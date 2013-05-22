Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация о маршрутах

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту в 2023 с 20 по 24 сентября принимает Дрент - провинция на северо-востоке Нидерландов. Большинство участников будет стартовать и финишировать в Эммене, крупнейшем городе провинции Дрент.

Индивидуальные гонки на время - равнинные, подходящие для специалистов раздельного старта.

В групповых гонках ключевую роль сыграет подъём Коль дю ВАМ (Col du VAM) - 400 м со средним градиентом 9,6%. Самый крутой отрезок 100 м с 12% градиентом - через 50 м от подножия.В мужской групповой гонке категории элита его будут проходить 6 раз, в женской групповой гонке - 5 раз.

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация

Призовые:

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2023. Информация