INEOS Grenadiers в поиске варианта подписать Тадея Погачара?

Спортивный агент Тадея Погачара: «INEOS Grenadiers заинтересованы в Тадее, но сначала должны переговорить с UAE Team Emirates»

Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар, согласно контракту должен выступать в велокоманде UAE Team Emirates до конца 2027 года. Однако команда INEOS Grenadiers интересовалась условиями контракта 25-летнего словенского велогонщика и его позицией, о чём в интервью GCN рассказал его спортивный агент Алекс Каррера (Alex Carera).

Владелец команды Джим Рэтклифф (Jim Ratcliffe), по сообщению GCN, впервые с 2019 года поставил цель выиграть Тур де Франс.

Алекс Каррера: «Конечно, они заинтересованы в Тадее, но на данный момент у него контракт с UAE до 2027 года. Если INEOS хотят подписать его до конца этого срока, им необходимо договариваться с UAE Team Emirates. Могу подтвердить, что за последние несколько месяцев INEOS спрашивали меня, свободен Тадей или нет. Но я ответил им, что у него есть действующий контракт».

GCN сообщают, что несколько ключевых гонщиков INEOS Grenadiers останутся в команде, продлив контракты, включая победителя Тур де Франс-2018, 37-летнего британского гонщика Геранта Томаса и 22-летнего испанского гонщика Карлоса Родригеса, который в этом году дебютировал на Тур де Франс и финишировал 5-м.

По данным GCN, в INEOS Grenadiers придут 26-летний норвежский велогонщик Тобиас Фосс, чей контракт с Jumbo-Visma заканчивается в этом году, 28-летний испанский гонщик Оскар Родригес (Óscar Rodríguez), контракт которого с Movistar также завершается в конце 2023 года, а также 17-летний американский велогонщик Эндрю Огаст (Andrew August /AJ August).