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INEOS Grenadiers в поиске варианта подписать Тадея Погачара?

Спортивный агент Тадея Погачара: «INEOS Grenadiers заинтересованы в Тадее, но сначала должны переговорить с UAE Team Emirates»

INEOS Grenadiers в поиске варианта подписать Тадея Погачара?

 

 

Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар, согласно контракту должен выступать в велокоманде UAE Team Emirates до конца 2027 года. Однако команда INEOS Grenadiers интересовалась условиями контракта 25-летнего словенского велогонщика и его позицией, о чём в интервью GCN рассказал его спортивный агент Алекс Каррера (Alex Carera).

 

Владелец команды Джим Рэтклифф (Jim Ratcliffe), по сообщению GCN, впервые с 2019 года поставил цель выиграть Тур де Франс.

 

Алекс Каррера: «Конечно, они заинтересованы в Тадее, но на данный момент у него контракт с UAE до 2027 года. Если INEOS хотят подписать его до конца этого срока, им необходимо договариваться с UAE Team Emirates. Могу подтвердить, что за последние несколько месяцев INEOS спрашивали меня, свободен Тадей или нет. Но я ответил им, что у него есть действующий контракт».

 

GCN сообщают, что несколько ключевых гонщиков INEOS Grenadiers останутся в команде, продлив контракты, включая победителя Тур де Франс-2018, 37-летнего британского гонщика Геранта Томаса и 22-летнего испанского гонщика Карлоса Родригеса, который в этом году дебютировал на Тур де Франс и финишировал 5-м.

 

По данным GCN, в INEOS Grenadiers придут 26-летний норвежский велогонщик Тобиас Фосс, чей контракт с Jumbo-Visma заканчивается в этом году, 28-летний испанский гонщик Оскар Родригес (Óscar Rodríguez), контракт которого с Movistar также завершается в конце 2023 года, а также 17-летний американский велогонщик Эндрю Огаст (Andrew August /AJ August).

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates INEOS Grenadiers

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  1. vadi

    Сегодня, 16:24 | Регистрация: 9.08.2020

    А Роглича они не хотят перекупить?   Он все равно лишний в Джамбо

    1. Имя: Damiano Vychcka

      JetRevel

      Сегодня, 16:49 | Регистрация: 12.05.2023

      Во первых он лишний,во вторых Тур он уже наверно не возьмет.

    2. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 16:58 | Регистрация: 5.09.2020

      С точки зрения TJV Роглич совершенно не лишний. С точки зрения Роглича - возможно. Всё зависит от его амбиций и того, насколько они пересекаются с планами команды.

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 16:30 | Регистрация: 27.07.2011

    Август все таки в Инеос..я думал Арабы либо Джамбо купит

     

    1. s75

      Сегодня, 20:17 | Регистрация: 9.06.2015

      еще не вечер, уведут из под венца, как уже не раз бывало ;)

  3. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 17:33 | Регистрация: 4.09.2010

    какой-то мутный проброс. а то ж в инеос "мужики то не знают" без ентого агента, что Пога подписан и им просто со скуки капитан очевидность потребовался

    в порядке бреда - арабы выкатили, мол, контракт - на полжизни, деньги - космос, слегка предполагалось за такие финики нам Туры будут косить, а оно вона чё.. пересмотреть бы.. ну агент и пустился в импровизацию

    1. Имя: Андрей Пугачев

      Pugachev

      Сегодня, 17:45 | Регистрация: 8.09.2010

      Логично. Возможно и так.

    2. Имя: Lucky

      Lucky

      Сегодня, 20:39 | Регистрация: 1.05.2018

      Скорее всего "мужики в инеос знают что Поги подписан до 2027 года" и слова агента просто особенности машинного перевода, думаю так Велолайв так и перевел статью, может немного подправили, но смысл перевода слов агента все равно не точен.
      Вот как например Яндекс переводит статью про Джиро дель Эмилия
      "Большинство глаз приковано к Погаджару в субботу, но у команды есть несколько спортивных утюгов в запасе. Адам Йейтс был очень активен в последние недели, одержав победу на Гран-при Монреаля, и поэтому британский альпинист является одним из фаворитов на победу на Джиро дель Эмилия."

