Ремко Эвенепул о старте на Джиро д’Италия-2023

Ремко Эвенепул: «Я в лучшей форме, чем был перед Вуэльтой Испании-2022»

Ремко Эвенепул стартует на Джиро д’Италия второй раз в карьере, но 23-летний бельгийский гонщик команды Soudal - Quick-Step призывает не сравнивать его выступление в 2021 году с нынешним стартом. Теперь Ремко Эвенепул - действующий чемпион мира, победитель Вуэльты Испании-2022, двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж.

Кроме того, он прошёл первую дуэль с одним из фаворитов в борьбе за розовую майку - 33-летним словенским гонщиком команды Jumbo-Visma Приможем Рогличем.

В интервью перед стартом Джиро д’Италия-2023 Ремко Эвенепул утверждает, что Вуэльта Каталонии окончательно развеяла все его сомнения, а третий Гранд-тур в карьере он начинает в ещё более хорошей форме, чем была перед Вуэльтой Испании в прошлом году.

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На вопрос журналистов, в чём он стал сильнее, Ремко Эвенепул ответил: «Во всём. Нельзя сравнивать меня с тем, каким я был на Джиро д’Италия-2021 и тем, какой я сейчас. Тогда перед стартом у меня было всего пять недель тренировок, а сейчас - пять месяцев. Никакого сравнения.

Могу честно сказать, считаю, что сейчас я лучше, чем был перед Вуэльтой, и это хорошая новость. Ощущения только положительные. Сезон пока складывается очень удачно. Я выиграл Тур ОАЭ, с небольшим разрывом стал вторым на Вуэльте Каталонии, а победа на Льеж-Бастонь-Льеж - новый важный шаг в моей карьере и жизни. Я верю в свои силы.

Очевидно, что 4-й, 7-й и 8-й этапы совсем не простые, но всё решится на последней неделе. Я собираюсь приложить все силы в разделках, а на других этапах не буду перенапрягаться, становиться инициатором атак. Главное, безопасно преодолеть вторую и третью недели.

Если надену в субботу майку, почему бы и нет? Это гонка, этапы тоже хочется выигрывать. В прошлом году я носил красную майку лидера Вуэльты с 6 этапа. Думаю, мы доказали, что способны долго контролировать гонку. Но последняя неделя такая тяжёлая и зверская, что, думаю, всё сведётся к финальным дням.

Потеря нескольких гонщиков предостерегает, что вирус всё ещё здесь, и нам надо принимать меры предосторожности.

В прошлом году у меня оставались сомнения, могу ли выступать в горах на том же уровне, что и Примож Роглич. Думаю, все эти сомнения развеялись после Каталонии - мы почти на одном уровне, если говорить о горах. Надеюсь, я смогу быть на том же уровне в горах, а в разделках - на более высоком. Считаю это хорошим рецептом победы, хотя он выиграл индивидуальную гонку на время на Олимпиаде, поэтому будет тяжело. Но у меня хороший для гор вес, все показатели должны быть на несколько процентов лучше, чем на Каталонии.

В ноябре я уже проводил разведку маршрута 1 этапа. Первые километры подъёма довольно крутые, а потом немного выполаживаются. Разделка не из лёгких. Дороги прямые всё время, негде восстановиться, придётся продавливать от старта до финиша. Мне подходит. Ганна и Кюнг - фавориты на 1-й этап, но моя главная цель - выиграть время у генеральщиков».