Филиппо Ганна пропустит разделку и сфокусируется на групповой гонке Чемпионата Европы-2023

Филиппо Ганна и Маттео Трентин возглавят сборную Италии в групповой гонке Чемпионата Европы по шоссейному велоспорту-2023

Филиппо Ганна, который только что завершил Вуэльту Испании, будет представлять сборную Италии только в групповой гонке Чемпионата Европы-2023, которая пройдёт 24 сентября. Он разделит капитанские полномочия с 34-летним Маттео Трентином, который был чемпионом Европы в групповой гонке в 2018 году и серебряным призёром в этой дисциплине в 2019. Также в состав сборной Италии в групповую гонку включены Элиа Вивиани, Лука Моццато, Андреа Паскуалон.

Сборная Италии четырежды побеждала в групповой гонке - с Маттео Трентином в 2018, Элиа Вивиани в 2019, Джакомо Ниццоло в 2020 и Сонни Кольбрелли в 2021. В прошлом году чемпионом Европы в групповой гонке стал нидерландский велогонщик Фабио Якобсен, но он не будет защищать титул в этом году.

В индивидуальной гонке на время Италию будут представлять Маттиа Каттанео и Маттео Собреро.

В интервью La Gazzetta dello Sport тренер сборной Италии Даниэле Беннатти рассказал: «Мы составили группу из опытных гонщиков, у каждого будет своя важная роль. Мы хотим поддержать двух наших капитанов. Элиа Вивиани тоже чемпион на треке и на шоссе, который проходит трансформацию карьеры. Он очень важен для команды, он - командный игрок и великолепно организует работу».