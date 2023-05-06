Ремко Эвенепул — победитель 1 этапа Джиро д'Италия-2023

Ремко Эвенепул выиграл первый в карьере этап Джиро д’Италия и надел первую розовую майку лидера

23-летний гонщик команды Soudal Quick-Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel), действующий чемпион Бельгии в гонке с раздельным стартом, впервые в карьере одержал победу на этапе Джиро д’Италия и надел первую в карьере розовую майку лидера.

Photo Credits: LaPresse

Джиро д’Италия-2023 открыла индивидуальная гонка на время протяжённостью 19,6 км. Участники стартовали с интервалом в одну минуту и направлялись с юго-востока на северо-запад по так называемому "Берегу трабокки" (Costa Dei Trabocchi) провинции Кьети вдоль побережья Адриатического моря.

Ремко Эвенепул показал лучшее время на первой промежуточной отсечке, расположенной через 9,8 км после старта. Он проехал это расстояние за 10 минут и 5,29 секунд со средней скоростью 58,286 км/час.

Стартовавший сразу после Ремко Эвенепула действующий олимпийский чемпион в гонке с раздельным стартом Примож Роглич (Jumbo – Visma) уже на первой отсечке уступал ему 26,56 секунд. Проиграл Ремко Эвенепулу на первой отсечке 9,8 км и Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), проигравший Эвенепулу 22,34 секунды.

И только действующий чемпион Италии в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) смог проиграть не так много - 11,98 секунд. Третий результат на первой отсечке с отставанием в 20,06 секунд показал Герант Томас (INEOS Grenadiers).

На второй промежуточной отсечке через 16,8 км после старта, где Ремко Эвенепул показал время 17 минут и 10,51 секунд, а его средняя скорость составила 58,689 км/ч, его преимущество над соперниками увеличилось - Примож Роглич уступал уже 42 секунды, а Филиппо Ганна - 15 секунд. Отрезок между первой и второй отсечками Эвенепул преодолел со средней скоростью 59,263 км/ч.

Заключительная часть дистанции 1 этапа Джиро д’Италия-2023 включала прохождение подъёма 4-й категории Ортона (протяжённость 2,8 км, набор высоты 80 м, средний градиент 3%, максимальный градиент 8%). Участники финишировали на вершине подъёма, а заключительный отрезок перед самой линией финиша проходили по брусчатке.

На 19,6-километровой дистанции первым из 22 минут вышел Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart /INEOS Grenadiers), проехавший за 21 минуту 58 секунд. В итоге британский гонщик занял на этапе 4-е место.

Ремко Эвенепул потратил на прохождение 19,6-километровой дистанции 21 минуту и 18,37 секунд, его средняя скорость составила 55,195 км/ч.

Второе место на 1-м этапе Джиро д’Италия-2023 занял Филиппо Ганна, проигравший Ремко Эвенепулу 22,10 секунды. Тройку лучших замкнул португальский гонщик команды UAE Team Emirates Жуан Алмейда (Joao Almeida), уступивший бельгийскому гонщику 29,26 секунд.

33-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma, один из фаворитов в борьбе за розовую майку, Примож Роглич уступил Ремко Эвенепулу 43,11 секунд.

23-летний гонщик команды Soudal Quick-Step стал пятидесятым бельгийским победителем этапа итальянского Гранд-тура, а бельгийским гонщиком, в последний раз надевавшим розовую майку Джиро, был Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe) в 2001 году. Он тоже возглавил общий зачёт после открывшей Джиро разделки в Абруццо. Ремко Эвенепул - действующий чемпион мира. В последний раз в розовую майку лидера в 2010 году облачался в ранге действующего чемпиона мира австралийский гонщик Кэдел Эванс.

Ремко Эвенепул также стал обладателем цикламеновой майки лидера очковой классификации и белой майки лучшего молодого гонщика.

Синюю майку лидера горной классификации надел 25-летний американский гонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти (Brandon McNulty).

Photo Credits: LaPresse

Ремко Эвенепул: «Я очень счастлив. Идеальное возвращение на Джиро. Уже говорил, что для победы мне необходимо проехать за 21:30, а я показал 21:18. С самого старта нашёл правильный ритм, всё время ехал на одной передаче. Ставил задачу преодолеть разделку как можно быстрее, и могу сказать, что получилось ещё быстрее, чем ожидал.

Сейчас хочу безопасно проехать первую неделю и сохранить как можно больше сил к следующей разделке.

В каждой индивидуальной гонке на время, начиная с Вуэльты Испании прошлого года, я использовал 60 звезду впереди. Так ехать нелегко, но чувствую себя более комфортно и уверенно. Перед стартом подумал, что было бы великолепно выиграть 15 секунд у других претендентов на общий зачёт. Чем больше, тем лучше. Предпочитаю начинать Гранд-тур с запасом, а не с отставанием. 43 секунды преимущества над Приможем Рогличем - почти столько, сколько было на Вуэльте (прим. VeloLIVE - на 10-м этапе, в разделке на 30,9 км Ремко Эвенепул опередил Приможа Роглича на 48 секунд), но на более короткой дистанции.

Немного удивился, что выиграл сегодня этап, но этот маршрут с длинными прямыми и короткой рампой на финише мне идеально подходил. Я не задумывался о розовой майке. Всегда предпочитаю выступать в радужной майке чемпиона мира, но сменить её на розовую майку лидера очень приятно. Буду наслаждаться каждым днём в этой легендарной майке».