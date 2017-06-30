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17-летний Эндрю Огаст — новая будущая звезда велоспорта?

17-летний Эндрю Огаст заинтересовал крупные велокоманды Мирового тура, включая INEOS Grenadiers

 

 

Основатель американской велокоманды Hot Tubes Development Тоби Стэнтон (Toby Stanton) считает, что его подопечный Эндрю Огаст (Andrew August) может стать новым «Ремко Эвенепулом» в шоссейном велоспорте.

 

17-летний американский велогонщик Andrew August (AJ August) с прошлого сезона начал отсчёт побед в юниорах. В этом году он стал чемпионом США в разделке среди юниоров, а на Чемпионате мира в Глазго вошёл в топ-10 в этой дисциплине.

 

17-летний Эндрю Огаст — новая будущая звезда велоспорта?

17-летний Эндрю Огаст — новая будущая звезда велоспорта?

Photo © Hot Tubes Development Cycling Team

 

Он выиграл гонки “Grand Prix West  Bohemia” и “Ain Bugey Valromey Tour”  стал призёром “Course de la Paix Juniors” и Redlands Bicycle Classic. В первый год в юниорах занял 2-е место на Вуэльте для юниоров Vuelta Junior a la Ribera del Duero.

 

В начале сезона, в февральском интервью VeloNews Эндрю Огаст отмечал, что пока не хочет переходить на уровень Мирового тура, хотя его планы могли измениться.

 

Энрю Огаст: «Мне совсем нет необходимости спешить с переходом в Мировой тур. Но, думаю, года через два или три мне бы хотелось там выступать, и думаю, я смогу. Мой приоритет - стать шоссейным велогонщиком. Но если возможно, я бы хотел продолжать зимой выступать в велокроссе. Такие ребята как Пидкок показали, что такое  возможно, и мне тоже хочется попробовать.

 

Все крупные команды Мирового тура предлагали контракты мне или моему менеджеру. У меня это просто в голове не укладывается. Раньше я только предполагал, что этот вид спорта может стать чем-то большим,  но сейчас уверенность стала сильнее. Сейчас я точно понял, что это мне подходит». 

 

В интервью GCN Тоби Стэнтон сказал: «В январе этого года он поехал тренироваться в лагере INEOS Grenadiers на Майорке. Они протестировали его, в тесте VO2max он показал 92. Они сказали, что подобного у них никто не показывал. Он - это Ремко, но, возможно, с большей мощностью. Мой команде уже 32 года, и он самый талантливый гонщик из всех, кого я видел.

 

Мы проводили тесты на подъёме Brasstown Bald. Магнус (Magnus Sheffield) проехал его на минуту быстрее Натана Брауна (Nathan Brown), Иэна Босуэлла (Ian Boswell) и Бена Кинга (Ben King). Потом Фил Геймон (Phil Gaimon) проехал быстрее всех.

 

Но когда туда приехал Эй-Джей Огаст, причём начал проходить подъём после 45-мильной (72,4 км) тренировки, он проехал его за 13:51, быстрее чем Геймон и на минуту быстрее Магнуса. При весе 127 фунтов (57,6 кг) он выдал 398 ватт».

 

В интервью каналу The Young Peloton ЭйДжей, как называет себя Эндрю Огаст рассказал, каким типом гонщика себя считает, чего мечтает добиться в профессиональном велоспорте.

 

Эндрю Огаст: «Умею всё понемногу, но считаю своей специализацией горы и разделки. Самая большая мечта - выиграть Тур де Франс. Очень нравится смотреть документальные фильмы о Тур де Франс. Велокросс или шоссе? Думаю, шоссе мне нравится немного больше. Но и от велокросса отказываться не хочу.  До того, как полностью посвятить себя велоспорту, сочетал занятия велоспортом с горными лыжами. Теперь только велоспорт. Самый главный соперник в этом сезоне? Думаю, Йорген Нордхаген (Jorgen Nordhagen)».