      1. s75

        Сегодня, 20:49 | Регистрация: 9.06.2015

        Начальство требует шампанское на Елисейских полях, поэтому всех топов обзванивали, нормальная реакция. Реально же у Инеоса одна надежда на поглощение голландцами команды Лефевра и на то, что кому-то при поглощении станет тесно.

  4. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 17:47 | Регистрация: 20.05.2010

    в этом пробросе больше расстроило что Родригес остается в ИНЕОС... понравился этот парень на ТДФ... ему бы в испанскую команду... Мувик например... и ему ментально ближе.. и Мувики бы встряхнулись..

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:01 | Регистрация: 30.06.2017

    А в Инеосе не хотят у Астаны Пронского перекупить? Зря. Он щас на туре Лангкави дезилит..в генерале уже на пятом месте. Пресс релиз Астаны сегодня в восторге от его прогресса. Капитаном поедет на тур в со.году...всех шатать))))

    Цитата: error
    в этом пробросе больше расстроило что Родригес остается в ИНЕОС... понравился этот парень на ТДФ... ему бы в испанскую команду... Мувик например... и ему ментально ближе.. и Мувики бы встряхнулись..
    Обмен .Родригеса на Родригеса?

    А вот Израиль все не могут придумать как избавиться от Фрумми, у которого контракт аж до 26 года. Красавчик Фруминатор..охомутал аравийцев по самое нихачу.)((

    Вся жизнь это гонка.

    1. s75

      Сегодня, 20:20 | Регистрация: 9.06.2015

      у Фрума контракт заканчивается в нынешнем сезоне, но при желании он его продлит, и закончит карьеру именно в IPT, уговор (с Адамсом) дороже денег


      А в Инеосе не хотят у Астаны Пронского перекупить? Зря. Он щас на туре Лангкави дезилит..в генерале уже на пятом месте. Пресс релиз Астаны сегодня в восторге от его прогресса. Капитаном поедет на тур в со.году...всех шатать))))


      Сейчас все силы и средства брошены на новое предложение о покупке у Глейзеров ManU, там разберутся, и тогда займутся Пронским.

      1. Имя: Alik

        Astanaforever

        Сегодня, 21:00 | Регистрация: 30.06.2017

        У Фрумма контракт до 25 года включительно. т.е.до 26 года.https://www.procyclingstats.com/rider/christopher-froome

        Вся жизнь это гонка.

        1. s75

          Сегодня, 21:11 | Регистрация: 9.06.2015

          Цитата: Wielerflits
          Israel-Premier Tech подписал с Крисом Фрумом многомиллионный контракт на 2021, 2022 и 2023 годы, однако британец не оправдал ожиданий босса команды Сильвана Адамса. Контракт Фрума истекает в конце этого сезона, но он не планирует пока отказываться от велосипеда. Фрум иногда говорил, что хочет продолжать карьеру до сорока лет.

          «Это будет означать, что он продолжит работать еще два года. У него нет пятилетнего контракта, но он может быть продлен, если Крис захочет», — заявил Адамс в июле. «У него есть мое личное обязательство: он уйдет в отставку как часть Israel-Premier Tech ».

  6. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Сегодня, 21:59 | Регистрация: 12.05.2023

    Нужно понимать,что Инеос -это самая богатая команда пелотона,тут как у Олега с Контой может быть, хочется хуже чем болит,Сэр МЮ не купил,зато Погу купит))))

  7. s75

    Сегодня, 22:43 | Регистрация: 9.06.2015

    Цитата: JetRevel
    Нужно понимать,что Инеос -это самая богатая команда пелотона,тут как у Олега с Контой может быть, хочется хуже чем болит,Сэр МЮ не купил,зато Погу купит))))


    Сэр закусился не на шутку с покупкой Манчестера. Всё остается в силе. 

    Цифры бюджета UAE где-то опубликованы?

