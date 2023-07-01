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22-летний Карлос Родригес — победитель 14 этапа Тур де Франс-2023

Первая в карьере победа Карлоса Родригеса на этапе Тур де Франс

 

Первая в карьере победа Карлоса Родригеса на этапе дебютного Тур де Франс

 

 

 

Второй этап подряд команда INEOS Grenadiers празднует победу на этапе Тур де Франс-2023. На этот раз победу на 14-м этапе одержал, атаковавший на спуске с финального подъёма высшей категории Жу-План дебютант Тур де Франс Карлос Родригес (Carlos Rodriguez). Воспользовавшись тем, что лидеры гонки Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) и Тадей Погачар (UAE Team Emirates) были заняты борьбой друг с другом, Родригес уехал от соперников и с минимальным преимуществом в 5 секунд взял первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

 

Карлос  Родригес, выигравший 14-й этап Тур де Франс-2023 в возрасте 22 года 5 месяцев и 13 дней, стал самым молодым испанским победителем этапа Тур де Франс за последние 24 года, и самым молодым победителем этапа французского Гранд-тура после словенского гонщика Тадея Погачара, выигравшего в 22 года три этапа в 2020 году.

 

14-й этап начался с атак, а через 6 километров после старта был прерван массовым падением гонщиков. Около 30 человек упали на спуске по мокрой дороге, из-за чего организаторы остановили гонку на полчаса, чтобы все пострадавшие получили медицинскую помощь.

 

Когда гонка возобновилась, лишившись нескольких сошедших после падения гонщиков, атаки продолжились. Но, несмотря на звёздный состав образовавшегося отрыва, ему не удалось набрать значительного преимущества. Ощутимый результат от отъезда в отрыв получил лишь Джулио Чикконе (Lidl Trek), собравший максимальные горные очки на вершинах 1-й категории Коль-де-Ку и Коль-дю-Фё. Хотя Джулио Чикконе атаковал в одиночку, видя приближение просеявшегося пелотона, его добрали за 9 км до вершины 1-й категории Коль-де-Рамас и за 58 км до финиша, после чего Jumbo-Visma продолжила просеивать группу.

 

Будущий победитель 14 этапа Карлос Родригес держался в группе генеральщиков сначала вместе с товарищами по команде INEOS Grenadiers Томом Пидкоком и Джонатаном Кастровьехо, а затем в одиночку на финальном подъёме высшей категории  Коль де Жу План (Col de Joux Plane), протяжённость 11,6 км,  средний градиент 8,5%, максимальный градиент 12%.  К началу восхождения на Жу-План впереди осталось лишь семь гонщиков - помимо лидеров общего зачёта Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и Тадей Погачара (UAE Team Emirates), а также их помощников Сеппа Кусса и Адама Йейтса в группе удержались Карлос Родригес, Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) и Феликс Галль (AG2R Citroen).

 

За 19 км до финиша в полуминуте от группы жёлтой майки старались минимизировать потери Пельо Бильбао (Bahrain Victorious) и Саймон Йейтс (Jayco-AlUla).

 

За 5,3 км до вершины Жу-План темп лидеров не выдержал Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), а затем и Феликс Галль, а Карлос Родригес держался последним колесом.

 

За 4,5 км до вершины ускорился Адам Йейтс, увозя своего капитана Тадея Погачара. За ними усидел только Йонас Вингегор.

 

Карлос Родригес поехал подъём своим темпом, за 1,3 км до вершины он проигрывал лидерам 1 минуту 16 секунд.

 

 Но когда лидеры сбросили скорость, следя друг за другом перед вершиной, а затем снова сбросили скорость, разыграв спринт на Жу-План, испанский гонщик, на колесе которого сидел Адам Йейтс, сократил просвет, а за 9 км до финиша обошёл дуэлянтов и уехал от них.

 

Последние 12 км до финиша в Морзине Карлос Родригес проехал со среднй скоростью 58,6 км/ч, на 2 км/ч быстрее Вингегора и Погачара. Согласно NTT Data, максимальная скорость Карлоса Родригеса  на спуске достигала 93,4 км/ч.

 

Выиграв этап, Карлос Родригес поднялся на третью строчку генеральной классификации, потеснив Джея Хиндли.

 

Йонас Вингегор защитил жёлтую майку лидера на 14-м этапе, опережая Тадея Погачара в генеральной классификации на 10 секунд. Также Йонас Вингегор возглавил классификацию лучшего горного гонщика.

 

Карлос Родригес проигрывает капитану команды Jumbo-Visma 4 минуты 43 секунды, но от Джея Хиндли, который занимает 4-е место, испанского гонщика отделяет всего 1 секунда.

