда в команде много звёзд. Мы использовали это в пользу команды, делали так пару лет, и этой зимой будет не сложнее, чем раньше. Мы не видим проблемы, потому что спрашиваем людей о том, что они хотят, и составляем наилучший план для каждого».