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Giro del Veneto

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Комментарии

  • s75
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    s75-Фото

    Цитата: JetRevel
    Нужно понимать,что Инеос -это самая богатая команда пелотона,тут как у Олега с Контой может быть, хочется хуже чем болит,Сэр МЮ не купил,зато Погу купит))))


    Сэр закусился не на шутку с покупкой Манчестера. Всё остается в силе. 

    Цифры бюджета UAE где-то опубликованы?

  • JetRevel
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    JetRevel-Фото
    Нужно понимать,что Инеос -это самая богатая команда пелотона,тут как у Олега с Контой может быть, хочется хуже чем болит,Сэр МЮ не купил,зато Погу купит))))
  • s75
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    s75-Фото

    Цитата: Wielerflits
    Israel-Premier Tech подписал с Крисом Фрумом многомиллионный контракт на 2021, 2022 и 2023 годы, однако британец не оправдал ожиданий босса команды Сильвана Адамса. Контракт Фрума истекает в конце этого сезона, но он не планирует пока отказываться от велосипеда. Фрум иногда говорил, что хочет продолжать карьеру до сорока лет.

    «Это будет означать, что он продолжит работать еще два года. У него нет пятилетнего контракта, но он может быть продлен, если Крис захочет», — заявил Адамс в июле. «У него есть мое личное обязательство: он уйдет в отставку как часть Israel-Premier Tech ».

  • Astanaforever
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    Astanaforever-Фото
    У Фрумма контракт до 25 года включительно. т.е.до 26 года.https://www.procyclingstats.com/rider/christopher-froome
  • s75
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    s75-Фото
    Начальство требует шампанское на Елисейских полях, поэтому всех топов обзванивали, нормальная реакция. Реально же у Инеоса одна надежда на поглощение голландцами команды Лефевра и на то, что кому-то при поглощении станет тесно.
  • Lucky
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    Lucky-Фото
    Скорее всего "мужики в инеос знают что Поги подписан до 2027 года" и слова агента просто особенности машинного перевода, думаю так Велолайв так и перевел статью, может немного подправили, но смысл перевода слов агента все равно не точен.
    Вот как например Яндекс переводит статью про Джиро дель Эмилия
    "Большинство глаз приковано к Погаджару в субботу, но у команды есть несколько спортивных утюгов в запасе. Адам Йейтс был очень активен в последние недели, одержав победу на Гран-при Монреаля, и поэтому британский альпинист является одним из фаворитов на победу на Джиро дель Эмилия."
  • s75
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    s75-Фото

    у Фрума контракт заканчивается в нынешнем сезоне, но при желании он его продлит, и закончит карьеру именно в IPT, уговор (с Адамсом) дороже денег


    А в Инеосе не хотят у Астаны Пронского перекупить? Зря. Он щас на туре Лангкави дезилит..в генерале уже на пятом месте. Пресс релиз Астаны сегодня в восторге от его прогресса. Капитаном поедет на тур в со.году...всех шатать))))


    Сейчас все силы и средства брошены на новое предложение о покупке у Глейзеров ManU, там разберутся, и тогда займутся Пронским.

  • s75
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    s75-Фото
    еще не вечер, уведут из под венца, как уже не раз бывало ;)
  • Astanaforever
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    Astanaforever-Фото
    А в Инеосе не хотят у Астаны Пронского перекупить? Зря. Он щас на туре Лангкави дезилит..в генерале уже на пятом месте. Пресс релиз Астаны сегодня в восторге от его прогресса. Капитаном поедет на тур в со.году...всех шатать))))

    Цитата: error
    в этом пробросе больше расстроило что Родригес остается в ИНЕОС... понравился этот парень на ТДФ... ему бы в испанскую команду... Мувик например... и ему ментально ближе.. и Мувики бы встряхнулись..
    Обмен .Родригеса на Родригеса?

    А вот Израиль все не могут придумать как избавиться от Фрумми, у которого контракт аж до 26 года. Красавчик Фруминатор..охомутал аравийцев по самое нихачу.)((
  • error
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (16)
    error-Фото

    в этом пробросе больше расстроило что Родригес остается в ИНЕОС... понравился этот парень на ТДФ... ему бы в испанскую команду... Мувик например... и ему ментально ближе.. и Мувики бы встряхнулись..

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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