 

22-летний Карлос Родригес — победитель 14 этапа Тур де Франс-2023

 

22-летний Карлос Родригес — победитель 14 этапа Тур де Франс-2023

 

22-летний Карлос Родригес — победитель 14 этапа Тур де Франс-2023

22-летний Карлос Родригес — победитель 14 этапа Тур де Франс-2023

22-летний Карлос Родригес — победитель 14 этапа Тур де Франс-2023

22-летний Карлос Родригес — победитель 14 этапа Тур де Франс-2023

22-летний Карлос Родригес — победитель 14 этапа Тур де Франс-2023

22-летний Карлос Родригес — победитель 14 этапа Тур де Франс-2023

22-летний Карлос Родригес — победитель 14 этапа Тур де Франс-2023

 

 

Карлос Родригес: «Невероятно. У меня нет слов. Уже просто ехать эту гонку - сбывшаяся мечта, а выиграть этап на лучшей гонке мира просто невероятно. Я всегда об этом мечтал. Безмерно благодарен команде за их усилия, за то, что верят в меня. Хочу их всех поблагодарить. Когда я выпал на Жу-План, даже не думал, что победа возможна. Я старался пройти подъём своей скоростью, чтобы потом как можно быстрее проехать спуск. Я умею хорошо спускаться, хотел это использовать. Они стали оглядываться друг на друга, и я подумал, что мне надо дать полный газ до самого финиша.

 

Пару раз чуть не упал, потому что всё-таки рисковал, но не выходил за пределы своих возможностей. Падать мне не хотелось. Просчитался на нескольких поворотах, про которых подумал, что они не такие острые.

 

 Меня вдохновила вчерашняя победа Михала Квятковски, а также его работа и работа всей команды. Например, сегодня уезжал в отрыв, а потом вернулся, чтобы помочь. Он трижды ездил к техничке за бачками, всё это в течение десяти минут. Он был невероятен, именно такие детали помогают создать разницу. Думаю, он помог мне добиться этой победы.

 

На этом этапе собирались выиграть немного времени, и мы выполнили задачу. Я очень счастлив. Хочу наслаждаться этой победой, но нельзя забывать о восстановлении, завтра тоже важный день».

 

Результаты 14 этапа Тур де Франс-2023

 

 

  

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Теги к статье: Карлос Родригес Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Буду только рад за Астану.
    Думаю, Астана еще скажет своё слово, но, на третьей неделе.

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    nightbuster33-Фото
    ...,а победит Техада.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Посмотрел составы, составил для себя (не претендую на лавры предсказателя, у меня это всегда плохо получается) расширенный список возможных победителей:

    Quentin Pacher
    Andrey Amador
    Alberto Bettiol
    Magnus Cort Nielsen
    Neilson Powless
    Rigoberto Uran
    Kasper Asgreen
    Remi Cavagna
    Mikel Landa
    Jack Haig
    Matej Mohoric
    Giulio Ciccone
    Mattias Skjelmose Jensen
    Juan Pedro Lopez
    Ben O'Connor
    Clément Berthet
    Benoit Cosnefroy
    Aurélien Paret-Peintre
    Silvan Dillier
    Søren Kragh Andersen
    Lilian Calmejane
    Georg Zimmermann
    Gorka Izagirre
    Matteo Jorgenson
    Michael Woods
    Guillaume Boivin
    Warren Barguil
    Tobias Halland Johannessen
    Pierre Latour
    Anthony Turgis

  • Velolife
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    Velolife-Фото

    Вчера Michal Kwiatkowski. Сегодня Carlos Rodriguez Cano. Сколько же можно?! ОбделятьTadej! Разрыв увеличился на секунду!

  • Kay82
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    Kay82-Фото
    тут уже есть один с аватаркой Контадор постоянно пишет что погги будет с майкой и в какой раз он после каждого этапа видит эту майку на Йонасе)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Заколхозят до последней горы, мне кажется. На ней и устроят разборки.
    Опять будет тяжелый отбор в отрыв. Отрыв будет большой. Отрыв возьмет. 
    А вот кто конкретно возьмет этот супер-этап? - вот что интересно!




  • collega2011
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    collega2011-Фото

    Это все эмоции .Они оба спортсмены,но прежде всего,они люди.Что будет завтра никто не знает.Все любят прогнозировать,но опять же все прогнозы исходят от фактора личного боления и личного восприятия.Выиграет Датчанин--болельщики Погачара будут в унынии,выиграет Словенец-будет с точностью наоборот.Но опять же недолго.Хлеба и Зрелищ!! Я очень спокойно к этому отношусь.Редко вступаю в споры .Вы обратились ко мне на Вы.Вот это самое главное--мы должны и мы стараемся быть взаимовежливыми.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    Гонщик-Фото

    Цитата: collega2011
    Погачар--тугодум,Погачар неможет признаться..dashПогачар-это Погачарион не глупее нас с Вамиdiablo
    Это вы по себе судите ? В команде есть спец обученные люди, которые думают и умеют это делать , а Погач должен крутить педали и стараться не поймать кризис , от которого никто не застрахован, сегодня он был на грани и испуганные глазки судорожно умоляли датчанина о пощаде ...

  • RVL
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    RVL-Фото
    Конечно неизвестно
  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    uran-Фото
    Не смотрел этап, из обсуждения видится: Погачар надорвал кишечки и поплыл, к тому же ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***, Вингегор отыграл 1 сек, и умный. Прелестно.

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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