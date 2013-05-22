VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация о маршрутах

 

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация

 

 

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту в 2023 с 20 по 24 сентября принимает Дрент - провинция на северо-востоке Нидерландов. Большинство участников будет стартовать и финишировать в Эммене, крупнейшем городе провинции Дрент.

 

Индивидуальные гонки на время - равнинные, подходящие для специалистов раздельного старта.

 

В групповых гонках ключевую роль сыграет подъём Коль дю ВАМ (Col du VAM) - 400 м со средним градиентом 9,6%.  Самый крутой отрезок 100 м с 12% градиентом - через 50 м от подножия.В мужской групповой гонке категории элита его будут проходить 6 раз, в женской групповой гонке - 5 раз.

 

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. ИнформацияЧемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация

 

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. ИнформацияЧемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация

 

 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. ИнформацияЧемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация

 

 

Призовые:

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. ИнформацияЧемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация

 

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. ИнформацияЧемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация

 

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023 European Continental Championships-2023

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 20:55 | Регистрация: 7.12.2014

    Опубликовали порядок старта мужской разделки.

    https://www.procyclingstats.com/race/uec-road-european-championships-itt/2023/r
    esult/live/startorder

    Ван Арт будет стартовать предпоследним, сразу после Кюнга.

    А последним на старт выйдет самый молодой участник гонки, 19-летний Джошуа Тарлинг.

    Интересно, что прошлогодний чемпион получил не 1-й номер, как обычно принято, а только 9-й.

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 22:00 | Регистрация: 4.08.2018

     А не сглазят Тарлинга, с такой-то раскруткой? Нет , сейчас вероятность победы высока. А на будущее, может без помпы лучше начинать?

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 22:09 | Регистрация: 7.12.2014

    Ван Арт сказал, что трасса разделки технически не сложная и важна только чистая мощность. Фаворитом называет Тарлинга. Сам надеется на подиум.

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:36 | Регистрация: 22.05.2013

    Снова 50% не пойми кто и откуда. Тарлинг на ЧМ очень хорошо шел, и он наверное готовился именно к этой гонке тоже в отличии от Ван Арта. Или британец или Кюнг я думаю. 

  5. Имя: Игорь

    shain

    Вчера, 22:46 | Регистрация: 1.10.2020

    54 т. евро, не густо для серьёзного мероприятия.

  6. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:55 | Регистрация: 4.07.2013

    Ван Арт возьмет разделку.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

20 - 24 сентября 2023

European Continental Championships

20 - 24 сентября 2023

Tour de Luxembourg

30 сентября 2023

Giro dell'Emilia

1 октября 2023

Il Piccolo Lombardia

2 октября 2023

Coppa Bernocchi

3 октября 2023

Tre Valli Varesine

5 октября 2023

Gran Piemonte

7 октября 2023

Il Lombardia

8 октября 2023

Paris - Tours

8 - 15 октября 2023

Presidential Cycling Tour of Turkiye

11 октября 2023

Giro del Veneto

12 - 17 октября 2023

Gree-Tour of Guangxi

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2023?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 сентября

Itmar Einhorn (Israel - Premier Tech)

Jonas Abrahamsen (Uno-X Team)

Stan Van Tricht (Soudal - Quick Step)

Scott Mcgill (Human Powered Health)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2023 (120)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)
Июнь 2023 (157)
Май 2023 (207)
Апрель 2023 (142)