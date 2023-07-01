22-летний Карлос Родригес — победитель 14 этапа Тур де Франс-2023

Первая в карьере победа Карлоса Родригеса на этапе Тур де Франс

Второй этап подряд команда INEOS Grenadiers празднует победу на этапе Тур де Франс-2023. На этот раз победу на 14-м этапе одержал, атаковавший на спуске с финального подъёма высшей категории Жу-План дебютант Тур де Франс Карлос Родригес (Carlos Rodriguez). Воспользовавшись тем, что лидеры гонки Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) и Тадей Погачар (UAE Team Emirates) были заняты борьбой друг с другом, Родригес уехал от соперников и с минимальным преимуществом в 5 секунд взял первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

Карлос Родригес, выигравший 14-й этап Тур де Франс-2023 в возрасте 22 года 5 месяцев и 13 дней, стал самым молодым испанским победителем этапа Тур де Франс за последние 24 года, и самым молодым победителем этапа французского Гранд-тура после словенского гонщика Тадея Погачара, выигравшего в 22 года три этапа в 2020 году.

14-й этап начался с атак, а через 6 километров после старта был прерван массовым падением гонщиков. Около 30 человек упали на спуске по мокрой дороге, из-за чего организаторы остановили гонку на полчаса, чтобы все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Когда гонка возобновилась, лишившись нескольких сошедших после падения гонщиков, атаки продолжились. Но, несмотря на звёздный состав образовавшегося отрыва, ему не удалось набрать значительного преимущества. Ощутимый результат от отъезда в отрыв получил лишь Джулио Чикконе (Lidl Trek), собравший максимальные горные очки на вершинах 1-й категории Коль-де-Ку и Коль-дю-Фё. Хотя Джулио Чикконе атаковал в одиночку, видя приближение просеявшегося пелотона, его добрали за 9 км до вершины 1-й категории Коль-де-Рамас и за 58 км до финиша, после чего Jumbo-Visma продолжила просеивать группу.

Будущий победитель 14 этапа Карлос Родригес держался в группе генеральщиков сначала вместе с товарищами по команде INEOS Grenadiers Томом Пидкоком и Джонатаном Кастровьехо, а затем в одиночку на финальном подъёме высшей категории Коль де Жу План (Col de Joux Plane), протяжённость 11,6 км, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 12%. К началу восхождения на Жу-План впереди осталось лишь семь гонщиков - помимо лидеров общего зачёта Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и Тадей Погачара (UAE Team Emirates), а также их помощников Сеппа Кусса и Адама Йейтса в группе удержались Карлос Родригес, Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) и Феликс Галль (AG2R Citroen).

За 19 км до финиша в полуминуте от группы жёлтой майки старались минимизировать потери Пельо Бильбао (Bahrain Victorious) и Саймон Йейтс (Jayco-AlUla).

За 5,3 км до вершины Жу-План темп лидеров не выдержал Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), а затем и Феликс Галль, а Карлос Родригес держался последним колесом.

За 4,5 км до вершины ускорился Адам Йейтс, увозя своего капитана Тадея Погачара. За ними усидел только Йонас Вингегор.

Карлос Родригес поехал подъём своим темпом, за 1,3 км до вершины он проигрывал лидерам 1 минуту 16 секунд.

Но когда лидеры сбросили скорость, следя друг за другом перед вершиной, а затем снова сбросили скорость, разыграв спринт на Жу-План, испанский гонщик, на колесе которого сидел Адам Йейтс, сократил просвет, а за 9 км до финиша обошёл дуэлянтов и уехал от них.

Последние 12 км до финиша в Морзине Карлос Родригес проехал со среднй скоростью 58,6 км/ч, на 2 км/ч быстрее Вингегора и Погачара. Согласно NTT Data, максимальная скорость Карлоса Родригеса на спуске достигала 93,4 км/ч.

Выиграв этап, Карлос Родригес поднялся на третью строчку генеральной классификации, потеснив Джея Хиндли.

Йонас Вингегор защитил жёлтую майку лидера на 14-м этапе, опережая Тадея Погачара в генеральной классификации на 10 секунд. Также Йонас Вингегор возглавил классификацию лучшего горного гонщика.

Карлос Родригес проигрывает капитану команды Jumbo-Visma 4 минуты 43 секунды, но от Джея Хиндли, который занимает 4-е место, испанского гонщика отделяет всего 1 секунда.

Карлос Родригес: «Невероятно. У меня нет слов. Уже просто ехать эту гонку - сбывшаяся мечта, а выиграть этап на лучшей гонке мира просто невероятно. Я всегда об этом мечтал. Безмерно благодарен команде за их усилия, за то, что верят в меня. Хочу их всех поблагодарить. Когда я выпал на Жу-План, даже не думал, что победа возможна. Я старался пройти подъём своей скоростью, чтобы потом как можно быстрее проехать спуск. Я умею хорошо спускаться, хотел это использовать. Они стали оглядываться друг на друга, и я подумал, что мне надо дать полный газ до самого финиша.

Пару раз чуть не упал, потому что всё-таки рисковал, но не выходил за пределы своих возможностей. Падать мне не хотелось. Просчитался на нескольких поворотах, про которых подумал, что они не такие острые.

Меня вдохновила вчерашняя победа Михала Квятковски, а также его работа и работа всей команды. Например, сегодня уезжал в отрыв, а потом вернулся, чтобы помочь. Он трижды ездил к техничке за бачками, всё это в течение десяти минут. Он был невероятен, именно такие детали помогают создать разницу. Думаю, он помог мне добиться этой победы.

На этом этапе собирались выиграть немного времени, и мы выполнили задачу. Я очень счастлив. Хочу наслаждаться этой победой, но нельзя забывать о восстановлении, завтра тоже важный день».