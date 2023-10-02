Петер Саган завершил карьеру на шоссе 1 октября на Туре Вандеи-2023

Петер Саган поставил точку в карьере на шоссе

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

33-летний словацкий велогонщик Петер Саган завершил карьеру на шоссе, поставив финальную точку в однодневной велогонке Тур Вандеи-2023 (Tour de Vendée), где не боролся за победу, а отработал в спринте на своего товарища по команде TotalEnergies Санди Дюжардана (Sandy Dujardin). Дюжардан финшиировал 3-м, а Петер Саган - 9-м.

О завершении карьеры шоссейного велогонщика Петер Саган объявил в день 33-летия 26 января. Тогда он сказал, что продолжит выступать только в небольших гонках ради поддержания формы, так как нацелен принять участие в Олимпийских играх-2024 в маунтинбайке.

В первых интервью Петер Саган рассказывал, что до того, как прийти в шоссейный велоспорт, 9 лет выступал в велокроссе: «В какой-то момент я был сыт по горло и хотел уйти из спорта, но мой отец не позволил этого сделать, и только благодаря ему я здесь». В 2011 году его стали называть новым «Каннибалом».

Младший среди двух братьев и сестры, Петер пришёл в велоспорт вслед за братом Юраем. В 9 лет Петер присоединился к маленькому местному велоклубу. И как он сам говорил: «Проблема в том, что когда я на своём велосипеде, мне всё равно, где я еду».

Петер Саган начал карьеру в 2010 году в команде Liquigas (Cannondale), где выступал до конца 2014 года. Но перед тем, как подписать первый профессиональный контракт, Саган пережил разочарование - он пришёл стажёром в команду Патрика Лефевра Quick Step, но затем ему без объяснения причин отказали в контракте. Видимо, руководство бельгийской команды опасалось, что такой молодой гонщик ещё не готов к карьере профессионала. Петер был буквально раздавлен и решил, что лучше оставаться в маунтинбайке, чем связываться с миром шоссейного велоспорта.

«У меня были другие предложения, но я хотел подписать контракт только с командой Про тура. Всё, что касалось гонок на шоссе – тактика, а также деловая сторона контрактов, всё мне казалось слишком запутанным. В маунтинбайке гораздо проще – ты просто гоняешься. Я всегда наслаждался гонками на шоссе, но в тот момент решил забыть о них».

Спортивный директор команды Liquigas Стефано Дзанатта (Stefano Zanatta) следил за развитием Петера Сагана и был уверен, что словацкий гонщик обладает незаурядным талантом.

Дзанатта не пожалел сил, убеждая Петера переехать в Италию. Семья Петера Сагана была на стороне Дзанатты. Ошибка руководства Quick Step стала находкой для Liquigas.

В 2015 и 2016 годах Петер Саган выступал в команде Tinkoff, затем с2017 по 2021 был одним из капитанов команды Bora-hansgrohe, в 2022 Саган перешёл на проконтинентальный уровень, став гонщиком французской команды TotalEnergies.

О нём заговорили уже в январе 2010 года. На предваряющей Тур Даун Андер гонке Cancer Council Helpline Classic Петер Саган ответил на атаку Лэнса Армстронга. «Я просто помню, что Армстронг атаковал, и я подумал, как круто будет, если я попытаюсь его догнать. Вот и всё».

Победа на 3-м этапе Тура Швейцарии-2011 подтвердила его универсальность и исключительный талант. Этап проходил через два сложных перевала Grimselpas (5,4км с 7,5%) и Grosse Scheidegg (первые 8 км с 7,1%, и 8,4%у вершины). Отвратительная погода задачу не облегчала, но Петер весь день провёл впереди, а потом выиграл спринт у Дамиано Кунего. После этого даже самые скептически настроенные поняли, что Саган не герой на один день, что его таланту ещё только предстоит раскрыться.

На дебютном Тур де Франс в 2012 Петер Саган выиграл три этапа и трижды финишировал вторым. За свою карьеру он выиграл 12 этапов французского Гранд-тура и 7 зелёных маек лучшего в очковой классификации. Первую зелёную майку Петер Саган надел в 2012 и до пять лет подряд не давал соперникам шансов. В 2018 и 2019 году он снова поднимался в зелёной майке на подиум в Париже.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

Photo ©A.S.O. / Thomas Maheux

В 25 лет в 2015 году Петер Саган в первый раз стал чемпионом мира в групповой гонке, выиграв в Ричмонде, где атаковал за 2 км до финиша. В 2016 году он повторил успех в жарком Абу-Даби на плоском рельефе, опередив в Катаре с большим запасом Марка Кэвендиша и Тома Боонена. В 2017 Саган стал трёхкратным чемпионом мира, выиграв в Бергене спринт, где опередил Александра Кристоффа и Майкла Мэттьюса.

В 2016 году он выиграл первый в карьере Монумент - Тур Фландрии, в 2018 - Париж-Рубэ. А вот Милан-Сан-Ремо так и осталась непокорённой, на итальянской классике Петер Саган дважды был вторым.

Он выиграл этапы на всех трёх Гранд-турах, а Тур Швейцарии превратился в его «вотчину» - он выиграл на этой гонке 18 этапов. Всего за карьеру Петер Саган одержал 121 победу.

На последнем и 12-м в карьере Тур де Франс в этом году Петер Саган не одержал побед. Финишировав с пелотоном на Елисейских Полях, он сказал:

«Думаю, слава со мной и так останется. Мне нечего больше доказывать. Чего добился, то останется, и это хорошо. Всё, что я сделал в шоссейном велоспорте, весь этот период моей жизни был прекрасным. Но все когда-нибудь должны закончить карьеру. Я свою работу сделал. Сейчас хочу сконцентрироваться на себе и семье, а также получить удовольствие от маунтинбайка. Хотел бы закончить там, где начинал. У меня впереди ещё год в маунтинбайке. Пока не знаю, что дальше. Если получится хорошо, возможно, смогу продолжить выступать в этой дисциплине. Если нет, через год поставлю точку».