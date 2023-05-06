VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул — победитель 1 этапа Джиро д'Италия-2023

Ремко Эвенепул выиграл первый в карьере этап Джиро д’Италия и надел первую розовую майку лидера

 

 

23-летний гонщик команды Soudal Quick-Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel), действующий чемпион Бельгии в гонке с раздельным стартом, впервые в карьере одержал победу на этапе Джиро д’Италия и надел первую в карьере розовую майку лидера.

 

Photo Credits: LaPresse

 

Джиро д’Италия-2023 открыла индивидуальная гонка на время протяжённостью 19,6 км. Участники стартовали с интервалом в одну минуту и направлялись с юго-востока на северо-запад по так называемому "Берегу трабокки" (Costa Dei Trabocchi) провинции Кьети вдоль побережья Адриатического моря.  

 

Ремко Эвенепул показал лучшее время на первой промежуточной отсечке, расположенной через 9,8 км после старта. Он проехал это расстояние за 10 минут и 5,29 секунд со средней скоростью 58,286 км/час.

 

Стартовавший сразу после Ремко Эвенепула действующий олимпийский чемпион в гонке с раздельным стартом Примож Роглич (Jumbo – Visma) уже на первой отсечке уступал ему 26,56 секунд. Проиграл Ремко Эвенепулу на первой отсечке 9,8 км и Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), проигравший Эвенепулу 22,34 секунды.

 

И только действующий чемпион Италии в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) смог проиграть не так много - 11,98 секунд. Третий результат на первой отсечке с отставанием в 20,06 секунд показал Герант Томас (INEOS Grenadiers).

 

На второй промежуточной отсечке через 16,8 км после старта, где Ремко Эвенепул показал время 17 минут и 10,51 секунд, а его средняя скорость составила 58,689 км/ч, его преимущество над соперниками увеличилось - Примож Роглич уступал уже 42 секунды, а Филиппо Ганна - 15 секунд. Отрезок между первой и второй отсечками Эвенепул преодолел со средней скоростью 59,263 км/ч.

 

Заключительная часть дистанции 1 этапа Джиро д’Италия-2023 включала прохождение подъёма 4-й категории Ортона  (протяжённость 2,8 км, набор высоты 80 м, средний градиент 3%, максимальный градиент 8%). Участники финишировали на вершине подъёма, а заключительный отрезок перед самой линией финиша проходили по брусчатке.

 

На 19,6-километровой дистанции первым из 22 минут вышел Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart /INEOS Grenadiers), проехавший за 21 минуту 58 секунд. В итоге британский гонщик занял на этапе 4-е место.

 

Ремко Эвенепул потратил на прохождение 19,6-километровой дистанции 21 минуту и 18,37 секунд, его средняя скорость составила 55,195 км/ч.

 

Второе место на 1-м этапе Джиро д’Италия-2023 занял Филиппо Ганна, проигравший Ремко Эвенепулу 22,10 секунды. Тройку лучших замкнул португальский гонщик команды UAE Team Emirates Жуан Алмейда (Joao Almeida), уступивший бельгийскому гонщику 29,26 секунд.

 

33-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma, один из фаворитов в борьбе за розовую майку, Примож Роглич уступил Ремко Эвенепулу 43,11 секунд.

 

23-летний гонщик команды Soudal Quick-Step стал пятидесятым бельгийским победителем этапа итальянского Гранд-тура, а бельгийским гонщиком, в последний раз надевавшим розовую майку Джиро, был Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe) в 2001 году. Он тоже возглавил общий зачёт после открывшей Джиро разделки в Абруццо. Ремко Эвенепул - действующий чемпион мира. В последний раз в розовую майку лидера в 2010 году  облачался в ранге действующего чемпиона мира австралийский гонщик Кэдел Эванс.

 

Ремко Эвенепул также стал обладателем цикламеновой майки лидера очковой классификации и белой майки лучшего молодого гонщика.

 

Синюю майку лидера горной классификации надел 25-летний американский гонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти (Brandon McNulty).

 

Ремко Эвенепул — победитель 1 этапа Джиро д'Италия-2023Ремко Эвенепул — победитель 1 этапа Джиро д'Италия-2023

Ремко Эвенепул — победитель 1 этапа Джиро д'Италия-2023

Ремко Эвенепул — победитель 1 этапа Джиро д'Италия-2023

Ремко Эвенепул — победитель 1 этапа Джиро д'Италия-2023

Ремко Эвенепул — победитель 1 этапа Джиро д'Италия-2023

Ремко Эвенепул — победитель 1 этапа Джиро д'Италия-2023

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Ремко Эвенепул: «Я очень счастлив. Идеальное возвращение на Джиро.  Уже говорил, что для победы мне необходимо проехать за 21:30, а я показал 21:18. С самого старта нашёл правильный ритм, всё время ехал на одной передаче. Ставил задачу преодолеть разделку как можно быстрее, и могу сказать, что получилось ещё быстрее, чем ожидал.

 

Сейчас хочу безопасно проехать первую неделю и сохранить как можно больше сил к следующей разделке.