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Теги к статье: Эндрю Огаст Andrew August

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:26 | Регистрация: 30.06.2017

    Поколение трансформеров- биороботов.Что он жрет?

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    17-летний Эндрю Огаст — новая ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Поколение трансформеров- биороботов.Что он жрет?
  • Ser Gio
    Ричард Плюгге и Йенс Фохт о во ... (6)
    Ser Gio-Фото
    Т.е. в 23 года стать двухкратным ЧМ, двухкратным победителем ЛБЛ, а так же множества других гонок, среди которых ГТ - это мощный дизель Кампенартс? Улыбнуло.
  • FETCH
    Ричард Плюгге и Йенс Фохт о во ... (6)
    FETCH-Фото

    Мне кажется "акции" Ремко упали в цене раза в два после этой Вуэльты ... просто мощный дизель и ведро капризов , "Виктор Кампернац" на максималках , а уж сколько шуму было . Жаль , что Лефевр по факту убил команду из-за него одного , задорная команда была ...

     

  • Astanaforever
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Этот словенец без команды. Сейчас его топы заберут на драчку.
  • BlAr
    Тур Люксембурга-2023. Этап 4. ... (1)
    BlAr-Фото

     Интересные результаты. Кампенартс победил в коронной дисциплине после огромной паузы. ГК снова собралась воедино, между тремя лучшими - 3 секунды. Заключительный этап будет весьма интригующим!

  • MVDP
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (2)
    MVDP-Фото
    Словенская смена подрастает.
  • Lucky
    Ричард Плюгге и Йенс Фохт о во ... (6)
    Lucky-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: BlAr
    С Фогтом понятно, он человек со стороны, но и Плюгге в анонсе ТдФ говорит о Вингегоре и не упоминает Роглича. Видать, не дадут Приможу ехать Тур...и в другую команду не отпускают.
    А вы не забыли, кто добыл первые большие победы для нынешней Юмбо (бывшей Рабобанк) ?Роглич !!!Так что, если бы Примож получил достойное предложение от другой команды и захотел уйти, в таком случае Юмбо не имела бы морального права насильно удерживать Роглича ! Но к сожалению как мы знаем в современном мире в том числе мире спорта главенствует не мораль , а ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - БАБЛО !!!
    Уважаемый, а когда в мире было по другому?
  • salomon
    Ричард Плюгге и Йенс Фохт о во ... (6)
    salomon-Фото
    Цитата: BlAr
    С Фогтом понятно, он человек со стороны, но и Плюгге в анонсе ТдФ говорит о Вингегоре и не упоминает Роглича. Видать, не дадут Приможу ехать Тур...и в другую команду не отпускают.
    А вы не забыли, кто добыл первые большие победы для нынешней Юмбо (бывшей Рабобанк) ? Роглич !!! Так что, если бы Примож получил достойное предложение от другой команды и захотел уйти, в таком случае Юмбо не имела бы морального права насильно удерживать Роглича ! Но к сожалению как мы знаем в современном мире в том числе мире спорта главенствует не мораль , а ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - БАБЛО !!!
  • Freejazz
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (36)
    Freejazz-Фото
    Вот Ваше утверждение выше - это уже утверждение возраста. Молодости свойственно меняться (правильно, иногда в зависимости от трендов, а вот в другой раз и против). Они(мы в молодости) готовы обсуждать и менять решение. С возрастом приходит категоричность и вера в правильность своей оценки (сам от этого страдаю).
  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (36)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Earl57
    стремление оценивать и отсортировывать людей в соответствии со своими личными предпочтениями и привычками характерно прежде всего для людей в возрасте
    Очень спорное утверждение. А разве молодости не свойственно ходить в узких коридорах навязываемых извне трендов и биться лбом об стену, защищая своё, еще очень слабое и поверхностное представление о мире, всё то, что где-то услышал и подхватил-подцепил?

     

    У любого возраста есть свои плюсы и свои минусы. И все возрасты хороши и замечательны )

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