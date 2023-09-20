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Тренер сборной Бельгии о подготовке Ваута ван Арта к Чемпионату Европы по велоспорту-2023

Ваут ван Арт и Арно Де Ли возглавят сборную Бельгии в групповой гонке Чемпионата Европы-2023

 

 

Ваут ван Арт будет представлять Бельгию в индивидуальной и групповой гонках на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту-2023. После Чемпионата мира в Глазго, где 29-летний гонщик команды Jumbo-Visma стал серебряным призёром в групповой гонке и занял 5-е место в разделке, он выиграл гравийную гонку Houffa Gravel, а также генеральную классификацию и этап Тура Британии-2023. Но Ваутв ван Арту из-за болезни пришлось пропустить бельгийскую однодневную гонку Super 8 Classic, которую выиграл Матье ван дер Пул.

 

Тренер сборной Бельгии о подготовке Ваута ван Арта к Чемпионату Европы по велоспорту-2023

 

Тренер сборной Бельгии Свен Вантауренхаут (Sven Vanthourenhout)считает, что несколько дней без тренировок не должны сильно повлиять на возможности Ваута ван Арта, о чём рассказал в интервью Het Nieuwsblad 

 

Свен Вантауренхаут, тренер сборной Бельгии: «Ваут пару дней не садился на велосипед. Конечно, это не критично, хотя болезнь никогда не вписывается в идеальный сценарий. Восстановление всегда требует сил. Я жду, что Ваут будет готов. Знаю, что он сумел всё сделать как надо и в плане тренировки к групповой гонке, и к разделке. Его подготовка была не такой интенсивной, как для Чемпионата мира-2023, но он точно будет конкурентоспособен. Я ориентируюсь на Тур Британии, где он был в хорошей форме и свежим психологически».

 

Свен Вантауренхаут отметил, что в групповой гонке Ваут ван Арт разделит капитанские полномочия с 21-летним Арно Де Ли (Arnaud De Lie), который 8 сентября выиграл Гран-при Квебека, а в конце июля стал победителем Renewi Tour.

 

 

Свен Вантауренхаут: "Мы изучили подъезд к местным кругам групповой гонки. Гонка предстоит нервная и хаотичная. Тем ценнее, что в команде будет два лидера. Считаем, что группа сильно просеется. Не думаю, что спринт разыграет группа больше чем из 10 - 15 гонщиков. Надеюсь, что в ней будут и два наших гонщика.

 

Правильный ли сделан выбор, заранее оценить невозможно. Я чётко представляю, какие у нас сильные стороны в данный момент, но гонка может решить по-другому.  Мы составили хороший план с двумя честными ребятами, которые понимают, что в перспективе они часто будут выступать на чемпионатах вместе".

 

Также в состав сборной Бельгии войдут Яспер Де Бейст, Тим Деклерк, Ив Лампарт, Яспер Стёйвен, Эдвард Тёнс и Флориан Вермеерс.

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023

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