 

В каждой индивидуальной гонке на время, начиная с Вуэльты Испании прошлого года, я использовал 60 звезду впереди. Так ехать нелегко, но чувствую себя более комфортно и уверенно. Перед стартом подумал, что было бы великолепно выиграть 15 секунд у других претендентов на общий зачёт. Чем больше, тем лучше. Предпочитаю начинать Гранд-тур с запасом, а не с отставанием. 43 секунды преимущества над Приможем Рогличем - почти столько, сколько было на Вуэльте (прим. VeloLIVE - на 10-м этапе, в разделке на 30,9 км Ремко Эвенепул опередил Приможа Роглича на 48 секунд), но на более короткой дистанции.

 

Немного удивился, что выиграл сегодня этап, но этот маршрут с длинными прямыми и короткой рампой на финише мне идеально подходил. Я не задумывался о розовой майке. Всегда предпочитаю выступать в радужной майке чемпиона мира, но сменить её на розовую майку лидера очень приятно. Буду наслаждаться каждым днём в этой легендарной майке».

 

Результаты 1 этапа Джиро д’Италия-2023

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Какой из Монументов-2023 понравился больше всего?

Комментарии

  • M-07
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    M-07-Фото
    На взрослом уровне, на котором он с 2019 года, и стабильности в горах у него не было ещё весной прошлого года, даже на Валенсии он не сдюжил, а там не супергоры были, на Тиррено был провал и вдруг на Вуэльте полетел, на ГТ, хотя даже на недельках в горах не блистал, на ГТ только печальный опыт Джиро-2021 был, где он ещё не оправился от травмы, всё честно, конечно, верьте в сказочки.
    Это не значит, что другие чистые, просто это очень странный внезапный прогресс в горах.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    Sezar-Фото

    Если верить отсечкам, то Макналти проехал 1 участок 103-м, проиграв на 10 км 1.17, зато 2 и 3 - первым, обгоняя Ремко на 13 и 16 секунд на каждом. Оцените статистическую вероятность этого.

    Млин, итальянцы, даже здесь не могут не налажать...

     

    Цитата: Earl57
    Цитата: Krakk
    А что за глюк с результатами? В здесь приведенных одно, а оф. сайт дает несколько другой протокол:
    1.Эвенепул
    2.Ганна +15
    3.Алмейда +33
    4.Томас +36
    5.Кюнг +37
    6.Вайн +37
    7.Власов +40
    8.Роглич +42
    9.Армирай +42
    10.Гейган Харт +44
    Если верить этим данным, Эвенепул и Алмейда - немножко сильнее, Томас - на свой уровень, Власов и Роглич - немножко слабее, чем должны были. В целом, предстартовые расклады не изменились. Смешно читать тех, для кого уже все решено.

    А вы сравните на сайте Джиро результаты этапа и генеральную классификацию. Они должны совпадать на 1-м этапе, однако у них отличаются.



    Уникальные раздолбаи..страшно подумать, что было бы. если вдруг взять и провести реальный аудит результатов Джиро поэтапно за несколько лет...

  • uran
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    uran-Фото
    Цитата: M-07
    Потому что весь корм теперь идёт в Ремко. У всей команды результаты стали хуже, особенно на их любимых классиках, где вообще ничего не показывают, кроме Ремко на ЛБЛ, и в то же время Ремко полетел в горах.
    Ну это всё объясняет: весь корм в своих командах съедают Погачар, Ремко, Ван Дер Пул, только Джамбо отсыпает не одному а трем, видимо денег хватает на троих сообразить. И попробуй докажи обратное.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    VeloVelo-Фото

    после 45-50 немного другие песни (стихи) актуальны ;) 

  • Святославчик
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    Святославчик-Фото
    Плохо проехали Бахрейн и ЕF, Пино тоже в лучшем случае за этап поборется. Астана стала напоминать позднюю Катюшу.
  • MVDP
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    MVDP-Фото
    Началось...
  • uran
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    uran-Фото
    Цитата: M-07
    Меня удивляет, что Ремко вдруг полетел в горах, без даже намёков на кризисы, хотя никогда он горы не ехал на уровне даже топ-10 ГТ.
    Никогда? Это в юниорах?
  • M-07
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    M-07-Фото

    Меня удивляет, что Ремко вдруг полетел в горах, без даже намёков на кризисы, хотя никогда он горы не ехал на уровне даже топ-10 ГТ.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    M-07-Фото

    Потому что весь корм теперь идёт в Ремко. У всей команды результаты стали хуже, особенно на их любимых классиках, где вообще ничего не показывают, кроме Ремко на ЛБЛ, и в то же время Ремко полетел в горах.

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
    Velolive-Team-Фото
    это у них отсечка на 16,8 км приведена в результатах 1 этапа, а в генеральной - итоговый.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 мая

Anders Skaarseth (Uno-X Team)

8 мая

Quinn Simmons (Trek-Segafredo)

Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck)

Jesus David Pena (Jayco AlUla)

Tord Gudmestad (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2023 (39)
Апрель 2023 (144)
Март 2023 (163)
Февраль 2023 (179)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)