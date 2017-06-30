17-летний Эндрю Огаст — новая будущая звезда велоспорта?

17-летний Эндрю Огаст заинтересовал крупные велокоманды Мирового тура, включая INEOS Grenadiers

Основатель американской велокоманды Hot Tubes Development Тоби Стэнтон (Toby Stanton) считает, что его подопечный Эндрю Огаст (Andrew August) может стать новым «Ремко Эвенепулом» в шоссейном велоспорте.

17-летний американский велогонщик Andrew August (AJ August) с прошлого сезона начал отсчёт побед в юниорах. В этом году он стал чемпионом США в разделке среди юниоров, а на Чемпионате мира в Глазго вошёл в топ-10 в этой дисциплине.

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Он выиграл гонки “Grand Prix West Bohemia” и “Ain Bugey Valromey Tour” стал призёром “Course de la Paix Juniors” и Redlands Bicycle Classic. В первый год в юниорах занял 2-е место на Вуэльте для юниоров Vuelta Junior a la Ribera del Duero.

В начале сезона, в февральском интервью VeloNews Эндрю Огаст отмечал, что пока не хочет переходить на уровень Мирового тура, хотя его планы могли измениться.

Энрю Огаст: «Мне совсем нет необходимости спешить с переходом в Мировой тур. Но, думаю, года через два или три мне бы хотелось там выступать, и думаю, я смогу. Мой приоритет - стать шоссейным велогонщиком. Но если возможно, я бы хотел продолжать зимой выступать в велокроссе. Такие ребята как Пидкок показали, что такое возможно, и мне тоже хочется попробовать.

Все крупные команды Мирового тура предлагали контракты мне или моему менеджеру. У меня это просто в голове не укладывается. Раньше я только предполагал, что этот вид спорта может стать чем-то большим, но сейчас уверенность стала сильнее. Сейчас я точно понял, что это мне подходит».

В интервью GCN Тоби Стэнтон сказал: «В январе этого года он поехал тренироваться в лагере INEOS Grenadiers на Майорке. Они протестировали его, в тесте VO2max он показал 92. Они сказали, что подобного у них никто не показывал. Он - это Ремко, но, возможно, с большей мощностью. Мой команде уже 32 года, и он самый талантливый гонщик из всех, кого я видел.

Мы проводили тесты на подъёме Brasstown Bald. Магнус (Magnus Sheffield) проехал его на минуту быстрее Натана Брауна (Nathan Brown), Иэна Босуэлла (Ian Boswell) и Бена Кинга (Ben King). Потом Фил Геймон (Phil Gaimon) проехал быстрее всех.

Но когда туда приехал Эй-Джей Огаст, причём начал проходить подъём после 45-мильной (72,4 км) тренировки, он проехал его за 13:51, быстрее чем Геймон и на минуту быстрее Магнуса. При весе 127 фунтов (57,6 кг) он выдал 398 ватт».

В интервью каналу The Young Peloton ЭйДжей, как называет себя Эндрю Огаст рассказал, каким типом гонщика себя считает, чего мечтает добиться в профессиональном велоспорте.

Эндрю Огаст: «Умею всё понемногу, но считаю своей специализацией горы и разделки. Самая большая мечта - выиграть Тур де Франс. Очень нравится смотреть документальные фильмы о Тур де Франс. Велокросс или шоссе? Думаю, шоссе мне нравится немного больше. Но и от велокросса отказываться не хочу. До того, как полностью посвятить себя велоспорту, сочетал занятия велоспортом с горными лыжами. Теперь только велоспорт. Самый главный соперник в этом сезоне? Думаю, Йорген Нордхаген (Jorgen Nordhagen)».